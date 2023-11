Les start-ups technologiques tentent de vendre un Pentagone prudent sur l’IA

Le plan commercial de Shield AI est de construire un système pilote d’IA pouvant être chargé sur une variété de plates-formes aériennes, des petits drones comme Nova 2 aux avions de combat.

Les drones survolant le Dakota du Nord ont démontré à quel point la technologie a progressé. Leur mission pour le test était de rechercher des tirs au sol à proximité, une tâche qui n’est pas sans rappeler la surveillance des mouvements de troupes. Lorsque le programme d’IA a été lancé, il a créé des modèles de vol parfaitement efficaces pour les trois véhicules, évitant les zones d’exclusion aérienne et les collisions et terminant leur travail le plus rapidement possible.

Mais l’histoire de Shield AI démontre également les nombreux obstacles auxquels la nouvelle génération d’entrepreneurs militaires est confrontée alors qu’elle rivalise pour obtenir des financements du Pentagone avec les fabricants d’armes bien plus importants et bien plus implantés qui fournissent l’armée depuis des décennies. Et le rôle croissant de l’intelligence artificielle dans la sécurité nationale se joue contre les inquiétudes concernant l’octroi de décisions de vie ou de mort aux programmes logiciels et à un moment où les gouvernements prennent les premières mesures pour réglementer le développement de la technologie.

Shield AI continue de perdre de l’argent, brûlant ce qu’elle a collecté auprès des investisseurs tout en investissant dans la recherche – elle a l’intention d’investir 2 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années pour développer son système pilote d’IA.