Les stars du bureau révèlent les noms des enfants de Michael et Holly

L’actrice de Pam Beasley, Jenna Fischer, et l’actrice d’Angela Martin, Angela Kinsey, ont révélé les noms des enfants de Michael et Holly qui ne sont jamais eux-mêmes entrés dans The Office.

Le couple a révélé sur leur Dames de bureau podcast, qui est essentiellement un commentaire d’initiés sur chaque épisode, selon lequel les enfants avaient initialement eu une scène dans la finale de la série avant d’être coupés. Les deux fils, nommés par Michael, s’appellent Chebonshur et Lowshebin.

Holly d’Amy Ryan a déclaré dans une section principale parlante que Steve Carell de Michael a nommé les enfants « en fonction du sentiment qu’il a eu lorsqu’il les a vus pour la première fois ». Holly était donc prévue pour le dernier épisode aux côtés de Michael mais le planning de Ryan ne le permettait pas et la scène a été coupée.

The Office a terminé ses neuf saisons en 2013 et est devenu l’une des sitcoms les plus appréciées de tous les temps, bien que l’univers se développe à nouveau bientôt grâce à un spin-off basé sur un journal local du Midwest. Cependant, il ne comportera apparemment aucun membre de la distribution originale, et certainement pas Carrell.

« Je vais regarder mais je ne me présenterai pas », a-t-il déclaré en mai. « C’est juste une nouveauté et il n’y a vraiment aucune raison pour que mon personnage apparaisse dans quelque chose comme ça. Mais je suis enthousiasmé par cela. Cela semble être un concept génial. »

Carell a également déclaré que l’acteur de Star Wars : Épisode 9 – L’Ascension de Skywalker, Domhnall Gleeson, qui apparaîtrait dans le spin-off, était un excellent ajout au casting.

L’acteur de Darryl Philbin, Craig Robinson, a cependant exprimé son intérêt à revenir pour un redémarrage ou une continuation, et Fischer a déclaré qu’elle serait à bord si le co-créateur de The Office, Greg Daniels, était impliqué.

Daniels travaille en tant que co-créateur du spin-off aux côtés de Michael Koman. La star d’Office UK, Ricky Gervais, est cependant apparue dans le rôle de David Brent dans la série américaine à travers une brève apparition, alors peut-être que tout est possible.

Ryan Dinsdale est un journaliste indépendant pour l’IGN. Il parlera de The Witcher toute la journée.