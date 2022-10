Les stars du comté pleurent la mort de la fille d’un mineur de charbon – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Loretta Lynn est décédé le 4 octobre à l’âge de 90 ans. “Notre précieuse maman, Loretta Lynn, est décédée paisiblement ce matin, dans son sommeil à la maison dans son ranch bien-aimé à Hurricane Mills”, a déclaré la famille dans un communiqué. La perte de la femme qui a chanté sur le fait de grandir dans les Appalaches du Kentucky – la fille littérale d’un mineur de charbon, comme chanté dans son hit “Coal Miner’s Daughter” – a envoyé des ondes de choc de chagrin dans le monde de la musique country. Beaucoup ont afflué en ligne pour partager leurs souvenirs de Loretta ou faire leurs adieux à l’une des stars les plus brillantes de l’univers de la musique country.

Les plus grands succès de Lynn sont sortis dans les années 1960 et 1970, notamment “Coal Miner’s Daughter”, “You Ain’t Woman Enough”, “The Pill”, “Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind), « Rated X » et « You’re Looking at Country », entre autres. Elle était une artiste pionnière, devenant la première femme à être nommée artiste de l’année par la Country Music Association. “Je pouvais voir que d’autres femmes traversaient la même chose, parce que j’ai travaillé dans les clubs”, a-t-elle déclaré au Presse associée dans 1995. “Je n’étais pas le seul à vivre cette vie et je ne suis pas le seul à vivre aujourd’hui ce que j’écris.”

« C’était ce que je voulais entendre et ce que je savais que d’autres femmes voulaient aussi entendre », a-t-elle déclaré à l’AP en 2016. « Je n’écrivais pas pour les hommes ; J’ai écrit pour nous les femmes. Et les hommes ont adoré ça aussi. Un tel homme était Conway Twitter. Ensemble, Lynn et Twitty ont formé l’un des duos les plus populaires de la musique country. Les deux ont sorti des tubes tels que “Louisiana Woman, Mississippi Man”, “You’re The Reason Out Kids Our Ugly” et “After the Fire is Gone”, ce dernier leur ayant valu un Grammy Award. Conway est malheureusement décédé à 59 ans en 1993.

Alors que le monde réfléchit à l’héritage de Loretta Lynn, voici les stars qui la commémorent.

Carly Pearce

“Elle nous a montré à tous comment dire la vérité sans vergogne”, a déclaré la chanteuse country Carly Paix écrit dans l’un des premiers hommages à Loretta Lynn. Carly – mieux connue pour ses chansons “I Hope You’re Happy Now”, “Next Girl” et “Every Little Thing” – a écrit une chanson, “Dear Miss Loretta”, pour remercier Lynn de l’avoir inspirée. Carly a ajouté que Loretta était “l’une des plus grandes qu’il y aura jamais. Je chanterai “Dear Miss Loretta” avec un peu plus d’amour ce soir au [Grand Ole Opry]. Maintenant, elle est vraiment une Honky Tonk Angel #RIP.

Camionneurs au volant

“Loretta Lynn était l’un de mes auteurs-compositeurs préférés”, a écrit le compte officiel de Conduire par les camionneurs. « Une énorme influence sur ma propre écriture. Ses disques des années 60 et 70 brillent toujours parmi les meilleurs disques country de tous les temps, tout comme son disque de « retour » Van Lear Rose. Son chant était aussi émouvant que n’importe qui d’autre. SE DÉCHIRER.”

Loretta Lynn était l’une de mes compositrices préférées. Une énorme influence sur ma propre écriture. Ses disques des années 60 et 70 brillent toujours parmi les meilleurs disques country de tous les temps, tout comme son disque de « retour » Van Lear Rose. Son chant était aussi émouvant que n’importe qui d’autre. SE DÉCHIRER. – Camionneurs au volant (@drivebytruckers) 4 octobre 2022

Les garçons d’Oak Ridge

«Très triste nouvelle ce matin… LORETTA LYNN est rentrée chez elle», a tweeté le compte officiel de Les garçons d’Oak Ridge « La Grande-Bretagne a perdu sa reine… maintenant nous avons perdu la nôtre… Soyez tranquille madame. Tu étais aimé de tous…”

Très triste nouvelle ce matin… LORETTA LYNN est rentrée chez elle… La Grande-Bretagne a perdu sa reine… maintenant nous avons perdu la nôtre… Soyez tranquille madame. Vous étiez tous aimés… 😢 #RIPLorretta pic.twitter.com/eUlgqVhNjF – Les Oak Ridge Boys (@oakridgeboys) 4 octobre 2022

Parker McCollum

« N’écouter que Loretta Lynn pour le reste de la semaine. RIP à une icône absolue de la musique country. Condamner.”

N’écouter rien d’autre que Loretta Lynn pour le reste de la semaine. RIP à une icône absolue de la musique country. Condamner. – Parker McCollum (@ParkerMcCollum) 4 octobre 2022

Stella Parton

“Mon cœur est brisé par la nouvelle du décès de ma douce amie Loretta Lynn”, a écrit Stella Partonla voix derrière le hit de 1975, “I Want To Hold You In My Dreams Tonight” et la sœur cadette de Dolly Parton. «Je me souviendrai de toutes les douces visites et des rires que nous avons partagés. RIP doux ange.

Mon cœur est brisé par la nouvelle du décès de ma douce amie Loretta Lynn. Je me souviendrai de toutes les douces visites et des rires que nous avons partagés. RIP doux ange. pic.twitter.com/X5IqiD63an – Stella Parton (@StellaParton) 4 octobre 2022

Carole King

“Elle était une source d’inspiration”, a écrit Carole Kingtandis que partager une photo de Loretta assise à côté d’un piano. “RIP Loretta Lynn.”