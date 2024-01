Les stars réagissent aux nominations aux Oscars 2024

Les nominations aux Oscars 2024 ont enfin été dévoilées.





Zazie Beetz et Jack Quaid ont annoncé les nominés tôt ce matin. Comme prévu, Oppenheimer a ouvert la voie avec 13 nominations. Bien que Leonardo DiCaprio n’ait pas été salué pour sa performance dans Tueurs de la Lune des Fleursle film a reçu 10 nominations, dont une nomination à titre posthume pour la musique de Robbie Robertson. Pauvres choses a égalé ce total avec 10 nominations.





Ils ont également apporté leur juste part Barbie (huit candidatures) et Maître (sept), tandis que Fiction américaine, Anatomie d’une chute, The Holdovers, et Zone d’intérêt tous ont décroché cinq nominations chacun.





Lisez la suite pour voir comment les nominés, dont Emma Stone et Robert Downey Jr., ont réagi à la grande nouvelle.





Emma Stone dans « Poor Things », Robert Downey Jr. dans « Oppenheimer » et Annette Bening dans « Nyad ».

Collection Everett (3)









Emma Stone, “Poor Things” (Meilleure actrice)

« 11 nominations pour Pauvres choses cela ressemble à un rêve surréaliste. Je suis plus que reconnaissant envers l’Académie de m’avoir incluse à la fois en tant qu’actrice et productrice parmi ce groupe de nominés exceptionnels et d’avoir récompensé notre film dans tant de catégories. Félicitations à Mark, Tony, Robbie, Holly, Blackfish, Nadia & Mark, Jerskin, Shona, James, Szusza, Andrew, Ed et au capitaine de notre navire, Yorgos Lanthimos pour leurs nominations, ainsi qu’à Searchlight Pictures et à tous. devant et derrière la caméra qui ont donné vie à ce film. L’équipe d’artistes qui a contribué à Pauvres choses j’ai tout donné et je serai éternellement reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer Bella et de voir le monde à travers ses yeux. Elle m’a montré que la vie est bien plus que du sucre et de la violence. Et à Lily, Carey, Sandra et Annette. C’est le plus grand honneur d’être en votre compagnie.





Lily Gladstone dans “Les Tueurs de la Lune des Fleurs”.

Apple TV+









Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon” (Meilleure actrice)

« Je suis profondément reconnaissant envers l’Académie pour cet honneur sans précédent. Cela a été une grande bénédiction en soi d’être un acteur qui travaille et de pouvoir raconter une histoire comme Tueurs de la Lune des Fleurs est au-delà de ce que j’aurais pu espérer. Je partage et je dois ce moment à l’incomparable Martin Scorsese, qui a honoré les voix et les souhaits de la nation Osage avec tant de courage, et à mes aimables et légendaires co-stars Robert De Niro, Jesse Plemons, Tantoo Cardinal et surtout Leonardo DiCaprio. . Son talent et son cœur immenses et exceptionnels ont rendu cela possible, je suis pour toujours un ami fier et reconnaissant. Je tiens également à remercier le reste des acteurs et de l’équipe incroyables avec lesquels j’ai eu la chance de travailler, y compris de nombreux artistes, défenseurs, militants, dirigeants et conteurs Osage et autochtones talentueux. L’excellence autochtone a façonné ce magnifique film, tant devant que derrière la caméra, à tous les niveaux de production. C’est d’autant plus agréable de partager cet honneur avec le légendaire musicien Cayuga et Mohawk des Six Nations Robbie Robertson, le compositeur d’Osage Nation Scott George, Marty, Bob, Thelma Schoonmaker, Jacqueline West, Rodrigo Prieto, Jack Fisk et tous ceux qui en ont fait partie. de mener à bien cette histoire difficile et nécessaire à une échelle aussi magistrale. Félicitations sincères à Annette, Sandra, Carey et Emma – vous êtes toutes étonnantes et m’inspirez sans cesse… J’ai du mal à croire que je suis en votre compagnie. À chacun de ces humains, je dis Iitaamiiksistsikomiit ; J’espère que vous apprécierez tous cette belle journée.





Bradley Cooper dans “Maestro”.

Netflix









Bradley Cooper, “Maestro” (meilleur film, meilleur scénario original, meilleur acteur)

« Nous sommes tous très reconnaissants d’être reconnus cette année pour toutes ces incroyables œuvres d’art. Et les performances de chaque acteur que j’admire tant. Merci à Jamie, Alex et Nina Bernstein d’avoir permis à l’histoire de leurs parents de se faire connaître dans le monde et merci à l’Académie. Nous sommes très honorés d’être inclus.







Carey Mulligan, “Maestro” (Meilleure actrice)

“Nous avons versé tellement d’amour et de joie dans Maestro. Je déborde de gratitude aujourd’hui et d’une immense fierté pour le reste Maestro équipe! Merci à Bradley [Cooper] de m’avoir offert ce cadeau d’un rôle et d’une expérience. J’ai manipulé le briquet de Felicia toute la matinée, gardant tout cela près de mon cœur. Je suis très reconnaissant envers l’Académie – nous allons passer le meilleur moment de notre vie à nous habiller et à rendre hommage à ce couple extraordinaire.







Ryan Gosling, “Barbie” (Meilleur acteur dans un second rôle)

« Je suis extrêmement honoré d’être nominé par mes collègues aux côtés d’artistes aussi remarquables au cours d’une année remplie de tant de grands films. Et je n’aurais jamais pensé dire cela, mais je suis aussi incroyablement honoré et fier que ce soit pour avoir représenté une poupée en plastique nommée Ken.





Mais il n’y a pas de Ken sans Barbie, et il n’y a pas de Barbie film sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables de ce film historique et mondialement célèbre.





Aucune reconnaissance ne serait possible pour quiconque dans le film sans son talent, son courage et son génie.





Dire que je suis déçu qu’ils ne soient pas nominés dans leurs catégories respectives serait un euphémisme.





Contre toute attente, avec rien d’autre que quelques poupées sans âme, légèrement vêtues et heureusement sans entrejambe, elles nous ont fait rire, elles nous ont brisé le cœur, elles ont poussé la culture et elles ont marqué l’histoire. Leur travail devrait être reconnu au même titre que celui des autres nominés très méritants.





Cela dit, je suis très heureux pour America Ferrera et les autres artistes incroyables qui ont contribué avec leurs talents à faire de ce film un film aussi révolutionnaire.





Annette Benning dans “Nyad”.

Netflix









Annette Bening, “Nyad” (Meilleure actrice)

“Je suis ravi et ravi d’être nominé pour un Oscar aux côtés de mon partenaire dans le film, NYAD, Jodie Foster. En avant!!!”





Colman Domingo dans “Rustin”.

David Lee/Netflix









Jodie Foster, “Nyad” (Meilleure actrice dans un second rôle)

« Wowza ! Je ne pourrais pas être plus fier et ravi de notre quatuor aujourd’hui. Huluant aux côtés d’Annette (ma partenaire dans le crime) et de Diana et Bonnie qui ont tout inspiré. C’est définitivement mieux que de nager dans une eau infestée de requins ! »







America Ferrera, “Barbie” (Meilleure actrice dans un second rôle)

« Je suis stupéfait et très ému d’être nominé parmi les brillants artistes qui ont réalisé un travail magnifique et important cette année. Et je suis très fier de pouvoir apporter une représentation Latiné aux Oscars de cette année, aux côtés de mes collègues nominés Latiné. Que la diversité des voix reconnues par l’Académie continue de croître ! Je suis ravi de célébrer mon phénoménal Barbie famille et toutes leurs réalisations. Greta Gerwig et Margot Robbie sont entrées dans l’histoire et ont placé la barre plus haut avec Barbie. L’impact culturel et industriel qu’ils ont obtenu se fera sentir pendant des générations et je leur suis très reconnaissant de m’avoir demandé d’en faire partie.







Jonathan Glazer, “The Zone of Interest” (Meilleur réalisateur)

« Merci à l’Académie d’avoir reconnu La zone d’intérêt. Nous sommes touchés par ces cinq nominations. Merci au nom de tous ceux qui se sont réunis en Pologne, en Allemagne et au Royaume-Uni au cours des neuf années que cela a duré. Surtout Ewa Puszczynska, notre partenaire productrice en Pologne où le film a été tourné. À A24, Film4, Access et à l’Institut polonais du cinéma qui ont accompagné le parcours. Au Dr Piotr Cywinski et à tous les membres du Musée national d’Auschwitz-Birkenau qui ont tant collaboré.





Le film tente de poser des questions sur l’humanité moderne et l’empathie. S’il y a maintenant des gens de l’autre côté de notre mur, en tant que groupe, dont nous nous soucions moins de la sécurité ou de la liberté que de la nôtre. Nous sommes reconnaissants à l’Académie de lui donner une telle visibilité.







Colman Domingo, “Rustin” (meilleur acteur)

« Être amplifié pour mon travail de représentation de ce héros américain est tout pour moi. Quand mon nom est appelé, celui de BAYARD RUSTIN l’est aussi. Quel honneur extraordinaire. Mon cœur déborde de joie.





Jeffrey Wright dans « Fiction américaine ».

Claire Folger









Jeffrey Wright, « American Fiction » (meilleur acteur)

« Mes remerciements à l’Académie pour cette reconnaissance non seulement de mon travail, de celui de Cord, Sterling et Laura, mais aussi du travail de tous ceux qui ont mis leur talent dans notre film. Nous avons fait ça ensemble. Nous avons adoré faire Fiction américaine. Nous avons pensé que cela pourrait être spécial. Être inclus parmi les autres nominés cette année est une belle reconnaissance de nos efforts pour y parvenir. Et merci à MRC, T-Street et Orion/Amazon/MGM d’avoir marché avec nous, afin que notre film puisse être réalisé, vu et toucher les autres comme il nous a touchés. « Laissez-les vous aimer tous. »







Cord Jefferson, « American Fiction » (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté)

« Au nom de moi-même et de mes collègues producteurs Jermaine Johnson, Nikos Karamigios et Ben LeClair, merci aux membres de l’Académie du monde entier d’avoir cru en notre film. Cela n’aurait pas pu se produire sans l’immense soutien d’Alana Mayo et d’Orion, de T-Street, de MRC, d’Amazon/MGM, ainsi que de notre incroyable casting et de notre équipe, dirigés par Jeffrey Wright. Tous ceux qui ont travaillé sur ce film ont tenté leur chance avec un scénariste et réalisateur pour la première fois. Je les remercie pour leur courage et chérirai toujours l’opportunité que j’ai eu de travailler en leur entreprise. Je partage cette distinction avec chacun d’entre eux…





“Fabrication Fiction américaine a été le privilège de ma vie et le fait qu’il soit reconnu de cette manière dépasse tout ce que j’aurais pu rêver. Quand je lis Effacement en 2020, j’avais l’impression d’avoir trouvé un livre spécialement fait pour moi. Merci, Percival Everett, de m’avoir confié votre travail, qui met toujours en valeur la belle profondeur et la complexité des vies des Noirs. Je vous serai éternellement redevable.







Paul Giamatti, “The Holdovers” (meilleur acteur)

“Je suis vraiment sidéré par la nouvelle de ce matin. C’est un honneur tellement incroyable d’être reconnu par l’Académie comme celui-ci. Et un plaisir tellement incroyable de faire partie d’une si merveilleuse tradition hollywoodienne. Je suis si heureux…