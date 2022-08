Les stars féminines russes réussissent le triplé des titres de tennis

Daria Kasatkina et Liudmila Samsonova ont ajouté au triomphe du titre de Daniil Medvedev ce week-end

Les joueuses russes Daria Kasatkina et Liudmila Samsonova ont fait un triplé de titres pour leur pays ce week-end alors qu’elles ont remporté le succès aux États-Unis dimanche, après le triomphe de la star masculine Daniil Medvedev au Mexique la veille.

La numéro un féminine russe Kasatkina a décroché son premier titre de la saison après s’être battue après un set pour vaincre sa rivale américaine Shelby Rogers lors de leur finale au Mubadala Silicon Valley Classic à San Jose.

Kasatkina l’a emporté 6-7 6-1 6-2 pour remporter un cinquième titre WTA en simple de sa carrière alors que la Russe est passée à la neuvième place, la meilleure en carrière, dans le classement WTA mis à jour lundi.

Une autre victoire de retour dans les livres 📚@DKasatkina remporte une victoire serrée contre Rogers et revient dans le Top 10 pour la première fois depuis 2019 !#MubadalaSVC pic.twitter.com/xnVyHQUz6M – wta (@WTA) 8 août 2022

Le titre a couronné une course impressionnante pour la joueuse de 25 ans après avoir vaincu les 10 meilleures joueuses Paula Badosa et Aryna Sabalenka plus tôt dans le tournoi, ainsi que la championne en titre de Wimbledon Elena Rybakina.

Les efforts de Kasatkina signifient également qu’elle occupe désormais la troisième place dans la course aux finales WTA de fin de saison.

“[This title means] beaucoup car ce titre m’apporte beaucoup de choses. C’est le cinquième titre, c’est un joli chiffre. Mon meilleur classement à ce jour. je suis troisième du [WTA Finals] course,” Kasatkina a déclaré au site Web de la WTA après sa victoire.

« Nous ne gagnons pas des titres tous les jours. C’est toujours spécial de gagner un titre, surtout à un [WTA] 500. Surtout avec la liste des joueurs qui ont joué ici et vous devenez le meilleur cette semaine de tous. Je suis vraiment content d’être celui qui détient le trophée cette semaine.

Lire la suite La star du tennis russe partage une photo avec son partenaire après son “coming out”

Kasatkina avait fait la une des journaux dans le tennis et au-delà ces dernières semaines après avoir annoncé dans une interview qu’elle était gay.

La star russe a posé pour des photos sur le court de San Jose après sa victoire avec la patineuse artistique et partenaire Natalia Zabiiako.

Kasatkina a peu de temps pour se reposer alors qu’elle se prépare pour l’US Open fin août. Elle doit ensuite participer à l’Open du Canada à Toronto cette semaine.

Ailleurs, il y avait aussi de la joie pour le tennis féminin russe dimanche alors que Liudmila Samsonova a remporté un deuxième titre en simple en carrière WTA après une victoire bouleversée sur la sixième tête de série Kaia Kanepi au Citi Open à Washington DC.

Numéro de titre de carrière ✌️@LiudaSamsonova survit à Kanepi 4-6, 6-3, 6-3 et est votre 2022 @CitiOpen champion! pic.twitter.com/WxPah5zYOr – wta (@WTA) 7 août 2022

Samsonova a battu sa rivale estonienne 4-6, 6-3, 6-3 en 1 heure et 46 minutes.

La Russe, âgée de 23 ans, avait battu la championne en titre de l’US Open Emma Raducanu en deux sets en quart de finale du tournoi.

Le week-end a vu un triplé de victoires au titre russe après que Daniil Medvedev a remporté sa finale à l’Open de Los Cabos de l’ATP au Mexique.

LIRE LA SUITE: Medvedev remporte le premier tournoi de la saison 2022

Le succès fait suite à un retour à l’action pour les stars russes après leur interdiction de participer au précédent Grand Chelem de la saison à Wimbledon en raison du conflit en Ukraine.

Samsonova a suggéré que cela aurait pu être une motivation supplémentaire pour la montée du titre russe ce week-end, en disant “nous sommes tous très en colère contre la situation”, selon l’AP.

Kasatkina, cependant, a minimisé cette notion dans ses commentaires d’après-match.

“Je ne dirais pas que Wimbledon [gave] beaucoup de motivation pour nous, car nous voulons gagner ces tournois et ces matchs dans tous les cas », dit-elle.

“Je pense qu’il est arrivé que, cette semaine-là, trois joueurs russes aient remporté des titres. Cela n’arrive pas très souvent, disons.

« Je pense que ce n’est qu’une coïncidence. Cela montre que nous sommes à un bon niveau.

LIRE LA SUITE: La star du tennis russe revendique la politique