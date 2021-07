Les start-up visent au-delà de la Terre

Les investisseurs investissent plus que jamais dans la technologie spatiale. Les start-up spatiales ont levé plus de 7 milliards de dollars en 2020, soit le double du montant de deux ans plus tôt, selon la société d’analyse spatiale BryceTech . Cette tendance se poursuit cette année, a déclaré Carissa Christensen, directrice générale de BryceTech.

Richard Branson doit s’envoler dans l’espace dimanche, à bord d’un navire construit par sa société Virgin Galactic. Jeff Bezos, qui a quitté ses fonctions de directeur général d’Amazon lundi, devrait effectuer un vol spatial environ une semaine plus tard, dans un vaisseau spatial construit par sa société Blue Origin. Et la société SpaceX d’Elon Musk a un accord avec la National Aeronautics and Space Administration pour faire atterrir des Américains sur la lune. Mais les bosses sont loin d’être les seuls à avoir les yeux rivés vers le ciel.

Mais les start-ups de tous les secteurs de l’industrie spatiale – y compris les communications de lancement et par satellite, le maintien de la vie humaine, les chaînes d’approvisionnement et l’énergie – ont l’attention des investisseurs. Atranis, une société Internet par satellite, a conclu un accord de 280 millions de dollars en avril. Axiom Space, qui vise à construire la première station spatiale commerciale, a levé 130 millions de dollars en février.

Les plus gros contrats vont à des entreprises qui lancent des fusées dans l’espace, comme SpaceX et Relativity Space, qui ont annoncé 650 millions de dollars d’argent frais le mois dernier, un jour après que M. Bezos a déclaré qu’il s’envolerait dans l’espace.

Le boom, selon de nombreux dirigeants, analystes et investisseurs, est alimenté en partie par des progrès qui ont rendu abordable pour les entreprises privées – et pas seulement les nations – le développement de la technologie spatiale et le lancement de produits dans l’espace.

Grâce à la technologie développée pour les téléphones portables, par exemple, des start-up comme Planet peuvent se permettre de construire et de déployer des satellites capables d’imager la Terre entière chaque jour. Et les capacités analytiques permises par l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle et le cloud computing ont augmenté la demande de données produites par ces satellites.

« Vous pouvez faire beaucoup plus avec un satellite plus petit et en lancer beaucoup plus », a déclaré Mike Safyan, vice-président de Planet, « ce qui finit par permettre de nouveaux types de missions que vous ne pourriez pas faire si vous construisez simplement un satellite de la taille d’un autobus scolaire doté d’une technologie spatiale très coûteuse.

En outre, les sociétés de satellites peuvent désormais payer pour que leur technologie soit montée sur une fusée, abaissant considérablement leurs barrières économiques. Par exemple, si une fusée a une capacité de 500 kilogrammes et que la charge utile principale est de 300 kilogrammes, une autre entreprise peut utiliser 200 kilogrammes.

Astra, une start-up fondée en 2016, veut rendre encore plus facile les voyages dans l’espace en proposant des lancements plus petits et plus fréquents, se positionnant comme un élément constitutif de l’industrie spatiale similaire au rôle du cloud computing dans l’activation des start-ups Web. La société est en concurrence sur le marché des petits lancements avec d’autres start-ups plus établies comme Rocket Lab, mais espère se démarquer en visant des lancements encore plus petits et moins chers. Astra a programmé son premier lancement avec une charge utile pour cet été et compte 50 lancements sous contrat, notamment pour Planet et la NASA.

« Astra est là pour combler cette lacune sur le marché où vous avez des centaines de ces entreprises, elles ont toutes de nouvelles technologies qu’elles développent, et vous ne voulez pas attendre l’année prochaine lorsque SpaceX pourra vous y amener », a déclaré Chris Kemp, directeur général d’Astra. « Même si c’est gratuit, même si SpaceX m’a payé de l’argent pour attendre un an, la valeur de pouvoir aller dans l’espace le mois prochain est incroyablement précieuse pour une start-up qui brûle des millions de dollars par mois. »