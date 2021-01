L’entraîneur Rick Bowness, le capitaine Jamie Benn et les Stars de Dallas étaient prêts à sortir de la bulle de la LNH après deux mois qui se sont terminés lors de la première apparition de la franchise en finale de la Coupe Stanley depuis 2000. Ils apprécient maintenant l’occasion de meilleurs départs et de meilleurs résultats.

Il y a juste un air dans le vestiaire en ce moment. Tous les gars ont hâte de commencer, et nous avons quelque chose à prouver. … Nous avons laissé deux matchs sur la table là-bas, a déclaré le centre Jason Dickinson. Il y a un incendie, et c’est le report du reportage au lieu de mars où nous devions réinitialiser l’entrée dans la bulle.

Les Stars étaient sur un dérapage de six matchs lorsque la saison de la LNH a été interrompue en mars en raison du coronavirus pandémie. Leur camp de l’été dernier avant d’entrer dans la bulle des séries éliminatoires d’Edmonton a jeté les bases de leur reprise, et Dallas s’est qualifié pour le sixième match de la finale de la Coupe avant une défaite de fin de saison contre Tampa Bay, maintenant un ennemi de la division.

Les Stars ne ressemblaient pas à un prétendant à la Coupe Stanley au début de la saison dernière. Ils ont commencé en octobre 2019 en remportant l’un de leurs huit premiers matchs.

Nous avons traité ce camp d’entraînement raccourci comme nous l’avons fait en juillet à notre retour. De toute évidence, nous voulons prendre un meilleur départ cette année par rapport à l’année dernière, a déclaré Benn. Une expérience totalement différente d’être coincé dans un hôtel pendant 65 jours, quoi qu’il en soit. C’était vraiment agréable de sortir de là.

Dallas a presque le même groupe de retour, avec Benn (épaule) et le jeune attaquant Roope Hintz (fracture de la cheville, de la hanche) parmi les joueurs qui ont eu le temps de récupérer après avoir été cognés pendant les séries éliminatoires. Le centre All-Star Tyler Seguin (hanche) et le gardien de but Ben Bishop (genou) seront toujours absents jusqu’à au moins fin mars en réadaptation après une opération, mais les seules pertes importantes en agence libre ont été l’attaquant Corey Perry et le centre Mattias Janmark.

Bowness, 65 ans, a perdu le titre par intérim en tant qu’entraîneur-chef et a connu une intersaison habituelle après le dernier match en septembre.

Nous avons dû sortir de cette bulle, qui avait clairement suivi son cours, a déclaré Bowness. L’été a été l’été qui n’a jamais été pour nous parce que nous avons joué au hockey. Je n’avais pas été à la maison au Canada en novembre depuis que j’avais 16 ans, et ce n’est pas hier.

ENTRE LES POSTES

Anton Khudobin n’avait jamais commencé un match des séries éliminatoires avant d’avoir une fiche de 14-10 avec une moyenne de buts alloués de 2,69 et un pourcentage d’arrêt de, 917 en séries éliminatoires, Bishop étant indisponible en raison d’un ménisque déchiré au genou. Khudobin a signé un contrat de 10 millions de dollars sur trois ans pour rester avec les Stars, mais le gardien de but russe a été retardé à son retour au Texas en raison d’un arriéré essayant d’obtenir un visa américain et a raté le début du camp. Cela a fourni un temps d’entraînement supplémentaire précieux au gardien de but Jake Oettinger, âgé de 22 ans, dont les débuts dans la LNH étaient en séries la saison dernière.

LIGNES JEUNES ET ANCIENNES

Bowness veut garder Hintz et Denis Gurianov, qui ont percé en éliminatoires en tant que recrue, sur la même ligne d’attaque. Une autre unité comprendra probablement à nouveau les vétérans grisonnants Alexander Radulov et Joe Pavelski, dont les 13 buts en séries éliminatoires ont été les plus marquants en une seule séries éliminatoires pour un joueur de plus de 36 ans. Ses 61 buts en séries éliminatoires en carrière sont les plus importants pour un patineur né aux États-Unis.

PLUS DE MIRO

Miro Heiskanen, seulement 21 ans et avec 150 matchs de saison régulière à son actif, s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de la ligue. Il a été productif aux deux extrémités de la glace et ne devrait que s’améliorer. Heiskanen a fait ses débuts en séries éliminatoires en tant que recrue de 19 ans, puis l’été dernier a mené les Stars avec 26 points (six buts, 20 passes) en 27 matchs éliminatoires.

NOUVEAU LOOK

Le centre des étoiles à six reprises, Seguin (labrum déchiré) a été le meilleur buteur de l’équipe pendant la saison régulière, mais n’a inscrit que deux buts en 26 matchs éliminatoires. Alors que Perry est parti pour Montréal et Janmark pour Chicago, le seul nouveau venu important était le défenseur de neuvième année de la LNH Mark Pysyk, de Floride, pour un contrat de 750 000 $.

MONTRE HORAIRE

Les champions de la Conférence de l’Ouest de la saison dernière font maintenant partie de la division centrale de la LNH. Les seules équipes avec les Stars de leur même division, voire conférence, la saison dernière sont Chicago et Nashville. Les Stars ouvriront du 14 au 15 janvier avec des matchs aux Panthers de la Floride, puis se rendront à Tampa pour les deux premiers des huit matchs de cette année contre le Lightning. Dallas terminera également son calendrier de 56 matchs avec quatre matchs sur la route.

