Les stars du Real Madrid Modric, Vinicius et Kroos utilisent un mur robotique pour perfectionner leurs coups francs

Entraînement de coup franc sur le terrain d’entraînement du Real Madrid, champion en titre de la Ligue des champions et de la Liga, et Luka Modric se tient au-dessus du ballon.

Il fait trois petits pas avant de frapper le ballon du pied droit. Le mur de cinq hommes saute pour rencontrer la livraison mais il s’enroule haut, au-dessus de leurs têtes et dans le filet.

Mais attendez une minute. Ce n’est pas un mur défensif ordinaire. Il n’est pas composé de vrais joueurs, pour commencer, malgré leur forme humanoïde – des torses sculptés portant les kits du Real Madrid de cette saison – et un mouvement ascendant parfaitement chronométré.

Il s’agit du nouveau mur de coups francs robotique de Madrid, qui a fait sensation lorsque le club a posté une vidéo montrant leur nouveau gadget fantaisiste sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Le mur robotique du Real Madrid est un signe de la façon dont la technologie est intégrée à l'entraînement pour aider les joueurs et les équipes à se préparer aux scénarios de jeu.

C’est la vitrine la plus médiatisée à ce jour pour cette dernière innovation d’entraînement, mais Madrid n’est pas la seule à profiter de cette nouvelle technologie.

L’entreprise derrière elle est FreeKickProbasé à Valkenswaard, une ville située juste à l’extérieur d’Eindhoven aux Pays-Bas.

“Avec toute l’innovation dans le monde du football, la façon dont chaque club du monde s’entraîne, l’une des parties les plus décisives du jeu n’a jamais évolué à partir des mannequins jaunes”, a déclaré Machiel Debets de FreeKickPro à ESPN. “La situation d’entraînement n’a absolument rien à voir avec la résistance que les joueurs éprouvent dans un jeu : la taille des joueurs, le nombre de joueurs, la visibilité et la capacité de sauter.”

Le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, n'est que l'un des joueurs utilisant le mur robotique pour livrer des coups de pied arrêtés plus efficacement.

Dans la recherche sans fin de gains marginaux, le mur robotique est un grand pas en avant par rapport aux mêmes vieux contours plats et en plastique de joueurs que même certains clubs d’élite utilisent depuis des années.

“FreeKickPro vous permet de configurer le mur réel de n’importe quel adversaire avec un comportement identique”, a déclaré Debets. “Les clubs connaissent déjà la probabilité d’obtenir un coup franc lors de leur prochain match et le comportement du mur de leur adversaire. Avec FreeKickPro, ils peuvent reproduire cette situation un ou deux jours avant le match.

“Nous n’avons pas à expliquer à qui que ce soit dans le monde du football l’importance d’un coup franc. Ils n’ont tout simplement jamais eu le bon équipement pour s’entraîner correctement. Maintenant, ils le font.”

La société a travaillé avec plusieurs clubs néerlandais, dont les géants locaux PSV Eindhoven et Feyenoord, ainsi que Lyon en France, et s’est associée au Real Madrid en juillet de cette année.

L’entraîneur adjoint madrilène Davide Ancelotti – fils du manager Carlo – est toujours à la recherche de nouvelles idées pour garder les séances d’entraînement fraîches.

“Pendant l’été, nous avons rencontré le Real Madrid et Davide”, a déclaré Debets à ESPN. “Nous avons livré le produit à Madrid et démontré l’utilisation de FreeKickPro lors d’une de leurs séances d’entraînement. Avoir un tel club de classe mondiale adoptant notre produit nous rend vraiment fiers. C’est la confirmation que notre innovation est acceptée par le monde du football. “

La vidéo de Madrid devenue virale sur les réseaux sociaux – avec un million de vues sur Twitter et plus de 700 000 likes sur Instagram – a, comme on pouvait s’y attendre, augmenté la demande.

“Il n’y a pas un seul club qui n’est pas intéressé. Si nous leur montrons nos vidéos, cela va de soi”, a déclaré Debets. “Évidemment, avec le Real Madrid qui publie ses séances d’entraînement sur coups francs, l’intérêt a explosé. Le nombre de demandes a été fou, vraiment.”

L’appareil est contrôlé via une tablette, avec une série de variables permettant une imitation plus authentique des scénarios que des joueurs comme Modric, Dani Ceballos, Vinicius Junior et Toni Kroos – tous présentés dans la vidéo – rencontreront lors d’un match.

« Vous sélectionnez le nombre de joueurs pour mettre en place le mur : quatre, cinq ou six », a déclaré Debets à ESPN. “Vous configurez les hauteurs des joueurs via notre application. Vous configurez les joueurs qui doivent sauter. Après l’entraînement, vous pouvez instantanément revoir les coups enregistrés dans notre plateforme de données et d’analyse.”

Et il existe déjà des preuves suggérant que cela rapporte des dividendes au Real Madrid sur le terrain.

Lorsque l’équipe a obtenu un coup franc à la 74e minute de son match d’ouverture de la Liga à Almeria le 14 août, avec un score de 1-1, Davide Ancelotti s’est assuré que David Alaba soit rapidement introduit sur le banc.

Le défenseur a répondu en s’avançant et en enroulant le ballon vers le haut et au-dessus du défenseur en sautant dans le mur et dans le filet, et ce but s’est avéré être le vainqueur.

“Avant que j’arrive, [Carlo] Ancelotti m’a dit de tirer le coup franc parce que j’allais marquer”, a déclaré Alaba après le match. “Après le but, il m’a dit : ‘Tu vois, je te l’avais dit !'”

On sait maintenant pourquoi l’entraîneur madrilène était si confiant.