Les stars obtiennent un jeu signature Miro Heiskanen: « Il est à peu près tout pour nous »

SEATTLE – Lorsque le défenseur des Stars Thomas Harley a été interrogé sur Miro Heiskanen après la victoire 6-3 des Stars sur le Kraken dans le match 4 qui a égalisé la série à 2-2, il a souri. Il expira avec force et rejeta un peu la tête en arrière. Et il a gardé le sourire.

« Quoi, il a joué 31 minutes ce soir? » dit Harley. «Il donne l’impression que c’est si facile là-bas. Comme, je serai sur le banc et il fera quelque chose et je me dis, ‘Putain de merde!’ Tu sais? Comme, comment a-t-il fait ça? Il est la couverture de sécurité, il est à peu près tout pour nous là-bas, donc il est énorme.

« À peu près tout » est peut-être le meilleur résumé de la valeur de Heiskanen pour les Stars. Heiskanen est le quart-arrière de la meilleure unité en avantage numérique, il est l’un des tueurs de pénalités les plus fiables et mange un nombre absurde de minutes chaque soir. Heiskanen est sans doute le meilleur défenseur au monde et l’un des défenseurs les plus complets du hockey.

« Toutes les bonnes choses ont été dites sur son jeu », a déclaré l’entraîneur du Kraken, Dave Hakstol. « Je n’ai rien de nouveau à ajouter. C’est un sacré joueur. Vous voyez cette nuit et la nuit.

Le match de mardi soir a été l’un des plus définitifs de la carrière de Heiskanen, celui qui a brossé un tableau exquis de la grandeur de Heiskanen, du style de jeu qu’il joue et de l’impact gargantuesque qu’il a.

Quarante-huit heures auparavant, Heiskanen avait subi une « vilaine entaille », comme l’a décrit l’entraîneur des Stars Pete DeBoer, sur la joue gauche. Dans le troisième match, la rondelle a malencontreusement rebondi sur le visage de Heiskanen et a atterri dans le filet des Stars quelques secondes plus tard pour donner une avance de 1-0 au Kraken. Heiskanen est resté sur la glace pendant environ 30 secondes avant d’être aidé et de se diriger directement dans le tunnel. Alors qu’il était allongé sur une table dans la salle médicale de l’arène, Heiskanen a entendu le klaxon du but pour le deuxième but du Kraken.

Puis le troisième. Puis le quatrième. Puis le cinquième. Puis le sixième. Puis le septième.

« Je peux entendre le klaxon du but, donc c’est un mauvais sentiment quand vous êtes allongé sur la table et que vous ne pouvez pas faire grand-chose là-bas », a déclaré Heiskanen. « Ça fait partie du jeu, et heureusement ce n’était ni trop grave ni trop grave et je suis revenu sur la glace.

Heiskanen a eu « environ huit points de suture » sur la joue et avait hâte de revenir dans le match dimanche, mais les Stars ont choisi de le retenir après que le match soit devenu incontrôlable. Au cours des deux jours suivants, Heiskanen s’est adapté à sa nouvelle situation. Il ne pouvait pas manger beaucoup. Il n’a pas bien dormi. Lorsqu’il a pris la glace pour l’entraînement du matin, puis à nouveau pour les échauffements mardi soir, Heiskanen arborait une cage massive.

« C’est un athlète incroyable », a déclaré DeBoer. « Ultra-compétitif. Veut gagner. Dures minutes. Dures minutes ce soir. Que dites-vous? Il l’a fait toute l’année pour nous. Il est l’un des meilleurs au monde à ce poste. C’est un guerrier.

« Cela ne m’a pas dérangé », a déclaré Heiskanen. «Je me sentais plutôt bien là-bas. Ce n’est pas grave, je me sentais plutôt normal. C’est bien d’avoir à nouveau des minutes et de recommencer.

Les minutes étaient certainement écoulées. Alors qu’il restait une demi-période à jouer, Heiskanen en était déjà à 28 minutes de jeu, alors que personne d’autre dans la partie, de part et d’autre, n’avait effleuré la barre des 21 minutes. Heiskanen a terminé avec 31:02. Pour ceux qui n’ont pas regardé le match, la performance de Heiskanen semblerait quelque part entre décente et solide. Le nombre élevé de minutes attire l’attention sur la feuille de statistiques, mais pas grand-chose d’autre. Heiskanen a obtenu un point, une aide secondaire sur le premier but du match.

Au cours des quatre premières saisons de Heiskanen, beaucoup l’ont frappé par sa production offensive, ou son absence. Son sommet en carrière était de 36 points, et même en tenant compte de quelques saisons écourtées en raison de COVID-19, le total de points n’a jamais été en mesure de dépasser 50. Ceux qui ont regardé Heiskanen, que ce soit des étrangers tels que les médias et les fans ou ceux à l’intérieur, comme les joueurs et les entraîneurs, savaient que Heiskanen avait plus à donner. Il a toujours montré le talent offensif, mais cela n’a jamais atteint un total en plein essor à la fin de la saison. Certains se sont demandé si cela arriverait un jour.

Cette saison, Heiskanen a catégoriquement mis fin à cela. Il a marqué 73 points, non seulement atteignant un sommet en carrière, mais battant le record de franchise du Hall of Famer Sergei Zubov. C’était le genre de saison que de nombreux défenseurs dévoués de Heiskanen recherchaient pour montrer son génie. Heiskanen a pris l’explosion offensive dans la foulée, plus comme une plume dans sa casquette que quelque chose qu’il sentait le justifier. La justification par des prouesses offensives n’a jamais été quelque chose dont Heiskanen avait envie.

Cela nous ramène à la performance d’Heiskanen avec une passe mardi à Seattle. À la troisième minute du match, Heiskanen a suivi Morgan Geekie sur une passe étirée et a annulé le jeu dans le mur. Il a engagé Geekie et a laissé tomber le Kraken vers l’avant sur la glace tout en le séparant de la rondelle.

Plus tard en première période, Heiskanen a mis sur pied une clinique en l’espace d’une minute. Le Kraken a fait avancer la rondelle vers Jake Oettinger avec une passe transversale. Heiskanen, patinant vers l’arrière, a pris l’angle parfait sur Jaden Schwartz et l’a emmené loin à l’extérieur et autour du filet avant de libérer à nouveau la rondelle.

Moins de 30 secondes plus tard, le Kraken avait deux joueurs dans la fente avec Jamie Benn derrière eux. Ils ont essayé de faire avancer la rondelle vers le milieu. Heiskanen l’a mis hors d’état de nuire.

Une séquence en troisième période a fait comprendre Heiskanen mieux qu’autre chose. Patinant en arrière, Heiskanen patrouillait dans la moitié droite de la glace. Comme Justin Schultz a reçu une passe au bas de la contraire cercle, Heiskanen était déjà dans sa grille et a perturbé son flux en dirigeant la rondelle vers le mur droit. Heiskanen a ensuite suivi l’action et a plané autour de l’extérieur sous le filet. Dès que la rondelle s’est libérée, Schwartz a poursuivi. Au lieu de trop poursuivre, Heiskanen a laissé Schwartz atteindre la rondelle. Il a ensuite utilisé son bâton pour renvoyer la rondelle vers la ligne bleue. Heiskanen est immédiatement resté collé à Schwartz, qui est passé devant le filet par Oettinger. Heiskanen l’a emmêlé, et lorsque le tir est venu, le bâton de Heiskanen a été le premier à toucher la rondelle et à faire reculer l’action dans l’autre sens.

« C’est mon état d’esprit chaque fois que je saute sur la glace », a déclaré Heiskanen. «La défense d’abord et l’attaque vient de là. Bien sûr, je suis un défenseur, donc je veux être bon dans notre zone et bien jouer en défense, puis passer à l’attaque. C’est toujours la première chose dans mon esprit. (Défense) est à la fois (mental et physique). C’est aussi un truc mental, mais en même temps, essayez de jouer avec votre bâton et prenez du temps et de l’espace. C’est les deux à la fois. »

Lorsque le meilleur joueur de l’équipe a ce genre d’état d’esprit, fait son travail et se concentre sur l’équipe plutôt que sur la gloire personnelle, cela a un effet dans tout le vestiaire.

« C’est ce qui gagne à cette période de l’année », a déclaré DeBoer. « Et vos meilleurs joueurs doivent montrer la voie. Miro, Joe Pavelski, ces gars-là, ils ne trichent jamais par offense. Roope (Hintz) Je mettrais aussi dans cette catégorie. Ces gars-là ne feront jamais passer leur jeu offensif avant leurs responsabilités défensives. Lorsque vos meilleurs joueurs ont cet état d’esprit, cela se répercute sur votre groupe.

Les Stars ont eu une forte réponse dans le match 4 au moment où ils en avaient le plus besoin. Cela ne s’est pas fait sans adversité. Jani Hakanpää a été éliminé tardivement en raison d’une blessure au bas du corps et Joel Hanley a été invité à intervenir à nouveau. Mason Marchment a été perdu pour le match au début de la première période, ce qui a obligé les Stars à jouer pratiquement tout le match avec 11 attaquants. À un moment donné, ce nombre est tombé à 10 lorsque Benn a brièvement quitté le jeu après s’être fait piquer dans les yeux.

Oettinger a rebondi avec un jeu stellaire. Max Domi a mené le score avec trois points. Benn et Evgenii Dadonov ont récolté deux points chacun, tout comme Harley et Hintz.

Et puis il y avait le défenseur n ° 1, jouant avec une joue enflée et une énorme coupure au visage gardée par un bocal à poissons. Il a terminé avec une passe décisive. Mais comme c’est souvent le cas, il était le meilleur joueur sur la glace.

