Les start-ups de l’alimentation et de l’agriculture ont levé un record de 22,3 milliards de dollars en 2020

Un ouvrier surveille une herbe fourragère à haute densité à la sortie d’une machine agricole verticale Grv Olympus, où 5 à 7 jours de germination ont lieu pour être utilisés pour l’alimentation du bétail, aux fermes de Bateman Mosida le 9 février 2021 à l’extérieur d’Elberta, Utah . George Frey | Getty Images

Les start-ups du secteur agroalimentaire ont attiré un montant record de 22,3 milliards de dollars de financement en capital-risque l’année dernière, soit deux fois plus que ces segments soulevés en 2019, selon une nouvelle étude complète de Finistere Ventures et Pitchbook. La pandémie de Covid a stimulé les investissements dans ces industries plutôt que de les ralentir, selon Arama Kukutai, partenaire de Finistere Ventures, qui a exclusivement investi dans l’alimentation et l’agriculture depuis sa création en 2005.

Arama Kukutai, investisseur dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, debout dans une ferme verticale construite par Plenty dans le sud de San Francisco. Gracieuseté: Finistere Ventures

Avec des gens coincés à la maison en raison de restrictions de santé et de voyage, la demande a augmenté pour le commerce électronique de produits alimentaires, comme les kits de repas et les livraisons. « 2020 a été la première année depuis 1994 au cours de laquelle la part des restaurants dans la consommation alimentaire a chuté par rapport à la consommation à domicile », indique l’étude finistère. En réponse à ces tendances changeantes, le financement de la technologie alimentaire a afflué vers les services connexes. Les entreprises de technologie alimentaire ont levé environ 17,3 milliards de dollars sur 631 transactions au cours de l’année. Soixante-huit pour cent de ce montant sont allés aux entreprises de commerce électronique et de livraison. Les kits de repas à eux seuls ont levé 6,2 milliards de dollars et les entreprises de commerce électronique ont levé 5,3 milliards de dollars dans la catégorie des technologies alimentaires. L’opération la plus importante de l’année dernière était une ronde de financement de 800 millions de dollars pour l’application d’achat groupée chinoise pour l’épicerie, Xingsheng Youxuan. Le monde a également vu comment une crise pouvait perturber la production, la transformation et la distribution normales des aliments. Les agriculteurs devaient jeter du lait et des produits qui ne pouvaient pas être expédiés ou stockés, et à l’inverse, les épiceries traditionnelles avaient des étagères vides après que les acheteurs aient amassé des fournitures.

Les pommes de terre Russet Burbank se trouvent dans une installation de stockage à Friehe Farms à Moses Lake, Washington, le jeudi 30 avril 2020. David Ryder | Bloomberg | Getty Images

Kukutai a déclaré que cela a suscité l’intérêt pour la culture d’aliments dans des environnements contrôlés, tels que les fermes verticales, où les rendements sont prévisibles. Ces fermes intérieures sont souvent construites plus près des centres urbains où une grande partie des produits qu’elles cultivent sera consommée. Les entreprises Agtech ont levé environ 5 milliards de dollars sur 416 transactions en 2020. Les 10 plus grandes transactions dans le domaine de la technologie agricole comprenaient quatre tours pour les entreprises d’agriculture en intérieur, allant d’un tour de 140 millions de dollars pour Plenty à un tour de 203 millions de dollars pour Revol Greens. Les capital-risqueurs n’ont pas toujours été attirés par «l’agroalimentaire». Les fonds considéraient historiquement ces entreprises comme à forte intensité de capital et peu susceptibles de générer de gros rendements, bien qu’il y ait eu de rares exceptions, comme l’investissement de Trinity Ventures dans Starbucks des années avant son introduction en bourse en 1992. En 2011, seulement 3 millions de dollars de financement en capital-risque sont allés à des entreprises du secteur des technologies agricoles, sur un petit nombre de 42 transactions, et 1 million de dollars en financement en capital-risque sont allés aux entreprises du secteur des technologies alimentaires dans le cadre de 22 transactions. Mais cette époque est terminée. Les accords historiques qui ont suivi l’exemple de Starbucks ont attiré de plus en plus d’investisseurs en capital-risque dans ces secteurs. Par exemple, Monsanto a acquis la société de données météorologiques Climate Corp. en 2013 pour plus d’un milliard de dollars, et plus récemment, Beyond Meat a fait ses débuts sur le marché public. L’entreprise de viande végétale a vu ses actions augmenter de plus de 180% depuis son introduction en bourse en 2019.

Ethan Brown, fondateur, président et chef de la direction de Beyond Meat. Adam Jeffery | CNBC

Le Finistère a été l’un des premiers bailleurs de fonds de Plenty, et d’autres start-up de leur portefeuille travaillent aujourd’hui à la fabrication de viande dans un laboratoire à partir de cellules cultivées (Memphis Meats), à la surveillance de la santé des ruches dans un rucher sans déranger les abeilles (Apis), et aider les agriculteurs à identifier rapidement les menaces qui pèsent sur leurs cultures, à l’aide de drones équipés de capteurs et d’analyses de données (Taranis).

‘Vache de pointe’

CNBC a demandé à Kukutai quelles tendances devraient augmenter ou diminuer en 2021 en ce qui concerne les technologies alimentaires et agricoles. Il a travaillé pendant des décennies dans l’agriculture avant de devenir investisseur, et il a grandi en Nouvelle-Zélande, où la pollution de l’eau et les émissions du bétail sont une préoccupation croissante. Il a dit que 2020 était peut-être l’année où nous avons atteint le «pic de la vache». L’investisseur s’attend à ce que les financements en capital-risque pour les protéines alternatives et le lait non laitier restent solides tout au long de 2021. «Les produits laitiers et la viande sont toujours fondamentaux», a-t-il noté. « Mais la façon dont nous les produisons a une grande pénalité environnementale. » Les start-up de protéines alternatives ont levé 2,6 fois plus d’argent qu’en 2019, avec un financement de 3,1 milliards de dollars en 2020, contre 858,7 millions de dollars l’année précédente. De même, les laits à base de plantes gagnent en popularité, les consommateurs millénaires et plus jeunes diminuant leurs achats de produits laitiers traditionnels ainsi que de bœuf, de volaille et de porc pour des raisons environnementales et sanitaires. La forte demande des consommateurs devrait contribuer à maintenir l’intérêt des investisseurs et les engagements en capital à un niveau élevé et conduire à des fusions et acquisitions attrayantes pour les marques émergentes, a prédit Kukutai. Les fabricants suédois d’aliments végétaliens Oatly récemment déposé pour devenir public. Le lait à base d’avoine de la société est utilisé comme alternative laitière par Starbucks, et l’ancien PDG de Starbucks, Howard Schultz, a été l’un des premiers investisseurs.

Des cartons de lait d’avoine de marque Oatly sont disposés pour une photo dans le quartier de Brooklyn à New York, aux États-Unis, le mercredi 16 septembre 2020. Gabby Jones | Bloomberg | Getty Images

La revue de l’investissement dans les technologies agroalimentaires 2020 du Finistère et Pitchbook note également que de nouveaux types de protéines alternatives sont en préparation, fabriquées à partir de cellules cultivées dans un laboratoire, plutôt que de protéines de plantes ou d’insectes d’élevage. En revanche, l’investisseur a déclaré qu’il s’attend à ce que le financement ralentisse au second semestre 2021 pour de nombreuses entreprises de kits de repas, de commerce électronique et de livraison. Son propre fonds a soutenu des joueurs dans ce domaine, notamment Good Eggs et Farmer’s Fridge. Les habitudes de commande en ligne se poursuivront bien après la pandémie, maintenant que les gens s’y sont habitués, a déclaré Kukutai. Mais de nombreuses entreprises de ce sous-secteur ont réussi à obtenir des financements en 2020 pour répondre à la demande croissante. Ils devraient pouvoir passer la prochaine année d’opérations sans en lever davantage. Au lieu de cela, il s’attend à d’éventuelles introductions en bourse, des SPAC ou même des accords de fusion-acquisition parmi certains d’entre eux en 2021.

Sensibilisation au climat

Dans le domaine de l’agriculture, Kukutai prédit qu’une focalisation renouvelée sur le changement climatique et les émissions de carbone influencera ce que les investisseurs choisiront de financer au cours de l’année prochaine. L’année dernière, lors du plus grand tour de table dans le domaine des technologies agricoles, Indigo a levé environ 500 millions de dollars pour la technologie et les services qui aident les agriculteurs à capter le carbone grâce à des pratiques d’agriculture régénérative, puis vendre des crédits carbone. Les nouvelles exigences de reporting liées au climat et la pression des ESG – des fonds qui notent les entreprises sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et pas seulement sur les aspects financiers et le potentiel de croissance – obligent chaque type d’entreprise à mesurer soigneusement son empreinte environnementale, à réduire son impact là où il le peut. , et acheter des compensations de carbone pour se conformer à la réglementation autrement. Bien que cela signifie différentes choses pour différentes entreprises, dans l’agriculture, il s’agit de surveiller et de contrôler attentivement ce que vous cultivez et l’environnement dans lequel il se développe, a déclaré l’investisseur.

Un drone survolant les vignobles de Pessac, France Jean Pierre Muller | AFP | Getty Images