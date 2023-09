Les stars exigent strictement que les producteurs fassent appel à un chasseur de fantômes car ils sont convaincus que le studio est hanté.

Les stars STRICTEMENT exigent que les producteurs appellent un chasseur de fantômes car ils sont convaincus que le studio est hanté.

Les juges et les danseurs, dont Motsi Mabuse et Craig Revel Horwood, se sont sentis effrayés avant le spectacle de lancement d’hier soir.

Les stars strictement disent que la série est hantée et exigent que les producteurs fassent appel à un chasseur de fantômes[/caption] BBC

Une source de Strictement a déclaré : « Un certain nombre d’entre eux ont vécu des choses qu’ils ne peuvent pas expliquer. »

Des bosses, des bruits et des incidents inexpliqués auraient perturbé les préparatifs du spectacle de lancement en direct d’hier soir.

Certains craignent une présence surnaturelle dans les légendaires studios Elstree dans le Hertfordshire – où sera tournée la 21e série du spectacle de bal de la BBC au cours des trois prochains mois.

Désormais, les stars de Strictly veulent que les dirigeants embauchent un guide spirituel ou un guérisseur psychique pour chasser toutes les goules après une activité présumée de poltergeist.

Les juges Motsi Mabusi et Craig Revel Horwood ainsi que les danseuses Dianne Buswell, Katya Jones, Nadiya Bychkova et Nancy Xu font partie de ceux qui ont peur.

Une source de Strictly a déclaré dimanche au Sun : « Dire que certains professionnels sont hystériques à l’idée de devoir retourner et passer beaucoup de temps à Elstree est un euphémisme.

« Un certain nombre de danseurs et même un ou deux juges ont vécu des choses qu’ils ne peuvent expliquer.

« Ils sont tellement inquiets qu’ils vont rencontrer les producteurs, peut-être la semaine prochaine, pour expliquer leurs craintes et obtenir de l’aide.

« Plusieurs d’entre eux vont demander aux dirigeants de la BBC de faire appel à un guérisseur énergétique ou à un expert pour débarrasser les bâtiments des esprits et du paranormal.

« On pourrait dire que c’est considéré comme la véritable malédiction de Strictly. »

La série a été accusée d’avoir mis fin à plusieurs relations depuis ses débuts en 2004.

Mais cette année, il semble que les concurrents aient plutôt vécu une tension spectrale, ayant souvent des frissons seuls dans les coulisses.

L’ambiance effrayante a été renforcée par les patrons, les danseurs et les célébrités partageant des histoires de fantômes lors de la préparation du spécial Halloween.

La source a ajouté : « Certains d’entre eux ont clairement indiqué qu’ils croyaient au paranormal.

« Ils se racontaient leurs histoires de fantômes et étaient vraiment effrayés.

« Mais en même temps, il existe un réel désir de faire appel à un expert qui puisse les aider à apaiser leurs craintes. »

Des films et des émissions de télévision sont produits à Elstree depuis 1914, y compris des classiques de l’horreur.

Jack Nicholson y a filmé le film surnaturel The Shining en 1980, et le regretté Christopher Lee a joué dans une série de films de Dracula sur le site dans les années 1970.

Yvette Fielding, qui était présente pour le spectacle Most Haunted en 2005, a déclaré : « Les acteurs et l’équipe célèbres se chuchotaient à propos d’objets personnels déplacés dans les loges, de douches ouvertes à fond et, pire encore, de bruits d’enfants chuchotant et chantant. et les hommes grognaient quand il n’y avait personne.

Elle a également mis en garde contre la « strictement malédiction » en 2021, affirmant avoir ressenti la présence d’un esprit malveillant.

Yvette a ajouté : « Disons simplement qu’il pourrait aussi y avoir une raison plutôt métaphysique derrière cela.

« Je crois que les stars de Strictly devraient surveiller leurs arrières – ce fantôme en particulier n’aime rien de plus que provoquer le chaos et les perturbations. »

L’année dernière, l’ancienne star des Bros, Matt Goss, 55 ans, a raconté comment il avait reçu la visite du fantôme de sa mère la nuit après son départ de Strictly.

Carol Philips est décédée d’un cancer en 2014, mais Matt a déclaré : « Je restais allongé dans le noir à écouter de la musique.

« Puis un sac est tombé d’une étagère et j’ai dit : « Maman, c’est toi ? Si c’est toi, la musique peut-elle s’arrêter ?

« Et puis la musique s’est arrêtée.

«Puis il est revenu et a recommencé.

«C’est arrivé environ cinq fois.

« Cette sensation incroyable et chaleureuse m’a envahi. »

La légende de l’information de la BBC Angela Rippon, l’actrice de Corrie Ellie Leach, le comique Les Dennis, l’ex-as du tennis Annabel Croft, Zara McDermott de Love Island et le lecteur de nouvelles Krishnan Guru-Murthy font partie des 16 célébrités de Strictly cette fois.

Un porte-parole de la BBC a refusé de commenter.