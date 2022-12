Les stars du feuilleton qui semblent méconnaissables dans les pantomimes – alors pouvez-vous deviner qui elles sont ?

Les PANTOMIMES sont une tradition festive très appréciée – et il n’est pas rare qu’une star de feuilleton y surgisse.

Avec les costumes et le maquillage dramatiques – et souvent des chèques de paie généreux – c’est le rôle parfait pour un acteur qui cherche à se lancer dans quelque chose de différent.

Récemment, la légende de Coronation Street, Kevin Kennedy, qui a joué Curly Watts pendant 20 ans, a stupéfié les fans avec sa refonte radicale de l’image pour jouer le capitaine Hook dans Peter Pan.

Ici, nous révélons d’autres stars du savon qui ont subi une transformation spectaculaire pour fouler les planches en panto.

Saurez-vous deviner qui sont ces stars ?

1.

Instagram

Cette star de 42 ans a récemment quitté soapland après quatre ans et fait actuellement un passage dans The Further Adventures of Peter Pan – The Return of Captain Hook au Fairfield Halls à Croydon[/caption]

2.

Twitter

Cette beauté a joué un personnage fougueux de savon avant de partir en 2014, ce qui l’a sans aucun doute aidée à jouer le rôle de la méchante fée marraine dans Sleeping Beauty[/caption]

3.

Instagram

4.

Instagram

Cet acteur est généralement connu comme un peu un renard argenté, mais a été transformé à l’aide de longues mèches sombres et d’une barbe pour son rôle de shérif dans Robin Hood.[/caption]

5.

Palais Mansfield

6.

7.

Nouvelles en direct d’Alay

8.

9.

Instagram

Cette star est restée fidèle à ses racines “East End” en échangeant des savons pour la scène, pour jouer le rôle du méchant Abanazar dans la pantomime Aladdin[/caption]

RÉPONSES

1.

Bbc

2.

Caractéristiques de Rex

3.

TVI

La star de Hollyoaks Sylver McQueen, David Tag[/caption]

4.

5.

Rex

6.

7.

Bbc

Steve McFadden d’EastEnders, qui joue Phil Mitchell[/caption]

8.

TVI

9.

Bbc

Davood Ghadhami, qui a joué Kush Kazemi dans EastEnders[/caption]