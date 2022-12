Les stars réagissent à la victoire de Raphael Warnock au Sénat en Géorgie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : John Arthur Brown/Zuma/SplashNews

Tour. Raphaël Warnock restera le sénateur de la Géorgie, après avoir battu son adversaire, joueur de la NFL Herschel Walker, lors d’un second tour des élections le mardi 6 décembre. Des tonnes de célébrités, allant du président Barack Obama à Cher, étaient ravis que le sénateur garde son siège et s’assure que les démocrates conservent le contrôle du Sénat.

Lors d’un discours de victoire, Warnock a remercié les électeurs de l’avoir choisi pour les représenter et a parlé du pouvoir de la prière et du vote. “Merci du fond du cœur, et à Dieu soit la gloire pour les grandes choses que Dieu a faites”, a-t-il déclaré dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux. « Je dis souvent qu’un vote est une sorte de prière pour le monde que nous désirons pour nous et nos enfants. Voter, c’est mettre la foi en action, et Géorgie, vous avez prié avec vos lèvres et vos jambes, avec vos mains et vos pieds, vos têtes et vos cœurs. Vous avez travaillé dur et nous sommes ici ensemble.

Avec la victoire de Warnock, les démocrates disposent désormais de 51 sièges au Sénat, élargissant leur majorité sur les républicains. De nombreuses stars ont estimé que la victoire de Warnock n’était pas seulement une victoire pour la Géorgie mais pour les démocrates de tout le pays et célébrée sur les réseaux sociaux.

Barack Obama

Une fois de plus, les Géorgiens ont prouvé qu’au moment de voter, ils se présenteront et voteront pour un chef qui se battra pour eux. Toutes nos félicitations, @RévérendWarnock! – Barak Obama (@BarackObama) 7 décembre 2022

L’ancien président Barack Obama était l’un des principaux hommes politiques faisant campagne pour Warnock. Il a prononcé un certain nombre de discours lors des rassemblements du sénateur et a incité les Géorgiens à voter pour lui. Naturellement, il a félicité Warnock pour sa victoire. “Une fois de plus, les Géorgiens ont prouvé qu’au moment de voter, ils se présenteront et voteront pour un dirigeant qui se battra pour eux”, a-t-il déclaré. tweeté.

Nancy Pelosi

Félicitations au sénateur @RévérendWarnock pour avoir été réélu ! Vos valeurs, votre vision et votre service pour élever les familles de travailleurs et défendre notre démocratie sont inestimables pour la Géorgie, pour le Congrès et pour tous les Américains. -NP – Nancy Pelosi (@TeamPelosi) 7 décembre 2022

Naturellement, de nombreuses personnes félicitant Warnock étaient d’autres politiciens, y compris l’ancien leader démocrate à la Chambre Nancy Pelosi. “Vos valeurs, votre vision et votre service pour élever les familles de travailleurs et défendre notre démocratie sont inestimables pour la Géorgie, pour le Congrès et pour tous les Américains”, a-t-elle écrit dans un tweeter.

Jon Ossoff

Bien sûr, le collègue sénateur de Géorgie de Warnock Jon Ossoff, qui est également démocrate, a partagé son enthousiasme à l’idée que Warnock continue de servir l’État de Peach à ses côtés. Il a partagé une série de photos de Warnock dans un fil de discussion, se terminant par une photo des deux souriants. “Warnock gagne !” il a écrit.

Jean Fetterman

Bleu 🔵 Géorgie ! 🤩 Félicitations au sénateur @RévérendWarnock sur la réélection tonite + le renforcement de notre majorité démocrate. J’ai hâte de travailler avec vous au Sénat américain. – John Fetterman (@JohnFetterman) 7 décembre 2022

Sénateur élu de Pennsylvanie Jean Fetterman a également partagé qu’il avait hâte de travailler avec Warnock sur Twitter. “Félicitations au sénateur Warnock pour sa réélection ce matin + le renforcement de notre majorité démocrate. J’ai hâte de travailler avec vous au Sénat américain », a-t-il écrit.

cher

NOUS SOMMES BÉNIS🙏🏽🙏🏼

« Raphaël WARNOCK

A GAGNÉ .🎉 LA VICTOIRE DU SÉNATEUR WARNOCK EST UN VÉRITABLE MIRACLE. SA VICTOIRE N’EST PAS SEULEMENT UNE BÉNÉDICTION POUR L’AMÉRIQUE, MAIS AUSSI POUR LA DÉMOCRATIE — Cher (@cher) 7 décembre 2022

Il n’y avait pas que les politiciens qui se réjouissaient pour Warnock. Des tonnes de célébrités ont applaudi le sénateur des médias sociaux, dont la popstar Cher. “Nous sommes bénis. Raphaël Warnock a gagné. La victoire du sénateur Warnock est un véritable miracle. Sa victoire n’est pas seulement une bénédiction pour l’Amérique, mais aussi pour la démocratie », a-t-elle écrit.

Kerry Washington

Toutes nos félicitations @RévérendWarnock 🙏🏾 et félicitations au PEUPLE de Géorgie. Tu l’as fait! Vous avez voté pour vos valeurs et quand nous nous présentons, NOUS GAGNERONS ! Allons-yooooooooooooo ! – Kerry Washington (@kerrywashington) 7 décembre 2022

Scandale étoile Kerry Washington était très heureux de voir Warnock gagner. Elle tweeté pour rappeler aux gens à quel point le vote a du pouvoir. « Félicitations au révérend Warnock et félicitations au peuple géorgien. Tu l’as fait! Vous avez voté vos valeurs et quand nous nous présentons, nous gagnons ! elle a écrit.

Wanda Sykes

Je parie qu’ils ont demandé à Herschel Walker s’il était prêt à faire son discours de concession, et il a répondu: “Oui, deux hot-dogs s’il vous plaît.” Toutes nos félicitations @RévérendWarnock

Merci GA!🙌🏾 – Wanda Sykes (@iamwandasykes) 7 décembre 2022

Bien qu’il y ait eu beaucoup de célébrations, il y a aussi eu des blagues aux dépens de Herschel Walker. Comédien Wanda Sykes eu un hilarant tweeter plaisantant sur la réaction de la star de la NFL. “Je parie qu’ils ont demandé à Herschel Walker s’il était prêt à faire son discours de concession, et il a dit, Oui, deux hot-dogs s’il vous plaît”, a-t-elle plaisanté.

Billy Baldwin

Super que Warnock ait gagné.

Triste et effrayant qu’il ait été si proche d’un tel abusif, incompétent, non qualifié, intellectuellement inapte, mort comme Herschel Walker. – Billy Baldwin (@BillyBaldwin) 7 décembre 2022

Alors que de nombreuses réactions étaient festives, l’acteur Billy Baldwin a pris à Twitter pour souligner que même si la victoire de Warnock était certainement un motif de célébration, il était toujours décourageant qu’il s’agisse d’une victoire aussi étroite. “C’est génial que Warnock ait gagné. Triste et effrayant qu’il ait été si proche d’un tel abusif, incompétent, non qualifié, intellectuellement inapte, mort comme Herschel Walker », a-t-il écrit.