Les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney ont finalisé leur rachat du Wrexham Association Football Club.

Les deux hommes ont présenté leur vision ambitieuse pour l’équipe de la Ligue nationale l’année dernière, s’engageant à ramener Wrexham dans la Ligue de football.

Reynolds et McElhenney ont également déclaré qu’ils feraient du club une « force mondiale » lors d’une réunion avec les anciens propriétaires du Wrexham Supporters Trust, qui a eu lieu après que 95% des membres ont voté en faveur des pourparlers.

Un vote ultérieur a vu 98,6% des membres voter en faveur de la prise de contrôle, qui a été confirmée mardi soir.

Une déclaration sur le site Web du club indique: « Le Wrexham Supporters Trust Board est heureux d’annoncer l’achèvement de la vente de Wrexham AFC à RR McReynolds LLC.

«Nous tenons à remercier tous nos membres pour leur participation au processus de vote et leur patience concernant l’accord. Aussi, à nos conseillers sur l’accord, à savoir BDO, Kevin Jacquiss, Mackenzie Jones, Rob Parry et Sheridans.

«Le conseil d’administration du Wrexham Supporters Trust tient également à remercier Rob McElhenney et Ryan Reynolds et leurs conseillers, Inner Circle Sports et Walker Morris, pour le temps qu’ils ont consacré à ce processus.

«Nous tenons à exprimer notre gratitude pour leur approche professionnelle à tout moment et pour leur engagement avec Wrexham Supporters Trust, les partisans de Wrexham et la communauté locale au sens large.