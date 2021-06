Les stars françaises ont retroussé leurs manches pour battre l’Allemagne. Voici ce que nous avons appris d’autre du premier tour de jeux

Qu’avons-nous appris après le premier tour de jeux à Euro 2020? Gab Marcotti livre ses impressions sur le tournoi jusqu’à présent.

Les stars de la France ont fait une démonstration de cols bleus contre l’Allemagne

La France est tellement plus talentueuse que la concurrence, il n’y a vraiment que deux façons de l’arrêter : soit l’entraîneur Didier Deschamps fout les choses en l’air, soit trop de partants sous-performent en un seul match.

À en juger par la performance contre l’Allemagne lors de la victoire 1-0 de mardi, les joueurs ne laisseront pas tomber l’équipe. La France a fait preuve d’une intensité et d’une diligence qui ont traversé le flanc. Les joueurs ont défendu plus profondément, comme ils l’ont souvent fait lors de la Coupe du monde 2018, perturbant la plupart des incursions allemandes dans le dernier tiers. Et, peut-être le plus impressionnant, le niveau d’effort et de concentration des joueurs vedettes a duré 90 minutes.

Cet effort ne doit pas être tenu pour acquis. Mardi, Les BleusLe quatuor d’attaquants stellaires (les trois premiers plus Paul Pogba) a réalisé des performances légitimes, avec un casque de sécurité, des « cols bleus », en courant constamment et en se sacrifiant pour le collectif. On a peut-être l’habitude avec Karim Benzema, mais Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappe sont souvent invités à jouer différemment avec leurs clubs, en s’épargnant et en laissant les autres faire le gros du travail. Pas ici. Pas contre l’Allemagne à Munich. Ils l’ont fait, et ils ont adoré le faire, et ils ont quand même réussi à créer un tas d’opportunités à l’autre bout du fil.

Deschamps a ses faiblesses en tant qu’entraîneur, mais il ne fait aucun doute qu’il excelle à transmettre le bon mélange de confiance, d’éthique de travail, d’arrogance, de courage et d’esprit d’équipe à son équipage. C’est comme ça qu’ils ont gagné la Coupe du monde, après tout. Bien sûr, il est facile de souligner qu’il n’est pas difficile de trouver cette motivation contre l’Allemagne lors du match d’ouverture d’un championnat européen et de se demander si nous verrons les mêmes niveaux contre, disons, la Hongrie, mais à vrai dire, ils ne besoin contre la Hongrie. Leur talent y suffira probablement.

Il est rare de voir des joueurs vedettes sacrifier leur gain individuel pour un effort collectif, mais la France a montré qu’elle pouvait tout faire contre l’Allemagne. Getty

Les défauts de l’Allemagne sont réparables avec le temps. Le problème c’est qu’ils n’ont pas grand chose

Le milieu de terrain allemand Ilkay Gundogan a suggéré après la défaite contre la France qu’un match nul aurait pu être un résultat juste. Facile là-bas. Une marge d’un but, quelques occasions manquées devant le but d’Hugo Lloris et un score de buts attendus (xG) unilatéral (1,26 à 0,29) ne signifient pas que ces deux équipes étaient sur un pied d’égalité. La France a dominé et aurait pu gagner par plus.

Cela dit, cela ne veut pas dire que l’Allemagne était mauvaise non plus. Ils ont fait ce qu’ils ont pu dans un système qui ne leur convient pas tout à fait, avec des piquets carrés dans des trous ronds, mais qui leur permet au moins d’avoir sur le terrain la plupart de leurs meilleurs joueurs. Les gens pointent du doigt le 3-4-3 du manager Joachim Low et notent que le système n’a vraiment bien fonctionné qu’une seule fois lors de leurs six derniers matchs (contre la Lettonie, rien de moins). C’est vrai, mais deux autres facteurs le sont aussi.

La première est que l’Allemagne n’arrachait pas exactement les arbres sous l’ancien système. L’autre est que Low est confronté à l’énigme de base des managers d’équipes nationales : comment trouver le bon équilibre entre la vision tactique et le talent de l’équipe. Vous voulez un système qui fonctionne, mais vous savez également que vous avez peu de temps pour y travailler et, contrairement au niveau des clubs, vous ne pouvez pas simplement recruter des joueurs pour répondre aux besoins.

De même, vous voulez mettre autant de talent que possible sur le côté. C’est ce que Low a fait en rappelant les vétérans Mats Hummels et Thomas Muller.

L’Allemagne est une meilleure équipe avec ces deux-là et probablement une meilleure équipe aussi – cela ne prend pas grand-chose – mais le problème est que Muller doit jouer un rôle totalement différent de celui qu’il joue avec le Bayern, où il opère généralement derrière un haut -fin avant-centre avec deux ailiers de chaque côté de lui. La présence de Hummels vous oblige essentiellement à jouer un arrière trois non pas parce qu’il ne peut pas jouer dans un arrière quatre (il le fait souvent avec le Borussia Dortmund), mais parce que, contrairement au niveau du club, il n’y a pas de milieu de terrain défensif devant lui.

Joshua Kimmich s’adaptant à l’ailier droit – alors qu’il est sans doute le meilleur milieu de terrain central de l’équipe – est un autre exemple. Dans l’ensemble, il est probablement plus important qu’il joue hors de position que l’absence d’un véritable avant-centre de l’équipe – Timo Werner, Kai Havertz et Muller peuvent tous y jouer, chacun à sa manière – puisque l’Allemagne n’en a vraiment pas eu un dans longtemps.

Ils ne joueront pas contre quelqu’un d’aussi talentueux que la France à moins qu’ils ne les rencontrent en phase à élimination directe et l’impression est que les problèmes vont s’aplanir à mesure que cette équipe passe plus de temps ensemble. La question est de savoir s’ils auront ce temps. Glissez-vous contre Cristiano Ronaldo et le Portugal – les équipes s’affrontent le 19 juin à Munich – et vous ne contrôlez plus votre destin.

Difficile de voir ce que l’UEFA aurait pu faire différemment dans la situation d’Eriksen

La star du Danemark et de l’Inter Milan, Christian Eriksen, devrait sortir de l’hôpital dans les prochaines 48 heures. Les photos de lui souriant et saluant depuis son lit d’hôpital ont remonté le moral de tout le monde. Tout ce qui compte maintenant, c’est sa santé.

L’UEFA a été critiquée dans certains milieux pour avoir laissé la décision de reprendre le jeu samedi ou de terminer le match dimanche aux fédérations danoise et finlandaise. Cela ressemble à un cas de martèlement des organisateurs pour le plaisir.

Je ne pense pas qu’on puisse leur reprocher d’avoir impliqué les deux fédérations — et d’ailleurs, ce sont les deux fédérations qui ont pris l’appel, pas les joueurs eux-mêmes. Ils connaissaient mieux que quiconque l’état d’esprit des joueurs ; ils avaient formé des professionnels médicaux et psychologiques capables d’évaluer la situation. Ne pas consulter du tout les FA aurait été une erreur.

Si Eriksen n’avait pas récupéré, ou s’il y avait encore eu des doutes sur sa capacité à s’en sortir, la situation aurait été différente. Heureusement, il était hors de danger immédiat lorsque la décision a été prise.

Le protocole était le même qu’en cas de mauvais temps, de panne des projecteurs, de problèmes de foule, peu importe : Finir le jour même ou le lendemain.

Auraient-ils pu en sortir et soit appeler le match à 0-0, soit essayer de le réduire entre la fin de la phase de groupes et les huitièmes de finale ? Théoriquement oui, mais cela aurait créé un précédent et soulevé une série d’autres problèmes. Le premier aurait porté atteinte à l’intégrité du tournoi. Ce dernier le ferait aussi, avec le problème supplémentaire de forcer les joueurs à jouer deux matchs en trois jours. Et, plus important encore, aucune des deux fédérations ne l’a demandé.

En fin de compte, ils l’ont traité comme ils auraient traité une grave blessure à un joueur vedette. C’était loin d’être idéal, et les joueurs porteront les cicatrices de ce dont ils ont été témoins. Mais dans cette situation, rien n’était idéal.

Les critiques de Luis Enrique manquent la vue d’ensemble alors que la pression monte pour l’Espagne

Comme je l’écrivais à l’époque, je ne pense pas que l’Espagne était pauvre contre la Suède. Parfois, les jeux se déroulent simplement de cette façon. Cela n’a pas empêché Luis Enrique de recevoir une multitude de critiques à la maison après le match nul 0-0, avec beaucoup de choses pour Chicken Little.

Certains voudront peut-être revisiter l’histoire et regarder comment l’Espagne a remporté la Coupe du monde 2010, un tournoi dans lequel elle a en fait perdu le match d’ouverture et remporté tous ses matchs à élimination directe par le même score, 1-0. D’autres voudront peut-être considérer que ce dont cette équipe a besoin, ce sont des ajustements, comme peut-être plus de Gerard Moreno à l’avant et une cuillerée de Thiago Alcantara au milieu de terrain, plutôt qu’une refonte complète.

Il y a des limites à cette équipe – bien sûr qu’il y en a – et Alvaro Morata continuera à souffler le chaud et le froid (s’il continue de démarrer, ce qui n’est en aucun cas assuré). Mais ils me semblent être sur la bonne voie.

Southgate rompt avec les anciens managers anglais

Les observateurs de longue date de l’Angleterre savent que dans le passé, les responsables des Trois Lions avaient tendance à gouverner par consensus. Tant d’équipes d’Angleterre ont eu l’impression d’être un cas de sabotage des 11 meilleurs joueurs, apaisant ainsi le sentiment national et les médias locaux qui exercent une influence disproportionnée.

Pas Gareth Southgate. Contre la Croatie, il a joué Kieran Trippier, un arrière droit de métier, sur la gauche, le choisissant devant Luke Shaw et Ben Chilwell. Raheem Sterling a commencé dans les quatre premiers devant des gars comme Marcus Rashford et Jadon Sancho (sans doute le joueur le plus doué d’Angleterre). Kalvin Phillips, qui aurait probablement regardé l’Euro à la télévision si le tournoi avait été joué l’été dernier, a non seulement commencé, mais l’a fait dans une position différente, plus en avant, que celle qu’il joue pour Leeds au niveau des clubs.

Southgate est loin d’être parfait et malgré la victoire 1-0, vous pouvez trouver des défauts dans cette performance. Mais il est en poste depuis assez longtemps pour savoir que la formation de départ n’est pas un concours de popularité, et que parfois le tout est plus grand que la somme de ses parties.