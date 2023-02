Les stars du sport et les célébrités réagissent au fait que LeBron James bat le record de buts de la NBA

LeBron James est officiellement le meilleur buteur de tous les temps de la NBA.

James a battu le record de longue date de Kareem Abdul-Jabbar, dépassant les 38 357 points en carrière du légendaire centre, lors du troisième quart du match des Lakers de Los Angeles contre le Thunder d’Oklahoma City mardi.

Alors que James est entré dans l’histoire, le monde de la NBA a célébré son exploit sur les réseaux sociaux.

Voici quelques-unes des meilleures réactions sur les réseaux sociaux lorsque James est devenu le meilleur buteur de tous les temps de la NBA.

