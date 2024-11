Les stars se donnent à fond en costumes d’Halloween à la fin du mois d’octobre

Halloween 2024 est passé… et certaines célébrités ont gardé leurs plus belles tenues pour les vacances – mettant tout en œuvre à la fin du mois d’octobre.

Étoile du sport Livvy Dunne a sauvé la situation dans sa tenue Wonder Woman… montrant ses muscles puissants alors qu’elle était recroquevillée sur le canapé. Charli D’Amelio a privilégié la grâce plutôt que les muscles, faisant tourner les têtes dans sa tenue inspirée de « Black Swan », Et, pop star Maluma et sa famille habillée en famille de cowboys.

Kelly Ripa et Marc Consuelos habillé comme un couple d’Halloween controversé classique… Lydia Deetz et Beetlejuice – avec Ripa vêtue d’une robe entièrement rouge et Consuelos portant la tenue traditionnelle en noir et blanc avec la peinture au visage pâle.