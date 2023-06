Les stars du porno sortent des Championnats d’Europe du sexe, déclarant que c’est « chaos »

Des stars de cinéma pour adultes furieuses ont quitté les Championnats d’Europe du sexe, déclarant l’événement « chaos » qui s’est « transformé en film d’horreur ».

Le tournoi inaugural devait commencer le 8 juin, avec une vingtaine de représentants d’une douzaine de nations qui se rendraient dans un lieu non divulgué à Göteborg, en Suède, pour participer au tournoi miteux.

Cependant, selon un rapport, l’événement de six semaines visant à déterminer les artistes interprètes ou exécutants sexuels les plus élitistes du continent a été en proie à des problèmes dès le début.

« La situation est devenue incontrôlable. C’est le chaos. Plus que cela: c’est devenu un film d’horreur », a déclaré Selva Lapiedra, représentante de l’Espagne, selon Marca.com.

Malgré les premiers rapports selon lesquels les autorités scandinaves avaient reconnu l’événement comme un sport officiel, elles ont depuis précisé que ce n’était pas le cas et qu’une demande de l’organisateur de l’événement avait été rejetée.

Mais cela n’a pas dissuadé Dragan Bratic, qui possède un certain nombre de clubs de strip-tease dans la région de Jönköping en Suède, et qui aurait organisé l’événement pour qu’il soit diffusé en direct sur Internet aux téléspectateurs payants.

L’interprète britannique Lara Lee a déclaré à Star qu’elle devait s’envoler pour la Suède lundi, mais qu’elle s’est retirée à la dernière minute.

L’entrée de la Grande-Bretagne aux Championnats d’Europe du sexe, Barbie Sins, avait dû se retirer pour des raisons de santé

La participante ukrainienne Talia Mint a posté une vidéo de la maison avant son départ, disant qu’elle et les autres artistes avaient été ravis de faire partie du « projet », mais a déclaré que l’organisateur avait refusé de la payer et qu’ils n’avaient pas vérifié un candidat pour VIH

Plusieurs des artistes ont annoncé dans une vidéo (photo) publiée par une organisation représentant les travailleuses du sexe des Balkans qu’ils se retiraient de l’événement

Cependant, il a été rapporté la semaine dernière que le représentant britannique – le mannequin OnlyFans Barbie Sins – s’était retiré de l’événement en invoquant des «complications de santé».

Les 19 concurrents restants viennent de tout le continent, dont l’Espagne, l’Italie, la France, l’Ukraine, la Russie, la Finlande et la Croatie.

Les participants au championnat allaient être évalués dans 16 catégories lors de « combats » qui se dérouleraient sur six semaines.

Ceux-ci comprenaient leurs compétences en séduction et en massage, leur maîtrise des actes sexuels, l’apparence de leurs organes sexuels, le nombre de fois qu’ils peuvent atteindre l’orgasme, ainsi que leur « art » et leur « créativité » dans la création d’une pose séduisante.

Les combats devaient durer entre 45 minutes et une heure pour chaque catégorie.

Selon L’étoile du jourles participantes devaient gagner 690 £ pour chaque jour où elles séjournaient dans la salle, tandis que les hommes gagneraient 345 £ par jour.

La publication indique que le gagnant s’est vu promettre 860 000 £.

Cependant, il est apparu cette semaine que les candidats avaient quitté la maison après avoir affirmé que Bratic ne les avait pas payés jusqu’à présent pour leur participation.

« J’ai appris que des gens partaient parce qu’ils n’étaient pas payés, alors j’ai décidé de faire un écart », a-t-elle déclaré au journal.

« C’est triste parce que c’était une excellente idée, mais il semble que cela ait été si mal organisé et qu’il ait fini un peu en pagaille. »

La participante ukrainienne Talia Mint a posté une vidéo de la maison avant son départ, disant qu’elle et les autres artistes avaient été ravis de faire partie du « projet ».

Cependant, la jeune femme de 24 ans a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux qui semblait montrer Bratic essayant de saisir son téléphone alors qu’elle quittait la maison.

Elle a affirmé dans le clip qu’un concurrent avait été autorisé à participer au concours sans avoir été testé pour le VIH.

La mannequin colombienne Anllela Sagra, qui devait participer

La Finlande devait être représentée par Ann Joy (photo)

La star adulte Molly Devon représente la Russie dans la compétition

« Il refuse de me payer pour mon temps et mon travail et maintenant que vous avez toutes les informations sur ce projet, je veux obtenir une compensation », a-t-elle déclaré, a rapporté The Star.

Elle a ensuite déclaré dans une vidéo que la police avait été appelée, mais qu’elle n’avait pas pu entrer dans la propriété car elle n’avait pas de mandat. Maintenant, Mint affirme qu’elle intente une action en justice contre Bratic et la Fédération suédoise du sexe.

On pense que les problèmes financiers de l’organisateur sont survenus parce qu’il n’y avait pas assez de gens qui payaient pour regarder les diffusions en direct de l’événement.

D’autres artistes ont également confirmé qu’ils avaient quitté l’événement, le groupe représentatif officiel des travailleuses du sexe de la région des Balkans annonçant la décision sur Twitter vendredi, citant des « problèmes insurmontables ».

« Les caméras n’étaient pas opérationnelles pendant les deux premiers jours de la compétition, ce qui a entravé la bonne exécution et la documentation de l’événement », a déclaré Dobra Druzba (Good Friendship) dans un fil sur Twitter.

« Nous étions constamment confrontés à des problèmes de surcharge, ce qui rendait difficile notre efficacité. L’absence de représentants de la Fédération suédoise du sexe à l’événement nous a beaucoup déçus. De plus, il n’y avait pas de personnel de sécurité présent, chargé d’assurer notre sécurité et notre santé.

Concurrents italiens Eric Capitano (à gauche) et roumains Mugur (à droite)

L’entrée de la Grèce Nek Sinner (à gauche) aux côtés du représentant de la Croatie Sweet Mery (à droite)

Le groupe a déclaré qu’il n’y avait pas d’eau chaude courante, ce qui « entravait l’hygiène de base » et que les dortoirs étaient « inadaptés car ils ne permettaient pas de se reposer en raison de l’aube précoce en Suède et du manque de stores ou de volets roulants ».

Le groupe a également riposté aux affirmations des organisateurs selon lesquelles les concurrents auraient agi de manière non professionnelle, les accusant de boire.

« L’alcool a été fourni par la Fédération suédoise du sexe et nous avons une correspondance écrite confirmant qu’il y avait une soi-disant » soirée de fête « incluse dans le programme du concours », ont-ils déclaré.

Dans une déclaration publiée par The Daily Star, la Fédération suédoise du sexe a admis que la situation n’était « pas bonne » et a dénoncé les candidats.

« Ils ont tous apprécié toute cette popularité et ont profité de notre organisation pour se promouvoir et maintenant ils demandent quelque chose qu’il n’est pas possible d’accomplir. »

« Nous sommes vraiment dévastés par la situation actuelle et nous n’avons aucune idée de comment cela va se terminer », déplore le communiqué.

L’organisateur Bratic a déclaré à la publication que les interprètes n’étaient pas invités en tant qu’acteurs pornographiques, mais en tant que « concurrents du premier championnat européen du sexe » et les a accusés de ne pas agir comme des athlètes professionnels.

Le concours se déroule dans un lieu non divulgué (photo) à Göteborg, dans le sud-ouest de la Suède. Un groupe représentant certains des artistes a déclaré qu’il n’y avait pas d’eau chaude courante, ce qui « entravait l’hygiène de base », et que les dortoirs n’étaient « pas adaptés car ils ne permettaient pas de se reposer en raison de l’aube tôt en Suède et du manque de stores ou rouleau volets’

« Ils ont ignoré les règles du concours et la Fédération suédoise du sexe et se sont comportés de manière non professionnelle et au détriment de la fédération », a-t-il déclaré.

«Ils ont même apporté de l’alcool à la maison et ils n’ont pas du tout agi comme des sportifs. Tous les concurrents sont donc disqualifiés du concours.

Il a déploré à The Star qu’aucun n’ait apporté de drapeaux de son pays (à l’exception de la Croatie) et que son organisation ait dû les acheter.

MailOnline a contacté la Fédération suédoise du sexe pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse à 15 heures, le 16 juin.