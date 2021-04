La star du FRIDAY Night Dinner, Tom Rosenthal, a rendu hommage aux médias sociaux à l’acteur Paul Ritter, malheureusement décédé à l’âge de 54 ans d’une tumeur au cerveau.

Ritter, qui a joué le rôle de Martin Goodman dans l’émission Channel 4, est décédé lundi à la maison, a confirmé un représentant de l’acteur.

Se souvenant de son père à l’écran, Tom, qui a joué Jonny dans la comédie, a remercié les fans de la série pour leurs messages de soutien et a partagé ses condoléances avec la famille de l’acteur.

Il a écrit dans le premier d’une série de tweets sincères: « Incroyablement triste et les pensées vont à Polly, Frank et Noah. X »

Tom a ensuite poursuivi: « Merci pour tous vos messages, ils témoignent de la grandeur d’un acteur Paul et du nombre de vies qu’il a touchées.

«Il était la personne la plus terriblement intelligente et consciencieuse avec un sens des mots croisés inégalé et une mémoire incroyable.

« S’il vous rencontrait une fois, je jure qu’il connaissait votre nom pour la vie. Heureusement pour nous, il a tourné un esprit si merveilleux à donner vie à Martin Goodman pour qui il ferait tout ce qu’il fallait pour nous faire rire », at-il ajouté.

«Quiconque a vu le dîner du vendredi soir sait à quel point nous lui avons fait subir et je ne l’ai jamais entendu se plaindre.

« Je serai à jamais reconnaissant de travailler avec quelqu’un qui m’a tellement soutenu et qui m’a tellement appris sur le professionnalisme et l’humilité dans le métier d’acteur. »

Le créateur de la série, Robert Popper, a déclaré qu’il était « dévasté » par la nouvelle et se souvenait de Ritter comme du « plus grand acteur » avec lequel il ait jamais travaillé.

Popper a écrit: « Dévasté par cette nouvelle terriblement triste. Paul était un être humain adorable et merveilleux. Gentil, drôle, super attentionné et le plus grand acteur avec qui j’ai jamais travaillé avec x.

« Merci à tous d’avoir envoyé des messages sur Paul Ritter. Très apprécié. C’était un homme qui a touché tant de cœurs. Mes pensées vont à sa charmante famille » (sic).

La co-star de Ritter à Tchernobyl, Jared Harris, a rendu hommage en attribuant une grande partie du succès de la série limitée au talent de Paul.

Il a partagé: « Un acteur merveilleux. Sa performance non sentimentale dans » Tchernobyl « a été une grande partie du succès de cette série.

« L’un de mes souvenirs préférés de ce tournage est de rire autour de la table à manger en écoutant ses histoires. Condoléances à sa femme et à sa famille. »

Certains des collègues et amis intérimaires de Ritter lui ont rendu hommage après sa mort.

L’acteur Eddie Marsan a tweeté: « Juste à la sortie de l’école d’art dramatique, j’ai vu une production de Three Sisters. Un jeune acteur jouant Tuzenbach, a fait le monologue avant le duel.

« Je l’ai entendu chaque semaine à DS (école de théâtre). Mais quand il l’a fait, j’ai oublié que je l’avais déjà entendu. Il est devenu l’un de nos plus grands acteurs. RIP Paul Ritter. »

L’acteur Rob Delaney a également partagé un message émotionnel en écrivant: « Je l’ai fait sortir du PARC de Tchernobyl. En le regardant, j’ai consciemment pensé: ‘Oh, nous avons une nouvelle star de cinéma.

«Entre ça et combien il était drôle dans le dîner du vendredi soir… juste un talent irréel. Repose en paix, Paul Ritter.

Russell Tovey a partagé sur Twitter: « Paul Ritter, l’un des acteurs les plus gentils et les meilleurs que vous ayez jamais rencontrés …

« J’ai eu le plaisir absolu d’une première pièce à 19 ans avec lui, il m’a traité de ‘Plonker’ quand je l’ai laissé accroché sur scène une fois à une queue d’entrée manquée – je ne l’ai jamais oublié et je ne l’ai plus jamais refait – RIP mate X ».

Tandis que Stephen Mangan, qui était ami avec Ritter depuis qu’ils étaient étudiants, disait qu’il «luttait» pour trouver un moyen de parler de son cher ami.

«Essayer de trouver un moyen de parler de Paul Ritter et de lutter», a-t-il écrit sur Twitter. «Mon ami depuis que nous étions étudiants ensemble.

« Tellement de talent et cela a brillé de lui même à l’adolescence. J’ai eu la chance de le connaître et de travailler avec lui plusieurs fois au fil des ans. Un homme merveilleux. RIP. »

L’acteur et co-créateur de The League Of Gentlemen Mark Gatiss s’est également souvenu affectueusement de Ritter sur Twitter aujourd’hui.

Il a partagé: « Paul Ritter. Quel acteur. Quelle présence. Tellement choqué et attristé par cette terrible nouvelle. RIP. »

Will Mellor a déclaré que Ritter était un « acteur fantastique ».

« Je suis tellement choqué d’entendre parler de Paul Ritter! Je ne peux pas y croire! », A-t-il écrit sur Twitter. « Un homme formidable et un acteur fantastique, Mon cœur va à sa famille, Une journée si triste. RIP Paul. X #RIP #heartbreaking. »

Dans un communiqué, l’agent a déclaré que l’acteur était décédé chez lui avec sa famille à ses côtés.

On y lisait: «C’est avec une grande tristesse que nous pouvons confirmer que Paul Ritter est décédé la nuit dernière.

«Il est décédé paisiblement à la maison avec sa femme Polly et ses fils Frank et Noah à ses côtés. Il avait 54 ans et souffrait d’une tumeur au cerveau.

«Paul était un acteur au talent exceptionnel jouant une énorme variété de rôles sur scène et à l’écran avec une compétence extraordinaire.

« Il était extrêmement intelligent, gentil et très drôle. Il nous manquera beaucoup. »

Ritter est également apparu dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé, le film de James Bond Quantum of Solace et dans la célèbre mini-série Tchernobyl.

Il a été nominé pour un prix Olivier en 2006 et pour un Tony en 2009.

Il doit apparaître dans une rétrospective du 10e anniversaire de Friday Night Dinner – aux côtés des co-stars Tamsin Greig, Simon Bird et Tom Rosenthal – qui sera diffusée sur Channel 4 plus tard en 2021.

Ritter apparaissait souvent torse nu en dehors d’un tablier en tant que Martin lors du dîner du vendredi soir.

Il a déclaré au Radio Times: « L’idée de seins nus m’a été expliquée assez tôt et comme un imbécile, j’ai dit » Ouais, très bien « .

«On laisse sa dignité à la porte, je suppose. Il y a une excellente citation de Bert Kwouk qui parle des films Pink Panther.

« Il a dit: » Prenez toujours le travail au sérieux, mais pas vous-même « . C’est ce que j’ai essayé de faire. »