Les stars illuminent les Golden Globes 2021 avec des looks néons électrisants

Lumière, caméra, action!

Les Golden Globes 2021 ont officiellement débuté et c’est déjà un pour les livres! Bien que la cérémonie de remise des prix soit différente cette année en raison de la pandémie de coronavirus, cela ne signifie pas qu’elle n’est pas pleine de paillettes et de glamour.

En fait, il semble que les célébrités aient opté pour des looks mode exagérés qui étaient tout aussi audacieux et captivants que leurs performances au cinéma et à la télévision. Mais bien sûr, il y avait une tendance majeure qui régnait sur le tapis rouge: les ensembles Neon.

De Dan Levy à Cynthia Erivo à Leslie Odom Jr., ces stars ont illuminé la remise des prix avec des tenues électrisantes. Nous parlons de robes roses surligneurs, de costumes jaune soleil et de robes vert citron.

« Les Golden Globes sont prêts, » Isla Fisher partagé sur Instagram, aux côtés d’une image de son design ultra-chic par Alex Perry. L’actrice débordait de glamour, alors que sa robe rose fluo comportait des manches bouffantes, un train avant en forme de cascade et des fronces moulant le corps.