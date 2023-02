Les stars vétérans des Cardinals prêtes à représenter l’équipe américaine à la World Baseball Classic

Six ans se sont écoulés depuis la dernière Classique mondiale de baseball, mais Paul Goldschmidt se souvient encore facilement de l’intensité du tournoi et de la passion au sein de l’équipe américaine dans sa poursuite de leurs éventuelles médailles d’or en 2017.

“Je vais vous donner un excellent exemple”, a déclaré Goldschmidt lors d’un appel Zoom mardi après-midi, rejoint par ses coéquipiers des Cardinals Nolan Arenado et Adam Wainwright. « Nolan, la dernière fois que tu as essayé de jouer pour gagner un match. Je n’avais pas vu la carie de Nolan de toute sa vie.

Il est vrai qu’une tentative de carie d’Arenado, quintuple lauréat du prix Silver Slugger, est rare. Mais le souvenir de Goldschmidt a ouvert la porte à Wainwright – quelqu’un qui a beaucoup d’expérience dans le département de la carie sacrificielle – pour se porter volontaire en hommage cette année.

“Je vais venir là-bas et cari tout de suite, Goldy,” intervint Wainwright. “J’adorerais entrer là-dedans.”

Son offre a été accueillie avec un contrecoup immédiat.

“Non, vous ne le ferez pas”, a déclaré Goldschmidt impassible.

“Vous allez manquer la carie exprès et ensuite essayer de vous éloigner”, a ajouté Arenado. “Nous vous connaissons.”

“Je veux dire, si je finis par frapper, je finis par frapper”, a déclaré Wainwright avec un sourire.

Wainwright, Goldschmidt et Arenado forment un groupe de cardinaux (avec Miles Mikolas) qui représentera l’équipe américaine lors du retour de la Classique mondiale de baseball en mars. Il s’agit d’une première en carrière pour Wainwright, à sa dernière saison, une occasion qu’il a décrite comme une opportunité de « liste de choses à faire ». Pour Arenado et Goldschmidt, c’est une chance à la fois de représenter leur pays et de défendre leur titre. Les deux joueurs faisaient partie de l’équipe gagnante de 2017 et participeront au tournoi de cette année en tant que champions en titre.

“La dernière fois, l’un des sujets était que certains des joueurs principaux n’avaient pas joué et que l’équipe américaine n’avait jamais gagné”, a déclaré Goldschmidt. «Beaucoup de gars avaient une puce sur l’épaule pour être la première équipe à gagner, et nous avons pu le faire. J’espère que cette démonstration a motivé plus de gars, que ce soit avec les États-Unis ou d’autres équipes.

“Je l’ai déjà dit, c’est l’une des meilleures expériences de baseball que j’ai jamais eues”, a ajouté Goldschmidt. “Les deux ou trois semaines où nous étions ensemble, je me suis fait beaucoup d’amis pour la vie. Je recrutais autant de gars que possible pour revenir dans l’équipe ou jouer dans d’autres pays parce que je trouvais ça génial. Je suppliais essentiellement de revenir dans l’équipe cette fois.

« (Gagner en) 2017 a eu un effet énorme sur l’encouragement des joueurs à jouer. Pour moi, au premier but, des joueurs m’ont posé des questions à ce sujet l’année dernière, et j’ai toujours été honnête et honnête avec eux, mais je leur ai vraiment dit qu’ils devraient le faire s’ils en avaient l’occasion. J’ai vu les responsables de (Team USA) au All-Star Game l’année dernière et je leur ai dit que je voulais faire partie de l’équipe. Je ne voulais pas être laissé de côté parce que je l’aimais tellement.

Arenado, qui était le joueur de troisième but partant de l’équipe américaine lors du match de championnat de 2017, n’a pas été difficile à convaincre non plus.

“Je pense que les meilleurs joueurs du jeu y jouent, et c’est ce qui est le plus important”, a déclaré Arenado. “Je pense que cet événement est vraiment spécial et j’espère que plus de gens comprendront et regarderont. Il y a juste quelque chose de spécial à représenter son pays. C’est différent de porter un uniforme de ligue majeure. C’est un honneur incroyable. … C’était mon objectif après 2017 : “J’espère que je joue encore assez bien pour pouvoir faire à nouveau partie de l’équipe.” Maintenant que l’opportunité est là, je veux le faire et je suis heureux de voir que beaucoup des meilleurs joueurs du jeu veulent le faire aussi.

#TBT à 2017 lorsque Nolan Arenado a enregistré la finale et a assuré aux États-Unis leur premier titre de la Classique mondiale de baseball. 🇺🇸 pic.twitter.com/Xyle9MvOLF – Classique mondiale de baseball (@WCBBaseball) 26 janvier 2023

Les listes officielles des équipes des 20 pays seront publiées jeudi, mais des joueurs vedettes tels que Mookie Betts, JT Realmuto, Trea Turner et le capitaine de l’équipe Mike Trout ont déjà confirmé qu’ils rejoindraient Wainwright, Goldschmidt et Arenado. Mark DeRosa, un vétéran de 16 ans de la MLB et analyste actuel du réseau MLB, dirigera l’équipe américaine.

Le début de l’entraînement de printemps est dans moins d’une semaine. Les lanceurs participant à la Classique mondiale de baseball doivent se présenter au complexe printanier de leur club parent au plus tard le 14 février, les joueurs de position arrivant quelques jours plus tard.

L’anticipation pour la saison 2023 est déjà élevée, mais la participation au tournoi apporte une nouvelle dynamique au printemps, Goldschmidt décrivant l’énergie comme une atmosphère «semblable aux séries éliminatoires».

“Deux choses me tiennent à cœur”, a déclaré Goldschmidt lorsqu’on lui a demandé ce dont il se souvenait le mieux du WBC 2017. “L’intensité des matchs – nous avons eu des matchs intenses contre la République dominicaine et Porto Rico. C’était quelque chose qui ressortait et qui était vraiment différent de vos matchs de saison régulière. La deuxième chose est de jouer avec un groupe de gars d’équipes contre lesquelles vous êtes habituellement en compétition. J’ai beaucoup appris en regardant les gars dans la pirogue et sur le terrain, dans la cage des frappeurs, en parlant dans la cuisine ou le vestiaire.

Même Wainwright peut parler de l’ampleur des jeux, même s’il n’a jamais participé à un seul. Son intérêt pour le tournoi a culminé uniquement en tant que spectateur, mais il s’est également appuyé sur le témoignage de son coéquipier de longue date, Yadier Molina, qui a joué pour l’équipe de Porto Rico dans les quatre tournois et dirigera l’équipe cette année.

“Je me souviens d’avoir regardé (Team USA) remporter la médaille d’or et je regardais chaque lancer”, a déclaré Wainwright. « Je ne pouvais pas attendre pour regarder ces matchs. … Vous savez, ce n’est pas le match 81 sur 162, nous jouons pour les médailles d’or ici, tout est en jeu. Je n’oublierai jamais Yadier Molina disant que son plus grand succès de sa carrière est survenu lors d’un match de demi-finale qui a mis son équipe en finale. Cela m’a vraiment marqué, à quel point les gars sont patriotiques et sérieux. Je pense que les fans vont adorer et c’est une façon vraiment cool de diffuser notre jeu à beaucoup de gens qui ne le verraient pas normalement.

Pour participer à la Classique mondiale de baseball, les joueurs doivent quitter leurs clubs respectifs pendant au moins la moitié de l’entraînement printanier, bien que les quatre cardinaux aient déjà commencé à intensifier leur préparation. Le premier entraînement de l’équipe américaine aura lieu le 7 mars à Phoenix. Ils joueront deux matchs hors concours en Arizona – un contre les Giants et un contre les Angels – avant de lancer la ronde de poule du tournoi le 11 mars contre la Grande-Bretagne. L’équipe des États-Unis devrait également affronter le Canada, le Mexique et la Colombie. S’ils sortent du tour de poule, ils pourraient affronter Molina et l’équipe de Porto Rico en quarts de finale.

Bien sûr, les aspirations d’Arenado, Goldschmidt et Wainwright dépassent de loin une apparition en quart de finale.

Avec une fin décevante de la saison 2022 fermement dans le rétroviseur, ce trio de All-Stars sait que les attentes pour 2023 sont élevées. Arenado a assuré son engagement envers la franchise des Cardinals en renonçant à sa clause de non-participation finale à la fin de l’année dernière, Goldschmidt commencera l’année en tant que MVP en titre de la Ligue nationale et Wainwright prendra sa retraite à la fin de la saison. La pression est sur eux pour qu’ils soient performants, et cela commence par représenter leur pays.

“Je veux gagner plus que tout”, a déclaré Goldschmidt. “C’est à 100% où je pense.”

“Nous jouons cela pour gagner la médaille d’or”, a fait écho Arenado. “Nous étions la dernière équipe à l’avoir remporté et nous voulons le refaire. Pas d’autres objectifs que celui-là.”

(Photo de Nolan Arenado de 2017 : Alan Diaz / Associated Press)