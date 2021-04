THE Only Way Is Essex a commencé sa vie comme une émission mettant en vedette des personnes que personne n’avait jamais entendues sur une chaîne de télévision peu regardée.

C’est donc une réussite que ces jours-ci, ses stars figurent désormais parmi les célébrités les plus riches de Grande-Bretagne – et la série est un énorme succès qui a prospéré pendant plus d’une décennie.

Mais qui a le mieux réussi le jeu? Eh bien, selon un nouveau rapport publié aujourd’hui, il y a des gagnants clairs.

Mark Wright est au sommet de l’arbre selon le Sunday Mirror – avec des noms surprenants qui remplissent également le Top 10 de la richesse.

Nous révélons ici les aspirants qui ont transformé leur renommée en réalité en de sérieuses richesses et comment ils l’ont fait …

Mark Wright (9,1 millions de livres sterling)

La liste riche en réalité estime la richesse de Mark à 9,1 millions de livres sterling – ce n’est peut-être pas une surprise puisqu’il a fait tous les travaux, du présentateur de télévision hollywoodienne à la star du football.

Son travail remarquable a également porté ses fruits grâce à son site Web de fitness Train Wright et à la ligne de vêtements de sport Mysa Active qu’il a lancée avec sa femme Michelle Keegan.

On pense également que Mark est sur le point de lancer sa propre gamme de vêtements appelée AYTEE7 après 1987, l’année de sa naissance (dites-le à voix haute).

Il n’est peut-être pas étonnant que les plans de leur nouvelle maison soient si fantaisistes qu’ils donnent à Buckingham Palace un aspect un peu miteux.

Samantha Faiers (8,8 millions de livres sterling)

Le succès de l’émission de Sam, The Mummy Diaries, a permis à la sympathique star et à sa sœur aînée Billie de continuer à gagner de l’argent.

Elle est devenue multimillionnaire bien avant d’avoir 30 ans à la fin de l’année dernière, après avoir réalisé environ 8,8 millions de livres sterling grâce à des accords de télévision et d’approbation.

Sam a quitté Towie en 2014, suivi d’une apparition sur Celebrity Big Brother, avant de devenir l’un des noms les plus recherchés de Towie.

Elle a lancé des lignes de vêtements avec River Island, Quiz et Very, a sa propre ligne d’ameublement, un parfum, une collection de vêtements pour bébés et sa propre gamme de mode. Donc, vous ne pouvez certainement pas l’appeler paresseuse.

La star a également une série de livres – allant d’un guide à être « Towie » en passant par les secrets de sa nouvelle maman – d’une valeur d’au moins 750000 £ et a signé un contrat de 250000 £ avec Pampers en 2019.

Sam a également fondé la boutique Minnie’s préférée d’Essex, que Billie dirige maintenant.

Le frère aîné vaut 4 millions de livres sterling à part entière, selon les croqueurs de chiffres, ce qui fait 500000 £ face à l’empire de la mode rapide In The Style.

Joey Essex (6,3 millions de livres sterling)

Cela convient probablement à Joey Essex que tout le monde pense qu’il est un airhead total – parce que pendant tout ce temps, il engrange une fortune.

Comme le sait tous ceux qui ont vu son incroyable maison, l’ancien favori de Towie ne manque pas d’un bob ou deux (ou 6,3 millions).

Il est apparu dans toutes les émissions de téléréalité, de son propre succès Educating Joey Essex à I’m A Celeb, Celebs Go Dating, Celebrity SAS et à peu près toutes les émissions qui ont jamais eu « Celebrity » dans le titre.

Joey a également fait des sommes à six chiffres en approuvant McDonalds, Jaffa Cakes et même la soupe et même une fois en sortant une chanson appelée Reem.

Dans le passé, il a eu une ligne de vêtements et de produits capillaires et commande énormément d’argent pour des apparitions personnelles.

Gemma Collins (3,7 millions de livres sterling)

La liste riche en réalité publiée aujourd’hui place Gemma Collins sur environ 3,7 millions de livres sterling grâce à la télévision, aux approbations et à sa propre ligne de vêtements.

L’ancienne concessionnaire automobile de 40 ans dirige son propre empire de la mode, a une gamme avec Boohoo et est réputée pour avoir conclu de gros contrats de promotion.

La « reine des mèmes » a surpris tout le monde en 2017 lorsqu’elle est apparue sur Orange is the New Black pour brancher la série et a même été le visage d’une compagnie aérienne.

Elle a présenté son propre spectacle Diva Forever et présenté sur Loose Women et This Morning.

Ses apparitions à la télévision sans fin sur les goûts de Big Brother – « Je suis claustrophobe Darren » sont apparues sur toutes sortes de produits.

Et les femmes d’affaires avisées les ont même adaptées à l’ère du verrouillage. « Je suis claustrophobe, Boris » quelqu’un?

James ‘Arg’ Argent (1,1 M £)

Le petit ami peut-être peut-être de Gemma n’a pas caché ses difficultés, mais il a réussi à gagner une petite fortune lui-même.

On pense que James a gagné 1,1 million de livres sterling grâce aux offres de la marque Instagram ainsi que des passages sur tout, de la ferme sans sucre au Jump et au Celebrity Coach Trip.