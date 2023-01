Les start-ups climatiques «résistantes à la récession» brillent dans le ralentissement technologique

Mais les enjeux sont trop importants pour être cyniques, ont déclaré des entrepreneurs et des investisseurs du climat.

“Il y a un combat plus important à mener”, a déclaré Elisa Jagerson, investisseur chez Wildcat Venture Partners. “Tout le reste donne l’impression de réorganiser les chaises longues sur le Titanic.”

Il n’en a pas toujours été ainsi. Lorsque Julia Collins a présenté aux investisseurs sa start-up de technologie climatique en 2019, elle a consacré la première diapositive de sa présentation à une explication dramatique de l’urgence climatique. Elle avait créé Planet FWD, un fournisseur de logiciels qui aide les entreprises à gérer leur impact sur le climat, et Moonshot, une entreprise de collations qui utilise des ingrédients régénératifs, des fournisseurs locaux et des emballages recyclés.

“J’ai dû passer beaucoup de temps sur les terrains pour amener les gens à apprendre”, a-t-elle déclaré.

Cela a changé depuis, car le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes sont devenus impossibles à échapper. “Nous sommes bien au-delà du point d’avoir à prouver le changement climatique, ou qu’il s’agit d’un grand marché”, a déclaré Mme Collins, qui n’utilise plus la diapositive dramatique dans ses emplacements.

Certaines des nouvelles start-ups climatiques prennent déjà de la valeur, du moins sur le papier, alimentées par les flots de liquidités. Josh Felser, investisseur chez Climactic, une société de capital-risque, a déclaré que les 11 entreprises climatiques que lui et un partenaire avaient soutenues au cours des deux dernières années valaient désormais deux fois et demie ce qu’elles valaient au moment de l’investissement parce que d’autres investisseurs avait investi plus d’argent à des valorisations plus élevées.

“Ce n’est pas parce que nous sommes si bons”, a-t-il déclaré. “C’est parce que le marché est si chaud.”

Les fondateurs ont déclaré que les affaires étaient en plein essor parce que les clients potentiels subissaient davantage de pressions extérieures pour devenir respectueux de l’environnement, les poussant à dépenser de l’argent pour des choses comme les suivis d’émissions et les compensations de carbone. Infogrid, une start-up qui fournit des outils pour faire fonctionner les bâtiments et utiliser l’énergie plus efficacement, avait auparavant du mal à vendre ses produits aux clients, a déclaré William Cowell de Gruchy, directeur général de l’entreprise.

“Maintenant, ils disent : ‘Nous devons le faire. Nos actionnaires nous fabriquent. Notre salle de réunion nous fabrique. Les régulateurs nous fabriquent », a-t-il déclaré.