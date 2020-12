Les listes restreintes ont été publiées et le vote a commencé pour l’équipe féminine et masculine de l’année UEFA.com pour 2020.

Les fans de football du monde entier peuvent sélectionner leur XI préféré parmi les 50 joueurs d’élite inclus dans chaque liste restreinte, tous deux rassemblés par le panel technique d’experts de l’UEFA.

Le prix de l’équipe masculine de l’année de l’UEFA est en cours depuis 2001, mais c’est la première fois que les supporters auront également la possibilité de sélectionner leur équipe féminine de l’année.

Les deux listes sont composées de cinq gardiens de but, 15 défenseurs, 15 milieux de terrain et 15 attaquants, qui sont tous considérés comme ayant excellé au niveau des clubs dans l’une des 55 ligues associées à l’UEFA entre janvier et décembre 2020.

La date limite pour voter est le 6 janvier 2021. Voici à quoi ressemblent les listes.

PRIX DES HOMMES

Premier League, Bundesliga dominent

La Premier League a le plus grand nombre de représentants dans la liste restreinte des hommes, avec 15 des 50 noms ayant joué dans l’élite anglaise à un moment donné en 2020.

Cela équivaut à la Bundesliga, avec des joueurs comme Kai Havertz et Thiago Alcantara divisant le temps entre les deux pays.

Le Bayern Munich domine le perchoir

En ce qui concerne les clubs individuels, le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions, compte plus de joueurs présélectionnés que quiconque, avec 10 joueurs sur la liste restreinte de l’équipe de l’année qui les représentent en 2020, y compris le joueur masculin de l’année de l’UEFA Robert Lewandowski.

Le nombre total de clubs représentés est de 21 (y compris les cas où un joueur a joué pour plusieurs clubs).

Robert Lewandowski sera un grand favori pour faire le 11 final. Getty

Les nouveaux venus

L’Atalanta et le RB Leipzig ont des joueurs qui figurent pour la première fois sur la liste des finalistes de l’équipe de l’année de l’UEFA, avec six à égalité entre eux: Hans Hateboer, Alejandro Gomez, Josip Ilicic (Atalanta); Dayot Upamecano, Angelino et Marcel Sabitzer (Leipzig).

Des leaders de tous les temps

Jusqu’en 2019 inclusivement, deux clubs sont à égalité en tête du classement de tous les temps lorsqu’il s’agit d’inclure des joueurs dans l’équipe de l’année de l’UEFA: de féroces rivaux Barcelone et le Real Madrid, qui ont tous les deux eu 49 joueurs en vedette dans le XI final depuis 2001.

Le prochain sur la liste est le Bayern Munich avec 21 joueurs, suivi rapidement par la Juventus le 20.

Nationalités

Il y a un total de 19 nationalités différentes incluses sur la liste restreinte des hommes, l’Allemagne (6) faisant de justesse la France (5) à la majorité.

La course de Ronaldo continue

Cristiano Ronaldo a été nominé pour la 17e année consécutive. La star de la Juventus a également fait plus d’apparitions au total (14) dans l’équipe de l’année de l’UEFA que tout autre joueur au fil des ans, avec Lionel Messi suivant sur la liste (11) et Sergio Ramos troisième (8).

Cristiano Ronaldo est peut-être d’un âge vétéran, mais il peut toujours le couper avec les meilleurs. MIGUEL MEDINA / AFP via Getty Images

Davies la star du futur

Le plus jeune joueur de la liste restreinte de l’équipe de l’année 2020 est Alphonso Davies (20 ans et 31 jours) du Bayern Munich.

La vieille garde

Le joueur le plus âgé est Thiago Silva (36 ans et 72 jours), qui a quitté le Paris Saint-Germain cet été pour signer à Chelsea.

Le retour 10

Pour marquer le maintien de leur forme collective, 10 membres de l’équipe finale de l’UEFA de l’année XI de l’année dernière ont été nommés à nouveau en 2020.

Alisson, Trent Alexander-Arnold, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski et Sadio Mane reviennent tous dans le sondage.

Le seul membre de l’équipe 2019 à manquer la coupe pour la liste restreinte 2020 est Frenkie de Jong de Barcelone.

PRIX FEMME

Champions de Lyon

Ce n’est peut-être pas trop surprenant, mais Lyon, vainqueur de la Ligue des champions féminine, compte le plus grand nombre de joueurs sur la première sélection de l’équipe de l’année de l’UEFA avec 13 des 50, y compris Lucy Bronze qui est depuis partie pour Man City.

Les Lyonnaises ont remporté la Ligue des champions pour la septième fois. GABRIEL BOUYS / POOL / AFP via Getty Images

La France devant

Toujours en raison de la domination continentale et nationale de Lyon, la France a plus de joueurs internationaux nommés que toutes les autres équipes (10).

La Division 1 Féminine est également la ligue la plus représentée, avec 19 joueurs qui ont exercé leur métier dans l’élite française à un moment donné en 2020.

11 premiers

Le nombre total de clubs représentés n’est que de 11: Lyon, PSG, Atletico Madrid, Barcelone, Wolfsburg, Bayern Munich, Arsenal, Chelsea, Man City, Juventus et PSV Eindhoven.

C’est la moitié du nombre de clubs différents représentés (21) sur la liste restreinte masculine correspondante.

Cinq des six confédérations mondiales de la FIFA sont représentées par au moins un joueur, l’Océanie (OFC) étant la seule absente.

Âge moyen

Les 50 joueuses nominées ont une moyenne d’âge de 27 ans, ce qui correspond exactement à la présélection masculine.

La plus jeune joueuse est Lena Oberdorf de Wolfsburg, qui n’a pas 19 ans avant le 19 décembre. Elle est la seule adolescente sur la liste restreinte de l’équipe de l’année.

En revanche, la joueuse la plus âgée est la gardienne de l’Atletico Madrid Hedvig Lidahl, âgée de 37 ans et vétéran de 169 sélections internationales seniors pour sa Suède natale. Le défenseur de Man City, Steph Houghton (32 ans) est le plus ancien joueur de champ sur la liste.