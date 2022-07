Les stars du squash Joshana Chinappa et Saurav Ghosal se qualifient pour les huitièmes de finale

Les as de squash indiens Joshana Chinappa et Saurav Ghosal se sont qualifiés pour les huitièmes de finale après des victoires faciles lors de leurs matchs respectifs en simple féminin et masculin aux Jeux du Commonwealth samedi.

Chinnappa et Ghosal, qui sont à la recherche de l’insaisissable médaille d’or du CWG en simple, ont enregistré des victoires identiques 3-0 en huitièmes de finale.

À la hauteur de sa facturation, Chinappa a surclassé Meagan Best of Barbados. Le 18 fois champion national Chinappa s’est imposé en deux sets (11-8, 11-9, 12-10).

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Elle a remporté les deux premiers sets sans trop d’histoires, mais Best est revenue fort dans le troisième. Cependant, Chinappa a tenu ses nerfs pour sortir victorieuse.

Ghosal, 35 ans, a battu Shamil Wakeel du Sri Lanka 11-4, 11-4, 11-6.

Ghosal était en contrôle total depuis le début et le Sri Lankais n’était tout simplement pas à la hauteur de l’Indien.

Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici