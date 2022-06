Les stars utilisent les BET Awards pour critiquer la décision Roe v. Wade: “F— you Supreme Court”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Plusieurs stars présentes à la cérémonie des BET Awards dimanche soir ont utilisé la scène pour critiquer la récente décision de la Cour suprême des États-Unis sur l’avortement.

“C’est un triste jour en Amérique”, a déclaré l’actrice et chanteuse Taraji P. Henson à la foule au Microsoft Theatre de Los Angeles.

Henson a également affirmé que les armes à feu en Amérique avaient plus de droits que les femmes, à la suite de l’annulation de Roe v. Wade.

“Il est grand temps que nous parlions du fait que les armes à feu ont plus de droits qu’une femme”, a déclaré Henson. “Une arme qui peut prendre des vies a plus de pouvoir qu’une femme qui peut donner la vie – si elle le souhaite”, a-t-elle ajouté.

‘FULL HOUSE’ STAR JODIE SWEETIN POUSSÉE PAR LE LAPD LORS DE LA PROTESTATION CONTRE LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME SUR LA FREEWAY

Janelle Monae, auteur-compositeur-interprète et actrice, a également critiqué la Cour suprême, levant son majeur en lisant les nominations pour la meilleure artiste féminine R&B/pop.

“Ces artistes font de l’art selon nos propres termes, possèdent nos vérités et s’expriment librement et sans vergogne dans un monde qui essaie de contrôler et de contrôler nos corps, mon corps et nos décisions, mon corps”, a déclaré le chanteur.

“F— vous la Cour suprême”, a ajouté Monae. “Je sais que nous nous célébrons en ce moment comme nous le devrions. Nous méritons absolument de célébrer – surtout maintenant, nous devrions célébrer notre art en protégeant nos droits et nos vérités.”

AL FRANKEN ÉCLATE APRÈS QUE CLARENCE THOMAS DIT CE QUE LA COUR SUPRÊME DEVRAIT FAIRE APRÈS LA DÉCISION SUR L’AVORTEMENT DE ROE V. WADE

Jazmine Sullivan, une auteure-compositrice-interprète née à Philadelphie, a décrit l’Amérique post-Roe comme “une période difficile” pour les femmes et a appelé les hommes à “se lever”.

“Je veux parler directement aux hommes : nous avons besoin de vous tous”, a déclaré Sullivan. “Nous avons besoin que vous vous leviez tous, défendez-nous, soutenez-nous. Si vous avez déjà bénéficié d’une femme prenant l’une des décisions les plus difficiles de sa vie, qui est d’interrompre une grossesse, vous devez être Ce n’est pas seulement un problème de femmes. C’est le problème de tout le monde. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Plusieurs stars étaient présentes, dont Sean “Diddy” Combs qui a reçu le Lifetime Achievement Award, ainsi que Lil Wayne, Chance the Rapper, Ella Mai, Roddy Ricch et Kirk Franklin.

L’Associated Press a contribué au rapport.