Les stars russes du hockey “ne sont pas les bienvenues” dans un pays de l’UE pour une tournée de la LNH

Les Predators de Nashville et les Sharks de San Jose devraient disputer un match de hockey de saison régulière dans la capitale tchèque le mois prochain

Le ministère tchèque des Affaires étrangères a clairement indiqué à la LNH que les joueurs russes ne sont pas les bienvenus à Prague le mois prochain.

Les Predators de Nashville et les Sharks de San Jose doivent disputer deux matchs de saison régulière à l’O2 Arena de la capitale tchèque les 7 et 8 octobre.

Bien que le défenseur Nikolai Knyzhov ne soit pas disponible pour les Sharks, ils comptent également l’attaquant russe Evgeny Svechnikov tandis que Nashville a son compatriote Yakov Trenin dans ses livres.

Comme communiqué dans une déclaration du vice-ministre des Affaires étrangères Martin Smolek, et partagée par l’AP, les joueurs seraient une partie indésirable du voyage de la LNH dans son pays.

“Nous pouvons confirmer que le ministère tchèque des Affaires étrangères a envoyé une lettre à la LNH pour souligner que, pour le moment, la République tchèque ou tout autre État de la zone Schengen (sans visa) ne devrait pas délivrer de visas aux joueurs russes pour entrer. notre territoire », dit Smolek.

Le ministère a ajouté que la ligue de hockey d’élite nord-américaine avait été informée de “négociations en cours sur l’interdiction d’entrée pour les citoyens de la Fédération de Russie qui avaient déjà reçu des visas valides auparavant.”

La lettre intervient après que l’ancien gardien de but légendaire et double vainqueur de la Coupe Stanley Dominik Hasek a lancé des appels pour interdire aux joueurs russes de se rendre à Prague lorsque les matchs ont été annoncés en avril.

Hasek a personnellement approché le gouvernement tchèque, le parlement, le sénat et le ministère des Affaires étrangères et a déclaré que cette décision était “très important pour le soutien de notre allié ukrainien et la sécurité de nos citoyens”, dans une interview avec un radiodiffuseur russe qui n’a pas été diffusée mais publiée plus tard dans les médias tchèques.

“Oui, nous ne voulons aucune promotion de l’agression russe ici”, Hasek tweeté en louant la décision du ministère.

“Nous protégeons nos vies et celles de nos alliés en premier lieu”, il prétendait.

Hasek et la position du ministère ne devraient peut-être pas être une surprise compte tenu de Hasek exigé que la LNH “doit immédiatement suspendre les contrats de tous les joueurs russes” le 26 février au début de l’opération militaire en Ukraine.

« Chaque athlète représente non seulement lui-même et son club, mais aussi son pays, ses valeurs et ses actions. C’est un fait. Si la LNH ne le fait pas, elle a une coresponsabilité indirecte pour les morts en Ukraine », a-t-il ajouté. Hasek continua.

En outre, la République tchèque a été parmi les premiers pays de l’UE à ne plus délivrer de visas aux Russes.

Selon les médias russes, cependant, la LNH ne s’attend à aucun obstacle juridique pour que les joueurs russes participent aux matchs de Prague.

“S’ils surviennent, la ligue ne jouera pas les matches programmés en République tchèque et les clubs joueront à domicile. Les clubs sont prêts », une source a déclaré à RIA Novosti.

Les deux matchs à Prague marquent la première fois que la LNH se dirige vers l’UE depuis la pandémie. De plus, le foyer de hockey Tampere en Finlande recevra également l’Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Columbus pour une paire de rencontres les 4 et 5 novembre.

Les champions en titre de la Coupe Stanley, l’Avalanche du Colorado, comptent Alexandar Georgiev, Mikhail Maltsev et Valeri Nichushkin dans leur équipe, et les Blue Jackets peuvent généralement compter sur les talents de Yegor Chinakhov, Vladislav Gavrikov et Daniil Tarasov, bien que ce dernier soit actuellement blessé.

Alors que la position du gouvernement finlandais sur l’accueil des joueurs russes n’est pas claire, les chefs du hockey finlandais ont précédemment déclaré qu’ils bloqueraient tous les joueurs qui figurent dans la Ligue russe de hockey continental (KHL) de l’équipe nationale aux côtés de la Suède.