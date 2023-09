Crédit image : CBS

David McCallum reçu beaucoup d’amour de sa part NCIS famille après le décès de l’acteur le 25 septembre à l’âge de 90 ans. Plusieurs acteurs qui ont travaillé avec David sur la longue série CBS se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager des hommages à la défunte star. Mark Harmon a déclaré dans un communiqué que David « a vécu une vie longue, longue et longue ». Wilmer Valderrama a qualifié cela d’« honneur » d’avoir travaillé avec David sur NCIS.

David, surtout connu pour avoir joué le Dr Donald « Ducky » Mallard dans 20 saisons de NCIS, serait décédé de causes naturelles alors qu’il était entouré de sa famille à l’hôpital presbytérien de New York. David a laissé derrière lui un héritage profond qui a été mentionné par plusieurs de ses anciennes co-stars lorsqu’elles ont honoré le défunt acteur après sa mort. Voir tous les NCIS rendez hommage à David ci-dessous.

Mark Harmon

Mark et David ont travaillé ensemble sur les 19 premières saisons de NCIS avant que Mark ne quitte la série. Dans une déclaration à Ligne TV après le décès de David, Mark a déclaré : « David a vécu une vie longue, longue et longue. J’étais impressionné lorsque je l’ai rencontré pour la première fois et nous tous dans la série avons été honorés d’avoir fait face à lui. Mark a également partagé ses « condoléances » à l’épouse de David depuis 56 ans, Katherine McCallumet leur famille.

Wilmer Valderrama

Wilmer Valderrama, qui a joué Nick Torres dans NCIS depuis la saison 14, a partagé une photo de lui et David dans l’émission dans son hommage Instagram. « David, quel immense honneur ce fut de partager l’écran avec toi », a écrit Wilmer. « Votre professionnalisme et votre capacité à emmener sans effort chacun d’entre nous dans un voyage à travers votre art seront ressentis à jamais. Tu vas me manquer mon ami.

Brian Dietzen

Brian Dietzen, qui incarne Jimmy Palmer, le protégé de Ducky, depuis 2004, a rendu à David l’un des hommages les plus émouvants. Il a partagé plusieurs photos du défunt acteur avec un long message dans lequel il a qualifié David de « mentor, un excellent partenaire de scène, un père et un mari merveilleux, et il était mon cher ami ».

Brian a poursuivi : « J’ai rencontré David lors de mon premier jour de travail au NCIS. J’avais prévu de travailler un jour sur la série, mais David et moi nous sommes bien entendus. Notre scène s’est bien déroulée et ils m’ont invité à revenir pour d’autres scènes avec cette légende du cinéma. Plusieurs autres. Au cours des 20 années suivantes, David et moi (avec Ducky et Jimmy, nos alter-ego), avons développé une profonde amitié et un amour pour notre travail commun. C’était une joie de travailler avec lui. J’ai toujours eu le sourire. J’avais toujours quelque chose de nouveau à ajouter à la page et j’avais TOUJOURS la possibilité de voler chaque scène dans laquelle il se trouvait.

Brian a expliqué que lui et David avaient un lien qui allait au-delà de leur collaboration dans la série. « Qu’il s’agisse de sorties sur le terrain pour rechercher son personnage, d’assister à des événements caritatifs ou de jouer au golf ensemble, il était toujours partant pour l’aventure. Ce gars pouvait tout faire », a-t-il déclaré. « Merci David. Je t’aime, mon ami. Tu vas me manquer.

Loi Katrina

Loi Katrina a partagé une photo de David sur son Instagram, avec la légende « RIP » Katrina a rejoint NCIS sur la saison 18.

Michael Weatherly

Michael Weatherly était parmi les anciens NCIS membres de la distribution pour honorer David après sa mort. « David McCallum a fait en sorte que chaque instant compte, dans la vie et sur le plateau », Michael a écrit sur Twitter. « Levons une cruche et célébrons un homme drôle, fantastique et authentique. » Il a ajouté : « Nous avons eu la chance qu’il nous amène Ducky. Envoyons tout l’amour du monde à sa belle famille. Repose en paix David.

Emilie Wickersham

NCIS alun Emilie Wickersham a profité de son histoire Instagram pour se souvenir de David. « J’ai eu le plaisir de travailler avec David pendant de nombreuses années et il était le plus grand professionnel et une véritable légende », a-t-elle écrit. «Tu vas me manquer David. J’envoie tout mon amour à votre famille.

Lauren Holly

Lauren Hollyqui était sur NCIS de la saison 3 à 5, hommage rendu à sa défunte co-star sur Twitter. «RIP David McCallum. Tu étais l’homme le plus gentil. Merci d’être vous », a déclaré l’actrice, à côté d’une photo en noir et blanc de David.