Depuis des générations, les jeunes acteurs britanniques ont commencé par se brancher sur un savon.

Mais la prochaine génération de stars laisse les pavés de Coronation Street et les rues de l’East End à maman et papa, et se fait connaître à sa manière.

Ce Noël, Phoebe Dynevor – dont la mère Sally est Sally Webster de Corrie – jouera dans le joyau de la programmation festive de Netflix, le drame costumé Bridgerton.

Sally peut partager ses histoires de « maman de scène » avec l’ancienne co-star Katy Cavanagh, qui a joué Julie Carp sur le feuilleton ITV.

Katy a récemment été révélée comme la mère de Noah Jupe, la jeune fille de 15 ans qui a joué Nicole Kidman et le fils de Hugh Grant dans le thriller psychologique addictif de HBO The Undoing.







(Image: LIAM DANIEL / NETFLIX)



Ensuite, bien sûr, il y a ceux qui ne partagent peut-être pas le bug d’acteur avec leurs célèbres parents, mais qui partagent le célèbre nom de famille.

La fille de la star d’EastEnders, Danny Dyer, Dani Dyer, a trouvé un énorme succès sur Love Island, remportant sa saison.

Nous présentons ici le profil de la progéniture du savon qui a rejoint ses parents aux yeux du public.

Phoebe Dynevor

La star de Coronation Street, Sally Dynevor, partagera la programmation de Noël avec sa fille Phoebe.

Les stars de 25 ans dans le nouveau drame de la période Netflix Bridgerton, en huit parties commençant le 25 décembre.







(Image: CAMERA PRESS / Stonehouse Photogra)



Pendant ce temps, Sally, 57 ans, sera également à l’écran le jour de Noël dans une émission spéciale d’une heure sur Coronation Street, jouant son personnage de longue date Sally Webster.

Et elle est ravie de partager la vedette avec sa fille, qui a commencé avec des rôles discrets dans des rôles comme Waterloo Road et, plus récemment, dans la série américaine Younger.

S’adressant au Sunday Mirror, Sally a parlé de sa joie et a déclaré: « Je veux juste dire que je suis très fière de Phoebe et en tant que famille, nous sommes tellement excités de voir Bridgerton le jour de Noël. »

Noah Jupe

L’acteur adolescent Noah Jupe a reçu un salaire de 600 000 $ pour son rôle d’évasion en tant que fils de Nicole Kidman et Hugh Grant dans The Undoing.

Le fils adolescent de la légende de Corrie, Katy Cavanagh, n’avait que 13 ans lorsqu’il s’est engagé pour faire l’émission de HBO, qui était un succès fulgurant lors de sa diffusion le mois dernier.

Maintenant, les détails de son contrat lucratif ont été révélés, montrant que la star britannique Noah a été payée 100000 $, environ 87000 £, pour jouer Henry dans chacun des six épisodes captivants du thriller psychologique.







(Image: AFP via Getty Images)



Alors que le lien entre l’acteur et sa mère star du feuilleton vient de se faire jour, Noah s’est discrètement fait un nom.

Il est également apparu dans le très populaire Downton Abbey, le film d’horreur The Quiet Place et la série à succès de la BBC The Night Manager.

Dani Dyer

La star d’EastEnders, Danny Dyer, n’a peut-être que 43 ans, mais il est le fier papa du gagnant de Love Island, Dani Dyer.

Dani, qui est sur le point de faire de Danny un grand-père avec l’arrivée en janvier de son premier enfant, a charmé le public lorsqu’elle a joué dans la saison 2018 de Love Island.









Le joueur de 24 ans a lancé une carrière d’influenceur dans les rôles de télé-réalité, qui incluent également Survival of the Fittest.

Elle travaille maintenant aux côtés de son père pour présenter la série MTV True Love Or True Lives et les deux co-organisent un podcast.

Jake Roche

Alors qu’il partage le charme effronté de son père star EastEnders, le rocker Jake Roche n’aime pas diffuser leur connexion.

Après avoir dominé les charts avec le hit de son groupe Rixton, Me And My Broken Heart en 2014, il a réformé le groupe après une interruption de quatre ans sous le nom de Push Baby.

Jake obtient son pouvoir de star des deux côtés de l’arbre généalogique – sa mère est la panéliste de Loose Women Coleen Nolan, elle-même une ancienne popstar qui a chanté avec ses sœurs dans le groupe de filles de la famille irlandaise The Nolans.







(Image: James Watkins / WENN.com)



Avant sa carrière de chanteur, Jake, 28 ans, a joué un petit rôle dans Emmerdale en 2010, mais se hérisse à l’idée qu’être le fils d’Alfie Moon lui a donné un coup de pouce.

Il a dit précédemment: « Quand j’auditionnais, ils ne savaient pas qui étaient mes parents et j’avais également auditionné deux fois auparavant, donc ils ne se souciaient manifestement pas de ça ou ils ne m’auraient pas refusé. »

Roman Kemp

Il a d’abord frappé le grand succès au Spandau Ballet, mais Martin Kemp a continué à s’imposer comme un favori parmi les fans de savon grâce à son passage de quatre ans en tant que Steve Owen sur EastEnders.







(Image: Petit-déjeuner de la capitale)



C’est maintenant au tour de son fils Roman Kemp, 27 ans, d’être à l’honneur.

Roman anime l’émission du petit-déjeuner sur Capital FM depuis 2017 et a conquis le cœur de la nation avec son amitié florissante avec sa compatriote star de I’m A Celebrity, Kate Garraway.

Lennon Gallagher

Fils de la star d’Emmerdale Patsy Kensit et de son rocker Oasis ex Liam Gallagher, Lennon était sûrement toujours destiné à la célébrité.

Jusqu’à présent, Lennon, 21 ans, s’est fait un nom pour sa beauté, mannequin pour Yves Saint Laurent et Lanvin.







(Image: patsykensit / Instagram)



Mais son père a d’autres projets pour Lennon et son frère Gene, laissant entendre qu’il aimerait qu’ils suivent ses traces en tête des charts.

S’exprimant sur le podcast Humans Of XS Manchester l’année dernière, il a révélé: « Gene a un petit groupe et Lennon a un petit groupe, ils travaillent en quelque sorte.

« La musique de Lennon est un peu plus espacée, comme au début de Verve, assez glacé. » Alors que Gene ressemble plus à votre visage, à la manière d’Arctic Monkeys. Allez-y, dis-je. «

Kiki Brooks

À seulement 15 ans, Kiki a maîtrisé la dernière application de médias sociaux – TikTok.







(Image: kikidoyouluvvmee / Tik Tok)



L’adolescent compte 25 800 abonnés sur l’application de partage de vidéos.

À l’école de théâtre elle-même, elle a grandi en regardant maman Charlie jouer Janine sur EastEnders – et a même reproduit le meurtre infâme de Janine sur son mari Barry dans un TikTok extrêmement populaire.