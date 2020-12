Des horreurs indescriptibles peuvent arriver à Greendale, mais la romance est toujours vivante.

Aventures effrayantes de Sabrina revient pour son quatrième et dernier versement cette semaine, et comme Sabrina (Kiernan Shipka) et ses amis font face à l’arrivée des terreurs eldritch, ils traitent également toujours des questions de cœur.

À la fin de la troisième partie, Roz (Jaz Sinclair) et Harvey (Ross Lynch) allaient toujours fort, tout comme Théo (Lachlan Watson) et Robin (Jonathan Whitesell). La plus grande question est de savoir s’il y a une chance pour Sabrina et Nick (Gavin Leatherwood), également connue sous le nom de Nabrina, qui a vraiment eu du mal depuis son retour de l’enfer. Pour le moment, il n’est pas tout à fait clair s’ils vont régler les choses à temps pour la finale de la série.

Avant la première de la saison quatre le jeudi 31 décembre, nous avons demandé à certains des acteurs de peser sur les perspectives romantiques de leur personnage à la fin de la série, et cela semble être une bonne nouvelle pour tout le monde.