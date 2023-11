Les stars du Michigan et l’ancien élève Tom Brady ont une réponse en un mot à la punition de Jim Harbaugh

Il semble que les Wolverines du Michigan feront de leur mieux pour se débarrasser de la suspension de trois matchs imposée par Jim Harbaugh.

Le Big Ten a annoncé vendredi que Harbaugh serait exclu du banc de touche pour le reste de la saison régulière, à la suite de l’enquête sur le vol de pancartes par le programme de football.

Avant que les Wolverines ne décollent pour Penn State (et avant que la sanction ne soit infligée), les joueurs du Michigan portaient des maillots sur lesquels était écrit « MICHIGAN VS EVERYBODY », un message clair indiquant qu’ils savent qu’ils font parler d’eux dans le football universitaire, et peut-être dans tous les sports.

Mais une fois arrivés dans l’ouest de la Pennsylvanie, leur quart-arrière actuel a voulu envoyer un message supplémentaire.

Peu de temps après l’annonce, JJ McCarthy a envoyé un message sur X, anciennement Twitter, avec un seul mot : « Parier ».

Le terme est devenu un argot pour « OK », surtout lorsqu’on accepte un défi.

Tom Brady, le quarterback du Michigan à la fin des années 1990, a vu le message de McCarthy, l’a partagé et l’a repris.

Plusieurs Wolverines ont affiché le même message, notamment le joueur de ligne défensive Kris Jenkins, le joueur de ligne offensive Zak Zinter, le demi défensif Mike Sainristil et bien d’autres.

La conférence a annoncé vendredi que Harbaugh ne serait pas autorisé à entraîner pour le reste de la saison régulière 2023 après avoir déclaré que le Michigan “a été jugé en violation de la politique d’esprit sportif du Big Ten pour avoir mené une opération de dépistage en personne interdite sur plusieurs années”. , entraînant un avantage concurrentiel injuste qui compromettait l’intégrité de la concurrence.

Membre du personnel des Wolverines Étalons Connor qui est au centre de la controverse, a démissionné le 3 novembre après avoir été initialement suspendu avec salaire lors d’une enquête de la NCAA sur des allégations de repérage hors campus et de vol de pancartes.

La conférence a déclaré que Harbaugh serait autorisé à être avec l’équipe les jours sans match.

Le Michigan a répondu à l’annonce par une déclaration qui lui est propre, affirmant qu’il avait l’intention de demander une ordonnance du tribunal “empêchant que cette mesure disciplinaire ne prenne effet”.

“Comme tous les membres de la Big Ten Conference, nous avons droit à un processus juste, délibéré et réfléchi pour déterminer l’ensemble des faits avant qu’un jugement ne soit rendu”, a déclaré l’école. “L’action d’aujourd’hui du commissaire Tony Petitti ne tient pas compte du propre manuel de la conférence, viole les principes fondamentaux d’une procédure régulière et crée un précédent intenable consistant à imposer des sanctions avant qu’une enquête ne soit terminée.”

Les Wolverines, troisièmes, affronteront Penn State, n°10, samedi à midi. Le Michigan visitera ensuite le Maryland avant d’affronter État n°1 de l’Ohio à Ann Arbor.

Joe Morgan de Fox News a contribué à ce rapport.