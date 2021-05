Les stars du football indiennes optimistes avant la Coupe du monde FIFA 2022, les éliminatoires de la Coupe d’Asie AFC 2023

Doha: Les stars de l’équipe indienne de football, y compris le skipper Sunil Chhetri, ont exprimé mercredi leur confiance pour bien réussir les éliminatoires conjoints de la Coupe du monde 2022 et de la Coupe d’Asie 2023 le mois prochain, bien que leurs préparations ne soient pas idéales en raison de la pandémie COVID-19. L’Inde doit affronter le Qatar, le champion d’Asie, le 3 juin, le Bangladesh le 7 juin et l’Afghanistan le 15 juin, les trois matches se déroulant ici au stade Jassim Bin Hamad.

L’équipe est actuellement en poste dans la capitale qatari, se préparant à la tâche qui l’attend. « Nous tirons le meilleur parti des circonstances », a déclaré Chhetri lors d’une vidéoconférence organisée par la Fédération indienne de football (AIFF).

Le meilleur défenseur Sandesh Jhingan a ajouté: «La confiance dans l’équipe est élevée. Nous l’avons fait plus tôt et il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions pas le refaire. Nous avons grandi en équipe et nous devons faire avancer ensemble. »Le gardien Gurpreet Singh Sandhu a déclaré:« Nous comprenons que les préparatifs n’ont pas été idéaux, mais nous avons confiance en nos capacités en tant qu’équipe. Nous n’avons pas peur et nous bougeons. dans les qualifications, c’est important. » Le président de l’AIFF, Praful Patel, a contacté les membres seniors de l’équipe pour avoir une idée de leurs préparatifs avant la Coupe du Monde de la FIFA et les éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC. Le président a encouragé les joueurs à rester en forme et leur a souhaité bonne chance. «Plus de pouvoir pour vous tous. Je vous souhaite à tous bonne santé et force. Nous sommes extrêmement fiers de vous « , a déclaré Patel. » Nous avons parlé au gouvernement du Qatar et nous avons eu la chance qu’il n’ait pas insisté sur la quarantaine de 10 jours, ce qui a permis à l’équipe de se rassembler à Doha et de commencer nos séances d’entraînement. », a déclaré le président.

L’équipe indienne, quatrième du groupe E avec trois points, n’est pas en lice pour une place en Coupe du monde mais est toujours dans le compte pour la Coupe d’Asie 2023 en Chine. «Cela a été une période terrible. Nous n’avons eu aucune normalité en tant que telle. Le format des ligues était également différent – tous joués de l’intérieur de la bulle. Je comprends et apprécie l’inquiétude d’Igor et de toute l’équipe découlant des circonstances difficiles », a déclaré Patel.

L’entraîneur-chef Igor Stimac a remercié le président d’avoir aidé l’équipe à arriver tôt à Doha. « Nous vous sommes reconnaissants, Monsieur le Président, ainsi qu’à tous les membres de l’AIFF, de nous avoir donné l’occasion de venir plus tôt, de prendre notre cause auprès du gouvernement du Qatar et de nous organiser pour que nous nous entraînions même pendant la quarantaine », a déclaré Stimac. à propos de l’emploi du temps quotidien de l’équipe, l’entraîneur a ajouté: « Les attentes sont élevées mais, de manière réaliste, la situation n’a pas été idéale. »

