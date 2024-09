Les stars du cinéma Donald Trump Sebastian Stan

La première bande-annonce du film biographique sur Donald Trump « The Apprentice », avec Sebastian Stan dans le rôle de l’homme d’affaires et ancien président américain, est sortie. Le film suit l’ascension de Trump vers la célébrité et son apprentissage auprès de l’avocat et homme politique influent de droite Roy Cohn, joué par Jeremy Strong.

Selon le synopsis, le film est « une plongée dans les bas-fonds de l’empire américain ». Le long métrage du réalisateur Ali Abbasi, écrit par Gabe Sherman, met également en vedette Maria Bakalova dans le rôle d’Ivana Trump et Martin Donovan dans celui de Fred Trump Sr. Le film a été présenté en avant-première en mai au Festival de Cannes.

Le film se déroule dans l’Amérique des années 1970 et se concentre sur la relation de Trump avec Cohn, qui a été l’avocat principal du sénateur Joseph McCarthy lors des audiences de l’affaire Army-McCarthy. Cohn a été propulsé sous les feux de la rampe en tant que procureur du ministère américain de la Justice lors du procès pour espionnage de Julius et Ethel Rosenberg, qui a conduit à leur exécution en 1953.

Les producteurs sont Daniel Bekerman pour Scythia Films (Canada), Jacob Jarek pour Profile Pictures (Danemark), Ruth Treacy et Julianne Forde pour Tailored Films (Irlande), Abbasi et Louis Tisne pour Film Institute (Danemark). Les producteurs exécutifs sont Amy Baer, ​​Mark H. Rapaport, Emanuel Nunez, Josh Marks, Grant S. Johnson, Phil Hunt et Compton Ross, Thorsten Schumacher, Niamh Fagan, Sherman, Lee Broda, James Shani, Greg Denny et Andrew Frank.

Abbasi a récemment réalisé « Holy Spider », un thriller policier suivant les aventures d’un journaliste enquêtant sur les meurtres en série de travailleuses du sexe dans la ville sainte iranienne de Mashhad.

« The Apprentice » sortira en salles le 11 octobre.

