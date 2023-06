Les stars du football universitaire suivent les traces des pères de la NFL

RJ Jeune FOX Sports National College Football Analyst

La progéniture des prodiges retiendra toujours notre attention. On ne peut s’empêcher de regarder ceux qui ont l’ADN d’un athlète de haut niveau. C’est comme s’ils avaient reçu un super sérum, greffé leurs os avec de l’adamantium, avaient été mordus par une araignée voyou Alchemax et avaient bu l’herbe en forme de cœur.

Quand quelqu’un atteint le filigrane sportif élevé fixé par l’un ou les deux de ses parents biologiques, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup plus que nous aimons.

Combinez le népotisme avec la capacité naturelle, l’accès à un environnement conçu pour que le scion s’envole, et suffisamment d’éthique de travail et de désir d’être grand, et vous avez un talent spécial.

Voici neuf vedettes actuelles du football universitaire qui suivent les traces de leurs pères.

Marvin Harrison Jr. WR, état de l’Ohio

Comment me dire que tu es WR1 sans me dire que tu es WR1 ? Vous dites : « Je m’appelle Marvin Harrison. »

Harrison Jr. est le meilleur receveur large du football universitaire et devrait figurer parmi les cinq premiers choix lors du repêchage de la NFL l’année prochaine. Le talentueux receveur de passes de Buckeye a capté 77 passes pour 1 263 verges et 14 touchés tout en menant l’Ohio State aux éliminatoires de football universitaire la saison dernière.

Son père, l’ancien vedette des Colts d’Indianapolis, Marvin Harrison Sr., est membre du Pro Football Hall of Fame. Il a disputé 13 saisons dans la NFL, toutes avec les Colts, et a réussi 1 102 passes pour 14 580 verges et 128 touchés. Il a mené la NFL en termes de verges et de touchés lors de la campagne 2002, et a été sélectionné dans la première ou la deuxième équipe All-Pro à huit reprises. Harrison se classe cinquième de tous les temps dans les réceptions.

Shedeur SandersQB, Colorado

Son papa est Prime. Si cela ne met pas le hic sur votre poitrine, vous êtes dans la mauvaise fosse à barbecue.

On ne le dit pas assez : Shedeur est né à Tyler, au Texas. Rien de doux ne sort de Tyler, au Texas.

En deux saisons à Jackson State, Sanders a lancé pour 6 963 verges et 70 touchés, tout en complétant 68,4% de ses passes. Il est le seul joueur de l’histoire du sport à avoir remporté le prix Jerry Rice en tant que recrue la plus remarquable du FCS – le premier joueur d’un HBCU à remporter le prix – et le trophée Deacon Jones, décerné au meilleur joueur HBCU du pays. .

Frank Gore Jr.RB, Mlle du Sud

Frank Gore Sr. a été champion national en 2001 avec les Hurricanes de Miami. Il a connu une carrière dominante de 16 ans dans la NFL, qui comprenait cinq sélections au Pro Bowl.

Pendant ce temps, son fils, Frank Gore, Jr., a mené Southern Miss dans les verges au sol pour la deuxième année consécutive avec 801 verges en 179 courses tout en faisant en moyenne 4,5 verges par clip. Il a accumulé 2 891 verges au sol et 16 touchés au sol en trois saisons à Southern Miss.

Riz BrendenWR, USC

Son papa est Jerry Rice. Si ça ne cuit pas tes ramen, fils, tu es dans la mauvaise soupe populaire.

En trois ans – deux au Colorado et un à l’USC – Brenden a capté 66 passes pour 1 030 verges (moyenne de 15,6) avec neuf touchés. Le receveur de passes de 6 pieds 3 pouces et 205 livres a connu une saison d’évasion l’an dernier pour les Trojans, totalisant 39 attrapés pour 611 verges et quatre scores.

Avec Caleb Williams de retour au centre, attendez-vous à une saison encore plus importante pour Brennan en 2023.

Chauffeur chrétienATH, État de Penn

Il est le fils de Donald Driver, champion du Super Bowl et quintuple sélectionné au Pro Bowl.

L’entraîneur-chef actuel de Cristian à Penn State, James Franklin, était l’entraîneur des receveurs larges de Donald à Green Bay en 2005. L’ancien pilote a joué au football universitaire à Alcorn State, et jusqu’à ce que Shaq Leonard entre dans la ligue en 2018, Donald portait le football HBCU sur son dos. .

Christian, qui a porté une chemise rouge en 2022, a joué au lycée pour Jason Witten à Liberty Christian à Flower Mound, au Texas, où il est allé dans les deux sens et a remporté le titre d’État de saut en longueur de la Texas Association of Private and Parochial Schools (TAPPS) dans la division 6A.

Antonio Gates Jr.WR, État du Michigan

Antonio Gates Sr. a été trois fois All-Pro dans la première équipe. Avant que Baker Mayfield ne passe de walk-on à Heisman, Gates Sr. est passé de Joe à Pro, étant un agent libre non repêché de Kent State qui est devenu un All-Pro. L’ancien hors concours des Chargers a attrapé plus de touchés que tout autre bout serré de l’histoire de la NFL avec 116.

Pendant ce temps, son fils, Antonio Gates Jr., a revêtu une chemise rouge en 2022. Sortant du Fordson High de Detroit, Gates, Jr. a capté 55 passes pour 925 verges et 16 touchés, a décroché deux interceptions, dont une retournée pour un touché, et neuf ruptures de passes. en défense en tant que senior.

Gates Jr. devrait jouer un rôle plus important pour les Spartans cette saison, notamment avec le départ de Keon Coleman.

maçon taylorTE, LSU

Il est le fils du joueur défensif de l’année 2006 de la NFL et de la première équipe All-Pro Jason Taylor à trois reprises, et le neveu de Zach Thomas et Joy Taylor.

Mason devrait jouer un rôle important dans l’offensive de LSU en 2023 après avoir capté 38 passes pour 414 verges avec trois touchés en 14 matchs la saison dernière. Il a attrapé la conversion gagnante en deux points lors de la victoire de LSU contre l’Alabama l’année dernière en tant que véritable étudiant de première année.

Christian HarrissonDB, Tennessee

Le père de Harrison est Rodney Harrison, double champion du Super Bowl et double sélection du Pro Bowl. L’ancien grand patriote de la Nouvelle-Angleterre a le plus de sacs par sécurité dans l’histoire de la NFL avec 30,5, et détient le record de plaqués réalisés dans l’histoire du Super Bowl avec 33.

Sortant de la Woodward Academy d’Atlanta, Christian était l’un des 50 meilleurs joueurs de l’État. Il a réussi cinq passes et forcé deux échappés en tant que senior.

E. J. SmithRB, Stanford

EJ Smith est le fils du Pro Football Hall of Fame RB Emmitt Smith, qui est considéré comme l’un des meilleurs porteurs de ballon de l’histoire de la NFL. Emmitt a joué 15 saisons dans la NFL, principalement avec les Cowboys de Dallas, et est au sommet de la liste de tous les temps de la NFL avec 18 355 verges et 164 touchés au sol.

Le premier portage d’EJ de la saison 2022 était une course de TD de 87 verges. Il semblait être sur le rythme d’une campagne d’évasion avant de subir une blessure de fin de saison lors du deuxième match de la saison de Stanford l’an dernier. Il s’est précipité pour 206 verges et trois touchés en deux matchs avant la blessure.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports et l’hôte du podcast « Le numéro un du football universitaire. » Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young et abonnez-vous à « The Number One College Football Show » sur YouTube .

