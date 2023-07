Les stars du football américain parlent de l’obsession du café à la Coupe du monde 2023

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Suivez n’importe laquelle des joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis sur la plateforme de médias sociaux de votre choix, et vous ne manquerez pas de la voir : du café, et beaucoup de café.

On a demandé à plusieurs reprises aux joueuses de l’USWNT ici pendant la Coupe du monde féminine comment elles passaient leur temps libre et socialisaient, et la réponse n ° 1 est de loin de prendre un café. Des excursions touristiques comme des voyages à Hobbiton ou des promenades en ferry vers les îles voisines ici en Nouvelle-Zélande ? Pas tellement. Cette équipe est là pour travailler, et c’est la culture du café au camp.

« Parfois, je pense que c’est une maladie, mais écoutez, nous devons prendre notre café », a déclaré le défenseur Crystal Dunn à propos de l’obsession du café de l’équipe. « Les matinées ont été vraiment géniales – tout a été mis en place et avoir une machine à café et un barista dans notre propre hôtel a été absolument incroyable de ne pas sortir de notre hôtel à moins que nous n’y soyons absolument obligés. »

Il est utile que le camp de base de l’USWNT dispose d’une machine à café spéciale qui préparera toutes les boissons au café que les joueurs veulent, du blanc plat aux lattes, et elle imprime des photos réalistes avec de l’encre de qualité alimentaire. « Vous pouvez télécharger des photos de vos propres photos depuis votre téléphone, ce qui peut devenir fou », a expliqué Dunn en riant.

Café du matin avec @trinity_rodman 🥰☕️ pic.twitter.com/u7ltjFFrXj — Équipe nationale féminine de football des États-Unis (@USWNT) 12 juillet 2023

Il a été pratiquement conçu pour Instagram, la plate-forme de médias sociaux dont plusieurs joueurs de l’USWNT ont déjà admis qu’ils ne pouvaient pas rester à l’écart.

La milieu de terrain Kristie Mewis a partagé l’une de ses sélections, un cœur avec les mots « Je t’aime » imprimés sur sa boisson. L’attaquante Alex Morgan a montré une photo de sa fille Charlie sur l’un de ses verres. L’attaquant Trinity Rodman a fait imprimer l’emoji lovey-dovey sur l’un d’eux. Une galerie de photos partagée par Rose Lavelle semble inclure une photo de la patte de son chien Wilma dans une tong imprimée sur une boisson au café.

Même lorsque Doug Emhoff – le mari de la vice-présidente Kamala Harris et deuxième gentleman des États-Unis – a récemment rendu visite à l’équipe, on lui a offert un café avec une photo de lui imprimée dessus.

« C’est une machine que j’ai l’impression que nous devons acheter – ces choses sont assez malades », a déclaré Dunn.

La machine à café à impression photo n’est pas standard dans l’hôtel cinq étoiles où l’USWNT séjourne ici en Nouvelle-Zélande. Au contraire, il a été introduit par Nike, un sponsor de l’équipe via la Fédération américaine de football. Comme l’a dit un porte-parole du football américain : « Il y a un bar dans le hall quand il s’agit d’un hôtel en activité, mais il a été transformé en café, gracieuseté de Nike, avec des tasses à café Nike avec des mini-swoosh. »

Mais qu’en est-il lorsque les joueurs de l’USWNT veulent sortir de l’hôtel ? C’est aussi pour le café.

Le défenseur Kelley O’Hara a déclaré que l’USWNT ne quittait pas beaucoup son hôtel, mais a ajouté: « Assez pour prendre des tasses de café, mais à part cela, tout a été essentiellement concentré sur le tournoi. »

Sortir et siroter les bières locales en Nouvelle-Zélande signifie cependant s’adapter aux goûts locaux.

Il y a beaucoup d’emplacements Starbucks ici, bien sûr – la chaîne basée aux États-Unis est un arrêt populaire parmi la presse américaine parce que les tailles de tasse dans les cafés locaux sont trop petites pour ceux d’entre nous qui sont habitués aux portions américaines. Pour certains des joueurs, cependant, goûter au café local a été une nouvelle expérience, a déclaré la défenseure Emily Fox.

« Je reçois juste un latte glacé ou un plat blanc, donc rien de fou. Je connais beaucoup de filles qui aiment leur latte glacé à la vanille mais il n’y a pas beaucoup de vanille ici, donc ça a été un peu … « , a déclaré Fox en riant avant elle a terminé sa phrase. « Ils ont dû essayer sans vanille, comme l’amer. Pour moi, c’était génial – le café ici est incroyable, alors j’ai été gâté. »

L’équipe a ses non-buveurs de café, bien sûr. L’une d’entre elles est Alyssa Thompson, 18 ans, qui trouve toujours un moyen de sortir avec le café club. « Je ne bois pas de café, donc je prends généralement un chai ou un matcha si nous sortons dans un café », a-t-elle déclaré. « S’ils ne l’ont pas, alors je ne reçois rien. »

Bien que l’équipe ne quitte pas son hôtel à part pour aller prendre un café, il suffit de rencontrer des fans qui ont fait le voyage depuis les États-Unis. Lorsque les joueuses sont reconnues lors de leurs voyages au café, cela peut être un peu choquant, admet l’attaquante Lynn Williams.

« C’est excitant, mais c’est aussi comme » whoa « parce qu’il y a une partie de vous qui veut pouvoir sortir et profiter de votre temps et ne pas penser au football parce que vous êtes tellement dedans », a-t-elle déclaré. « Je veux pouvoir faire un pas en avant, prendre un café et parler avec mes amis, alors quand quelqu’un te reconnaît, c’est comme : ‘OK, je ne peux plus dire exactement ce que je veux dire’.

« D’un autre côté, c’est incroyable que les fans viennent. Le niveau de soutien que nous avons, je ne changerais cela pour rien au monde. C’était vraiment, vraiment cool. »

Que ce soit à l’hôtel ou à Auckland, qu’ils soient repérés par des fans ou non, le café est ce qui rassemble cet USWNT.

« La culture du café est là, c’est sûr », a déclaré la défenseuse Sofia Huerta. « Nous aimons tous prendre un café ensemble, et c’est une façon d’être social les uns avec les autres, au lieu de simplement s’entraîner ensemble. »