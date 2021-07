Les start-up souffriront de projets de loi antitrust visant les Big Tech

San Francisco Boussoleetcaméra | Getty Images

De nombreux législateurs sont impatients de maîtriser le pouvoir des plus grandes entreprises technologiques : Amazon, Apple, Facebook et Google. Mais certaines de leurs propositions pourraient en fait nuire aux petites entreprises qu’elles sont censées protéger, ont averti les investisseurs en capital-risque CNBC. Les VC sont particulièrement préoccupés par efforts au Congrès pour restreindre fusions et acquisitions par les plateformes dominantes. Certaines de ces propositions fonctionneraient en déplaçant la charge de la preuve sur ces entreprises dans les affaires de fusion pour montrer que leurs accords ne nuiraient pas à la concurrence. Alors que les partisans soutiennent que de tels projets de loi empêcheraient les acquisitions dites meurtrières où les grandes entreprises récupèrent des rivaux potentiels avant de pouvoir se développer – l’acquisition d’Instagram par Facebook pour 1 milliard de dollars est un exemple courant – les investisseurs technologiques disent qu’ils sont plus préoccupés par la façon dont les factures pourraient écraser le marché d’achat pour les start-ups et décourager l’innovation. Bien entendu, les capital-risqueurs et les groupes qui les représentent ont intérêt à conserver une voie relativement facile pour sortir de leurs investissements. Un groupe commercial représentant les sociétés de capital-risque, la National Venture Capital Association, compte parmi ses membres les branches de capital-risque de plusieurs grandes entreprises technologiques. (Comcast, propriétaire de la société mère de CNBC, NBCUniversal, est également membre.) Mais leurs inquiétudes soulignent comment les modifications apportées à la loi antitrust auront un impact bien au-delà des plus grandes entreprises et comment les petits acteurs pourraient devoir s’adapter s’ils sont adoptés.

Pourquoi les start-up se font acquérir

Lorsque les investisseurs en capital-risque investissent dans une start-up, leur objectif est de rentabiliser leurs dépenses. Alors que la plupart des start-up échouent, les VC misent sur la minorité ayant des sorties suffisamment importantes pour justifier le reste de leurs investissements. Une sortie peut se produire par l’un des deux moyens suivants : par une acquisition ou par une introduction en bourse. Lorsque l’un ou l’autre de ces événements se produit, les investisseurs sont en mesure de récupérer au moins une partie de leur argent et, dans le meilleur des cas, de récolter d’importantes aubaines. Selon la NVCA, environ dix fois plus de start-up sortent par acquisition que par introduction en bourse. Les capital-risqueurs disent que ce chiffre montre à quel point il est important de garder le chemin de la fusion clair. Les cinq plus grandes entreprises technologiques ne sont pas les seules à décrocher des accords technologiques. Amazon, Apple, Facebook, Google et Microsoft a représenté environ 4,5% de la valeur de toutes les transactions technologiques aux États-Unis depuis 2010, selon les données publiques compilées par Dealogic.

Les partisans de la réforme ont cité certaines acquisitions, comme celle d’Instagram par Facebook, comme exemples d’entreprises qui vendent avant d’avoir la chance de devenir des rivales autonomes pour les grandes entreprises. Mais les VC disent que ce n’est souvent pas le cas. « Ils pensent tous qu’ils pourraient un jour être des sociétés ouvertes, mais les réalités sont qu’il n’est pas réaliste pour la plupart de ces sociétés d’atteindre la taille et l’échelle nécessaires pour survivre sur les marchés publics à partir d’aujourd’hui », a déclaré Michael Brown, associé général. chez Battery Ventures. Bien que l’introduction en bourse soit souvent l’objectif, les VCs disent que cela peut être peu pratique pour les start-ups pour diverses raisons. Premièrement, certaines start-ups peuvent tout simplement ne pas avoir un produit ou un service qui fonctionne à long terme en tant qu’entreprise autonome. Cela ne signifie pas que leur technologie ou leur talent n’est pas précieux, mais signifie simplement qu’ils pourraient être plus fructueux dans une entreprise plus grande. Kate Mitchell, co-fondatrice et partenaire de Scale Venture Partners, a donné l’exemple d’une entreprise appelée Pavilion Technologies qui a créé une technologie prédictive pour les fabricants et l’agriculture, qui vendu à la société de fabrication Rockwell Automation en 2007. « C’est une entreprise qui n’a tout simplement pas pu échapper à la vitesse », a-t-elle déclaré à propos de Pavilion. « Parce qu’ils vendaient à l’échelle mondiale à de grandes usines, nous ne pouvions pas comprendre comment vendre la technologie de manière rentable. » C’était toujours une technologie utile, mais elle avait besoin de l’infrastructure d’une plus grande entreprise pour accélérer davantage, a-t-elle déclaré. Après son acquisition par Rockwell, il a été intégré à ses offres et plusieurs employés sont restés pendant des années. Parfois, a-t-elle dit, une acquisition est un dernier recours avant la faillite et aide au moins les investisseurs à récupérer une partie de leur argent. « Il vaut mieux qu’ils soient vendus même pour 80 cents le dollar que qu’ils fassent faillite », a-t-elle déclaré. De plus, devenir public peut être difficile. Le processus d’introduction en bourse est coûteux et les sociétés de capital-risque ont déclaré que les sociétés à petite capitalisation ont souvent des difficultés sur le marché public en partie à cause du manque de couverture d’analystes de ces entreprises. Clate Mask, co-fondateur et PDG de la plate-forme de marketing et de vente par e-mail Keap, financée par le capital-risque, a déclaré que de plus grandes restrictions de fusion sur les plus grandes entreprises « changeraient probablement le calcul » pour les start-ups. Mais le changement ne se ferait pas entre l’obtention et l’acquisition et l’introduction en bourse. Au lieu de cela, a-t-il dit, cela pourrait amener les entrepreneurs à réfléchir davantage à l’opportunité de lever des fonds de capital-risque. « Lorsque vous avez du capital derrière vous, vous pouvez penser et fonctionner différemment », a-t-il déclaré, ajoutant que les entrepreneurs peuvent prendre plus de risques avec ce soutien.

Perte d’investissement et d’innovation

Plusieurs VCs ont déclaré à CNBC qu’ils s’inquiétaient de l’effet d’entraînement que les restrictions de fusion sur les plus grandes entreprises auraient sur l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial. Leur crainte est que si les entreprises n’ont plus suffisamment de voies de sortie viables, les investisseurs institutionnels qui soutiennent les VC – comme les dotations et les fonds de pension – déplacent leur argent ailleurs. À leur tour, les sociétés de capital-risque auront moins de fonds à distribuer aux entrepreneurs, qui verront peut-être moins de raisons de prendre le risque de créer une nouvelle entreprise. La préoccupation ultime est une perte d’innovation, disent-ils, ce qui est exactement ce que les législateurs espèrent repousser avec des restrictions de fusion sur les plus gros acheteurs. « Si vous limitez le potentiel de générer des récompenses et des retours sur investissement intéressants, les entrepreneurs pourraient trouver d’autres choses à faire avec leur temps », a déclaré Patricia Nakache, associée générale chez Trinity Ventures. Nakache a déclaré que l’imposition de restrictions sur la capacité des plus grandes entreprises technologiques à faire des acquisitions pourrait en fait décourager les entrepreneurs de créer des entreprises qui rivalisent avec leurs activités principales. C’est parce que de nombreux entrepreneurs aiment avoir un plan de sauvegarde incorporant d’éventuels acquéreurs s’ils ne peuvent pas devenir publics. Avec une plus grande incertitude quant à savoir si les grandes entreprises technologiques pourraient être des acheteurs potentiels, elles pourraient chercher à créer des entreprises en dehors des offres de base des plus grands acteurs, a-t-elle déclaré.

Les VCs ont également averti que sans les plus gros acteurs du mix, les prix de vente des start-up chuteraient considérablement. Mais en dehors de l’industrie, certains pensent que ces préoccupations ne seront pas aussi graves que le craignent les VC. « Ce genre de lois, si elles fonctionnent comme prévu, vous aurez un marché plus compétitif en général, donc il y aura plus d’acheteurs potentiels », a déclaré Michael Kades, directeur des marchés et de la politique de la concurrence à l’organisation à but non lucratif de Washington. Centre pour une croissance équitable. « Je comprends si vous êtes au VC aujourd’hui, ce qui vous préoccupe, ce sont les deux prochaines années ou ce que votre entreprise peut obtenir, mais augmenter le nombre d’acheteurs potentiels pour les entreprises … signifie également qu’il y a encore un marché très florissant pour ce genre d’acquisitions, mais pas par des entreprises dominantes. » Bhaskar Chakravorti, doyen des affaires mondiales à la Fletcher School de l’Université Tufts, a déclaré que si les investisseurs en capital-risque ont probablement raison de dire que les prix d’acquisition pourraient chuter en raison de nouvelles restrictions de fusion, les entrepreneurs auront toujours la volonté d’innover. « En fin de compte, les gens vont s’adapter et oui, certaines des évaluations, certaines des enchères peuvent être retardées. Certaines acquisitions peuvent coûter dix, 20% de moins », a-t-il déclaré. « Mais finalement, je ne pense pas que ça va faire une grande différence parce que les entrepreneurs vont chercher des idées, ils vont les construire, ils vont constituer des équipes, et l’argent du risque a besoin d’une place investir. » Kades a convenu que les bonnes idées seront toujours financées même si les plus grandes entreprises ne peuvent pas soumissionner ou auraient plus de mal à conclure une acquisition. Restreindre les fusions de ces sociétés consiste à « essayer de limiter la prime anticoncurrentielle », a-t-il déclaré.

Transfert de capital

Les sociétés de capital-risque craignent également que les nouvelles règles accélèrent le déplacement des investissements en capital-risque en dehors des États-Unis Mitchell a déclaré que tandis que d’autres pays, dont le Canada, ont ajouté des incitations aux entrepreneurs à venir et à rester à leurs frontières, les réglementations à l’étude aux États-Unis les repousseront. « Nous rendrions difficile juste à un moment où tout le monde essaie de le rendre attrayant » d’être entrepreneur dans son pays, a-t-elle déclaré. Selon la NVCA, les États-Unis ont vu leur part du capital-risque mondial chuter de 84 % à 52 % au cours des 15 dernières années. C’est pourquoi les législateurs ne devraient pas se reposer sur leurs lauriers que le capital-risque américain peut suivre le reste du monde en vertu de nouvelles réglementations ardues, soutiennent les VC.

Mais Chakravorti n’était pas d’accord que les lois sur les fusions pousseraient les investissements en dehors des États-Unis, car de nombreuses alternatives sont pires. « Il y a très peu d’emplacements alternatifs », a-t-il déclaré. Les sorties en Chine s’accompagneraient d’un examen minutieux, et l’Europe est connue pour son approche plus stricte de la réglementation des affaires. Pourtant, a déclaré Brown, si des lois plus strictes sur les fusions étaient adoptées, il devrait envisager de jeter un filet plus large pour les acheteurs potentiels au moment de quitter un investissement. Cela pourrait inclure plus d’acheteurs internationaux qu’il ne l’aurait envisagé autrement. Nakache a déclaré que si les réformes des fusions étaient adoptées, elle pourrait envisager d’investir davantage dans des start-up dont les acquéreurs potentiels ne seraient pas touchés par les lois. Par exemple, si les plateformes d’entreprise comme Salesforce ou Oracle n’ont pas atteint le seuil pour une application plus stricte des fusions, les VC pourraient déplacer les dépenses de domaines comme la recherche et les médias sociaux vers le logiciel en tant que service.

Ouvert à certaines réformes