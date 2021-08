Les stars du football de Premier League affirment que se mettre à genoux est «plus important que jamais» alors qu’elles s’engagent à poursuivre leur geste dans la nouvelle saison

Malgré des huées entendues lors de certains matches en Angleterre pendant le geste, des clubs de haut niveau ont confirmé et approuvé la décision apparemment collective dans un communiqué moins de deux semaines avant le début de la campagne.

Une caractéristique constante des matchs d’élite la saison dernière, cette décision, qui est considérée comme source de division plutôt qu’efficace par ses détracteurs, a vu l’équipe nationale d’Angleterre huée lors d’un match amical avant l’Euro 2020, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le ministre de l’Intérieur Priti Patel refusant de condamner les chahuteurs.

« Nous pensons maintenant, plus que jamais, qu’il est important pour nous de continuer à nous mettre à genoux comme symbole de notre unité contre toutes les formes de racisme », les joueurs ont annoncé dans le communiqué.

Les joueurs de Premier League ont confirmé qu’ils continueraient à se mettre à genoux la saison prochaine. 🤦🏼‍♂️Prendre le genou divise et a causé plus de division dans ce pays. Ce serait bien mieux de s’opposer au racisme et de rassembler le pays. Je ne le supporte pas. https://t.co/vwkTPmbD0j – Kevin Edger (@KEdge23) 3 août 2021

Les joueurs de Premier League ont confirmé que la saison prochaine, ils continueraient à se mettre à genoux. C’est leur choix, mais je pense que le geste dénué de sens a suivi son cours et n’a continué qu’à contrarier ceux qui ne l’aiment pas. Éliminer le racisme du football est réalisable sans se mettre à genoux. – Chris Rose (@ArchRose90) 3 août 2021

« Nous restons résolument attachés à notre objectif singulier d’éradiquer les préjugés raciaux partout où ils existent, pour instaurer une société mondiale d’inclusion, de respect et d’égalité des chances pour tous.

La Premier League a également confirmé que les joueurs et les officiels de match continueront de porter un badge sur la manche «No Room For Racism» sur leurs maillots, qui, selon eux, agit comme un «rappel constant» de leur détermination à «éradiquer le racisme».

« La Premier League, nos clubs, joueurs et officiels de match ont un engagement de longue date pour lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination », offert au directeur général Richard Masters.

Bon. J’ai hâte de le huer à tue-tête. Il y aurait un flic dehors s’ils l’avaient arrêté avant que les fans ne soient autorisés à revenir. – Éperons (@montyfonti345) 3 août 2021

« Suite à la réunion des capitaines de nos clubs, cet engagement collectif a été réaffirmé et la Premier League continuera de soutenir la voix forte des joueurs sur cette question importante.

« Le racisme sous toutes ses formes est inacceptable et ‘No Room For Racism’ exprime clairement notre position de tolérance zéro. La Premier League continuera à travailler avec nos clubs, joueurs et partenaires de football pour apporter des changements tangibles afin d’éliminer les inégalités de notre jeu. «

Déclenché par l’ancien quart-arrière de la NFL Colin Kaepernick, le symbolisme de l’agenouillement est entré dans le football anglais lorsque la saison a repris après avoir été interrompue par la pandémie, le geste Black Lives Matter devenant de plus en plus répandu après le meurtre de George Floyd aux États-Unis en mai 2020.

Je pensais qu’ils avaient déjà résolu le racisme ? Ils ont fait ça pendant toute une saison et il y a toujours des racistes dans le coin ? Impossible. – Convaincre John (@JohnQJesus) 3 août 2021

Prendre position contre le racisme en s’agenouillant, c’est comme essayer d’éteindre un feu avec de l’essence. – Ken (@c3pzero) 3 août 2021

Après la défaite de l’Angleterre aux tirs au but contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 et les abus raciaux subis par un trio de stars des Trois Lions qui ont raté des tirs au but décisifs, le défenseur Tyrone Mings s’est retrouvé impliqué dans une dispute sur Twitter avec Patel et l’a appelée pour hypocrisie lorsqu’elle a tenté d’apporter son soutien aux victimes.

Les foules devant être autorisées à retourner sur le terrain lorsque la campagne débutera le week-end suivant, il pourrait y avoir des réactions plus mitigées à venir si la réponse sur les réseaux sociaux est un indicateur.

« C’est leur choix mais je pense que le geste insensé a suivi son cours et n’a continué qu’à contrarier ceux qui ne l’aiment pas », dit un critique.

Assez juste aussi. – Mike (@spurs_upnorth) 3 août 2021

Et je suis avec eux. Le racisme n’est pas le bienvenu dans notre sport. Les autres formes de discrimination non plus. Nous devons tous faire mieux et dénoncer les mauvais comportements pour en faire un espace sûr, peu importe qui vous êtes — Emma | CFC ⭐️⭐️ (@Emma_Crxssing) 3 août 2021

« Éradiquer le racisme du football est réalisable sans se mettre à genoux. »

« Prendre le genou divise et a causé plus de division dans ce pays », a ajouté un commentateur politique.

« Ce serait bien mieux de s’opposer au racisme et de rassembler le pays. Je ne le soutiens pas. »