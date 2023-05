Les stars s’appuient sur la connexion Case Cookus-Corey Coleman dans la victoire contre Maulers

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

CANTON, Ohio – Tout ce que voulait Corey Coleman, c’était une chance.

À la fin du troisième quart avec son équipe à la traîne, le quart-arrière des Philadelphia Stars, Case Cookus, a appelé le numéro de Coleman, et il a fait un gros jeu qui a transformé le match.

Après un panier manqué de 54 verges par le botteur des Maulers de Pittsburgh Chris Blewitt, Cookus a trouvé Coleman grand ouvert pour un terrain de 56 verges et attrapé pour un score – le plus long jeu de Philadelphie de l’année – donnant aux Stars l’avance pour de bon dans un 37- 31 victoire samedi soir au Tom Benson Hall of Fame Stadium.

Avec cette victoire, les Stars ont remporté leur troisième victoire consécutive, passant à 4-3 sur l’année au sommet de la division Nord. Les Maulers ont chuté à 2-5.

Le jeu était le deuxième TD de Coleman de l’année. Il s’est détaché du demi de coin de Pittsburgh Keith Gibson Jr. dans la couverture médiatique de la ligne de mêlée. Après la chute de Gibson, Coleman a dépassé la sécurité des Maulers Eli Walker jusqu’au pylône.

Faits saillants : Cookus et Coleman en tête des Stars

« Je suis venu voir Case and Coach (l’entraîneur-chef Bart Andrus) et j’ai dit: » Allons du côté gauche « », a déclaré Coleman. « C’est juste la confiance qu’ils ont en moi. Nous avons appelé la pièce. Nous l’avons monté et avons monté le groupe. »

L’ancien choix de première ronde de la NFL de Baylor a terminé avec quatre réceptions pour 75 verges, tandis que son compatriote receveur de Philadelphie Devin Gray a également ajouté quatre réceptions pour 75 verges.

Cookus a terminé 18 sur 30 pour 235 verges avec deux touchés. Cependant, Cookus a lancé sa huitième interception de sa saison en sept matchs. Il n’a eu que cinq interceptions au cours de la saison régulière l’an dernier.

En entrant dans le match de samedi, les deux équipes avaient eu du mal à mettre des points au tableau, mais elles ont combiné pour 44 points en seulement la première mi-temps. Les Maulers ont marqué sur quatre de leurs cinq premières possessions en première mi-temps, mais n’ont été limités qu’à un touché en seconde.

Les Stars ont participé au match de samedi dernier dans l’USFL en se précipitant, mais se sont appuyés sur le jeu de course pour créer un équilibre et faire bouger le football. Philadelphie a également joué rapidement au début, utilisant le tempo pour déséquilibrer l’un des Maulers, l’une des meilleures défenses de l’USFL.

Les Stars ont participé au match de samedi sans avoir marqué un touché en deux matchs, se contentant de 11 buts sur le terrain en 19 entraînements. Mais le porteur de ballon Matthew Colburn II a parcouru 83 verges en 20 courses et deux touchés au sol.

Meilleur coureur de pointe de Philadelphie la saison dernière, Colburn a participé au concours de samedi avec seulement 169 verges au sol en six matchs.

« Au début de la saison, nous avons en quelque sorte commencé un peu difficilement en termes de jeu de course », a déclaré Colburn. « Mais je crois que nous nous sommes améliorés chaque semaine. Nous nous sommes concentrés sur nos missions et nous nous sommes concentrés sur notre technique – tout ce dont vous avez besoin pour avoir un jeu de course réussi. Et nous entrons dans un vrai bon bosquet en ce moment. »

Le quart-arrière de Pittsburgh, Troy Williams, a mené les Maulers offensivement, terminant 18 sur 28 pour 145 verges, avec un touché et une interception. Williams a également dominé les Maulers au sol avec 48 verges.

Le receveur Isiah Hennie a eu une réception de touché de 17 verges et un retour de botté de dégagement de 69 verges en fin de match qui a mis en place un touché de 1 verge par Garrett Groshek avec 2:01 à faire dans le match, réduisant l’avance de Philadelphie à 34-31.

Les Maulers ont opté pour le quatrième et le 12e jeu de conversion, mais Williams a été limogé par le rusher des Stars Adam Rodriguez. Williams a été limogé cinq fois.

Aguilar a ajouté un panier de 38 verges pour le score final. Horton a déploré que les Maulers aient raté un panier de 58 verges par Blewitt parce que Pittsburgh avait été appelé pour un retard de match, ce qui aurait signifié que les Maulers n’avaient besoin que d’un panier à la fin pour égaliser le match.

Pittsburgh a terminé avec sept pénalités acceptées pour 50 verges et a totalisé 17 pénalités pour 140 verges au cours des deux derniers matchs.

« Je dois amener mon équipe à être plus disciplinée », a déclaré Horton. « Ce n’est pas eux, c’est moi. J’ai dit à l’équipe que je m’excuse pour le nombre de pénalités que nous avons eues. C’est une réflexion sur moi. »

Simmons prouve un atout sur les rendements

Le retourneur de coup de pied Joshua Simmons a eu une soirée percutante pour Pittsburgh dans les équipes spéciales. Simmons a réussi un retour de botté impressionnant de 88 verges pour un score au premier quart qui a permis aux Maulers de mener 14-10.

Et à la fin de la première mi-temps, Simmons est intelligemment sorti des limites avant de toucher le coup d’envoi sur la ligne des 8 mètres qui est peut-être restée dans les limites. Au lieu de cela, le coup de pied de Lirim Hajrullahu a été jugé hors limites et les Maulers ont récupéré le ballon au milieu de terrain.

Les Maulers ont déplacé le ballon vers la ligne des 31 verges de Philadelphie et Blewitt a inscrit un placement de 49 verges pour donner une avance de 24-20 à Pittsburgh à la mi-temps.

En seconde période, Simmons a eu un autre gros retour mais a été dépouillé du ballon par Samuel Akem, Amani Dennis récupérant l’échappé et renvoyant le ballon sur la ligne des 48 mètres de Pittsburgh.

Mais Simmons a été renfloué lorsque Cookus a lancé une interception au demi défensif de Pittsburgh Arnold Tarpley III dans la zone des buts.

Mise à jour sur les blessures

Le receveur des Philadelphia Stars, Terry Wright, a dû quitter le match en raison d’une tension. Au début, Wright a eu deux gros retours pour mettre les Stars en bonne position sur le terrain pour commencer le match, un pour 58 et un pour 48 verges.

Cookus a également quitté le match en première mi-temps après avoir semblé se faire couper le souffle, tombant sur le football après s’être fait trébucher par le secondeur de Pittsburgh Kyahva Tezino. Cookus est revenu sur le terrain lors de la série suivante.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

