Les stars du boomerang d’EastEnders qui sont revenues après l’implosion de leur vie – du mariage à un baron de la drogue à un séjour raté aux États-Unis

C’est la porte tournante des feuilletons télévisés.

Les acteurs d’EastEnders semblent aller et venir, et revenir dans le même temps qu’il faut pour verser une pinte au Queen Vic.

Danny Walters a fait un retour en tant que Keanu[/caption]

Le favori des fans, Ian Beale, devrait revenir après s’être présenté aux funérailles de Dot[/caption]

Cette semaine a vu le retour de l’ex Keanu Taylor de Sharon Watt et du personnage emblématique Ian Beale.

Keanu, joué par Danny Walters, est de retour pour gagner le cœur de Sharon après leur séparation explosive il y a trois ans, tandis que Ian s’est présenté pour les funérailles de Dot Cotton – mais l’acteur Adam Woodyatt a fait allusion à un retour à long terme.

Alors que la plupart des boomerang ‘Enders reviennent après d’autres projets, quitter Albert Square s’est avéré une malédiction pour les autres.

Nous jetons un coup d’œil à certains favoris dont la vie a empiré entre les apparitions.

Sid Owen

Sid en tant que ‘Rickaaaaay’ et maintenant[/caption]

Sid a perdu des dents après avoir été frappé au visage avec une balle de golf[/caption]

Le nom de son personnage est entré dans l’histoire d’EastEnders pour les cris de “Rickaaaaaay!”.

Sid a joué le mécanicien automobile Ricky Butcher de 1988 à 2000 avec des apparitions occasionnelles jusqu’en 2003.

Quand il s’est éloigné, Sid, 50 ans, a dû travailler dur pour se nettoyer après avoir développé une habitude de coke de 200 £ la nuit pendant l’émission.

Dans une interview exclusive au Sun l’année dernière, Sid a raconté comment il avait sniffé de la coke en répétant des répliques et s’était amusé avec des groupies.

Il y a deux ans, il a perdu des dents après avoir été frappé au visage par une balle de golf alors qu’il était en vacances en Thaïlande.

En janvier de cette année, Sid, qui a joué dans I’m A Celebrity en 2005, a raconté comment il avait supplié les médecins de sauver son partenaire et leur bébé prématuré après une urgence à l’hôpital.

La partenaire Victoria Shores a perdu deux pintes de sang et a eu besoin d’une transfusion car sa fille Skye a accouché quatre semaines plus tôt.

Les fans étaient ravis lorsque Sid est revenu à EastEnders ce mois-ci, lorsque Ricky s’est présenté pour vérifier l’intrigante sœur Janine.

Gillian Taylor

Gillian a assumé des rôles sérieux en son temps en tant que Kathy Beale[/caption]

Gillian a eu une série d’histoires granuleuses allant du viol à l’alcoolisme et à la violence domestique lors de son premier passage dans l’émission de l’épisode pilote en 1985.

Elle a quitté le Square en 2000 et son personnage Kathy Beale a été tué hors écran en 2006.

Gillian s’est séparée de son partenaire de 23 ans Geoff Knights en 2009, après 23 ans ensemble. Elle était accablée de chagrin lorsqu’il est décédé plus tard d’un cancer de l’estomac en 2013.

À ce moment-là, elle sortait avec l’ancien détenu Dave Fairbairn, 64 ans, un ancien agent de change emprisonné pour avoir importé l’un des plus gros transports d’ecstasy jamais saisis au Royaume-Uni.

Il a été condamné à 15 ans de prison en 2003 après avoir été reconnu coupable d’avoir planifié de fournir et d’importer des drogues de classe A, mais a été libéré sept ans après le début de sa peine.

Gillian, 67 ans, sortait toujours avec Fairbairn lorsqu’elle a fait un retour choc à EastEnders en 2015, lorsque les producteurs l’ont ramenée avec un faux scénario de mort.

Le couple s’est séparé quatre ans plus tard lorsque Gillian a annulé leur mariage.

Fairburn a été emprisonné pendant huit ans le mois dernier pour avoir perverti le cours de la justice suite à des allégations selon lesquelles il aurait été menacé après la découverte d’armes à feu chez lui.

Charlie Brooks

Charlie, qui a débuté dans le feuilleton en 1999, avait espéré une carrière à Hollywood[/caption]

Charlie a joué trois fois la reine du feuilleton Janine.

Lorsqu’elle est partie pour la deuxième fois en 2014, elle espérait réussir en Amérique après avoir remporté un rôle dans une émission pilote aux côtés d’un autre favori de Walford, Michael Greco.

Le programme, inspiré de The Office et Extras, était basé sur la relocalisation fictive de stars britanniques à Los Angeles.

Mais le spectacle n’a jamais été repris et Charlie est retourné à EastEnders l’année dernière et les fans ont savouré le retour de l’un des méchants les plus détestés d’Albert Square.

Charlie devrait à nouveau quitter le feuilleton ce mois-ci au milieu de scènes explosives entre Janine et Mick Carter, interprétées par Danny Dyer.

Danniella Westbrook

Daniella avait l’air fraîche comme une marguerite lorsqu’elle a rejoint le savon pour la première fois[/caption]

Elle joue dans un nouveau panto adulte[/caption]

Danniella a mené une bataille bien documentée contre la toxicomanie.

À un moment donné, l’actrice prenait tellement de cocaïne que sa cloison nasale s’est effondrée.

Elle est apparue pour la première fois en tant que Sam Mitchell en 1990 pendant 10 ans, mais est partie après que des images choquantes aient émergé de son nez effondré.

Daniella a rejoint à nouveau en 2009 pour six mais a été licenciée au milieu de problèmes personnels.

Le rôle de Sam Mitchell a finalement été refondu et confié à l’actrice Kim Metcalf, qui est revenue au feuilleton en avril de cette année.

Daniella a été blessée par la décision et a menacé de poursuivre la BBC en justice – mais dans une récente interview, l’ancienne star de Celebrity Big Brother a déclaré qu’elle ne se sentait plus sentimentale face au rôle de longue date.

Elle fait un retour dans une nouvelle pantomime pour adultes, Sinderfella, aux côtés d’une autre ex-star de Big Brother, Simon Gross.

Shane Richie

Shane n’a pas beaucoup changé pendant son séjour sur EastEnders.[/caption]

Shane a rejoint Alfie Moon en tant qu’adorable voyou en 2002 et est parti trois ans plus tard.

Il a repris le rôle en 2010 après le retour de sa femme à l’écran, Kat Slater, et le couple a reçu une série dérivée en six parties, Redwater, en 2017.

Les fans ont eu droit à des séjours plus courts d’Alfie en 2018 et 2019 lorsque Shane avait l’intention de partir pour de bon.

Mais il a admis avoir été skinté lorsqu’il est apparu dans I’m a Celebrity l’année suivante.

Avant d’entrer dans le château de Gwrych, où le spectacle a été tourné à cause de Covid, il a déclaré: «Je partais en tournée, je faisais une série télévisée et un panto mais tout a été annulé en mars. Maintenant, je suis littéralement skint.

« Vous économisez pour un jour de pluie, mais vous ne vous attendez pas à ce que ce jour de pluie dure huit mois. Heureusement, j’ai pu emprunter de l’argent à des amis, à ma famille et à la banque.

Il n’est pas étonnant que Shane ait été reconnaissant de retourner à EastEnders en septembre pour essayer de reconquérir Kat alors qu’elle s’apprêtait à épouser Phil Mitchell.

Nathalie Cassidy

Natalie a eu trois passages sur le savon[/caption]

Elle a regretté d’avoir fait ses vidéos de fitness[/caption]

Natalie s’est retrouvée moquée sans pitié après avoir fait une vidéo de fitness après son départ d’EastEnders.

Elle a été payée 100 000 £ pour perdre quatre pierres pour son DVD le plus vendu Then and Now en 2007 et The Perfect Ten en 2013.

Mais elle a repris du poids en huit semaines et a commencé à se punir.

Natalie a déclaré plus tard qu’elle regrettait d’avoir fait les vidéos, admettant qu’elle était profondément malheureuse et qu’elle était devenue obsédée par le fait de ne pas reprendre de poids, de prendre des laxatifs et de sauter des repas.

Elle a dit : « J’éviterais les repas, je sortirais me promener au lieu de déjeuner. J’annulerais des dîners. Je ferais n’importe quoi pour arrêter de manger.

Natalie a été au feuilleton à trois reprises, de 1993 à 2007, de 2010 à 2011 et de 2014 à aujourd’hui.

Louisa Lyton

Louisa est une favorite d’EastEnders[/caption]

Elle est partie pour avoir une adorable fille Aura avec son mari Ben Bhanvra[/caption]

Louisa a été licenciée en 2006 après un an sur le feuilleton en tant que meilleure amie de Stacey Slater, Ruby Allen.

Elle est revenue en 2018 mais s’est retrouvée devant un tribunal pour conduite en état d’ivresse pendant sa pause de 12 ans

En 2011, Louisa, qui a également joué dans The Bill et Dancing on Ice, s’est vu imposer une interdiction de conduire de 14 mois et une amende de 350 £ après avoir été arrêtée pour conduite en état d’ébriété.

Son manager Daren Dixon a déclaré par la suite: “Elle a beaucoup de remords à ce sujet et passera à autre chose. Elle en vivra et en tirera des leçons.

« Elle va suivre le cours et continuer, elle ne s’en cachait pas.

“Elle n’avait bu qu’un verre et dépassait juste la limite, mais elle sait que la loi est la loi, elle en comprend la gravité et qu’on ne peut pas boire et conduire.”

Louisa, 33 ans, a quitté le soap en septembre 2021 pour avoir son premier bébé Aura, désormais un.

Le mois dernier, elle a déclaré qu’elle avait été frappée par la “culpabilité” de sa mère après avoir quitté Aura pendant une semaine pour jouer dans les monologues du vagin sur scène.