En 2019, Silver Lake – un investisseur de la Silicon Valley avec une histoire d’accords technologiques de haut niveau, notamment Airbnb, Dell et Twitter – a acquis une participation de 10% dans City Football Group, qui possède le club de Premier League anglais de Manchester City et des équipes de football aux États-Unis. États, Australie et Chine. Silver Lake n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire jeudi.