Les stars du « Seigneur des anneaux » condamnent le « racisme implacable » contre les acteurs de couleur – National

Le casting de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a publié une déclaration publique et coordonnée condamnant les injures racistes lancées contre les acteurs de couleur de l’émission.

Les anneaux de pouvoir est une émission télévisée préquelle se déroulant dans la Terre du Milieu avant les événements de l’original le Seigneur des Anneaux trilogie. Il emprunte une grande partie de son style visuel aux adaptations cinématographiques de Peter Jackson. Une façon dont le spectacle se distingue du récit de Jackson, cependant, est le casting en Terre du Milieu.

Les anneaux de pouvoir présente le premier elfe de couleur dans toute adaptation de l’œuvre de JRR Tolkien, joué par l’acteur afro-latino Ismael Cruz Cordova. Le spectacle présente également la première femelle et le premier nain noir, animés par Sophia Nomvete.

Certains fans des livres et des films originaux n’étaient pas à bord pour avoir vu des personnes de couleur habiter ce célèbre royaume fantastique, beaucoup affirmant que les Noirs n’existent pas en Terre du Milieu, un lieu fictif.

Certains trolls en ligne ont canalisé leur colère en créant des mèmes racistes et suprémacistes blancs, se moquant de la diversité du casting.

En réponse au harcèlement, le casting de Les anneaux de pouvoir publié un message montrant leur unité.

«Nous, les acteurs de Rings of Power, sommes unis dans une solidarité absolue et contre le racisme, les menaces, le harcèlement et les abus incessants dont certains de nos camarades de couleur sont victimes quotidiennement. Nous refusons de l’ignorer ou de le tolérer », a lu un message publié par le compte Twitter officiel de l’émission et partagé par les membres de la distribution principale.

Nous sommes solidaires de notre casting. #YouAreAllWelcomeHere pic.twitter.com/HLIQdyqLmr – Le Seigneur des Anneaux sur Prime (@LOTRonPrime) 7 septembre 2022

La déclaration a également repoussé les affirmations selon lesquelles Tolkien lui-même n’aurait pas soutenu le fait de voir des personnes de couleur en Terre du Milieu.

« JRR Tolkien a créé un monde qui, par définition, est multiculturel. Un monde dans lequel des peuples libres de races et de cultures différentes s’unissent pour vaincre les forces du mal. Rings of Power reflète cela. Notre monde n’a jamais été tout blanc, la fantaisie n’a jamais été toute blanche, la Terre du Milieu n’est pas toute blanche. BIPOC (Noirs, Autochtones et personnes de couleur) appartiennent à la Terre du Milieu et ils sont là pour rester.

Bien que Tolkien ne soit pas là pour commenter la situation, l’ancien casting du le Seigneur des Anneaux trilogie cinématographique est.

Elijah Wood, qui jouait Frodon dans les films originaux, a tweeté une photo de lui-même et de Dominic Monaghan et Billy Boyd, qui jouaient Merry et Pippin, portant des T-shirts portant un message en langue elfique néo-sindarine disant : « Vous êtes tous Bienvenue ici.” Les chemises comportent également des illustrations de diverses oreilles dans une gamme de couleurs et de formes de peau – humaines et elfes.

L’acteur Sean Astin, qui a joué Samwise dans la trilogie originale, a tweeté une photo de lui portant une casquette de baseball avec le même message et le même graphique.

“Tout notre amour et notre fraternité vont aux fans qui nous soutiennent”, a poursuivi la déclaration de Les anneaux de pouvoir casting, “en particulier les fans de couleur qui sont eux-mêmes attaqués simplement pour exister dans ce fandom. Nous vous voyons, votre bravoure et votre créativité sans fin. Vos cosplays, fancams, fan art et idées font de cette communauté un endroit plus riche et nous rappellent notre objectif. Vous êtes valide, vous êtes aimé et vous appartenez. Vous faites partie intégrante de la famille LOTR (Lord of the Rings) – merci de nous avoir soutenus.

Global News a parlé à quelques membres de la distribution de couleur avant la première de Les anneaux de pouvoiry compris Cordova et Nazanin Boniadi, un acteur anglo-iranien jouant un guérisseur humain nommé Bronwyn dans la série.

Boniadi et Cordova ont tous deux repoussé les affirmations selon lesquelles Amazon s’inclinait sous la pression «réveillée» pour lancer de manière diversifiée.

“Pour les personnages de couleur de la série … je vous promets que vous les verrez et vous vous direz:” Il n’y a personne d’autre qui aurait pu jouer ce truc “”, a déclaré Cordova. «Ce n’était pas… un casting daltonien, essayant de symboliser les gens. C’était comme si l’âme du personnage rencontrait l’âme de la personne.

“J’adore ce qu’il dit sur le casting de l’âme”, a ajouté Boniadi. “Parce que moi, en tant que Bronwyn, quand je regarde le fait qu’elle est une guérisseuse et que j’étais en pré-médecine, quand je regarde le fait qu’elle essaie de libérer son peuple, je suis une militante pour mon pays natal, l’Iran, depuis plus d’une décennie. Elle est une version fantastique de moi-même.

Cordova a déclaré qu’il avait été confronté à des réactions négatives de la part de fans qui ne voyaient pas de place pour les personnes de couleur dans le monde de LOTR et qu’il ne considère pas du tout ces personnes comme de vrais fans.

“Je ne peux pas les comprendre ou les appeler fans parce que c’est juste un autre type de haine qui n’a tout simplement pas sa place”, a déclaré Cordova. « Et en vérité, nous ne lui donnons pas beaucoup de pouvoir. Nous faisons ce truc pour les gens qui veulent nous voir prospérer, nous faisons ça pour les gens qui… vont se retrouver représentés, inspirés.

