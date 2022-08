Les stars du badminton PV Sindhu et Kidambi Srikanth se dirigent vers les quarts de finale

Les navetteurs indiens vedettes PV Sindhu et Kidambi Srikanth ont eu une autre sortie facile alors qu’ils ont pris d’assaut les quarts de finale des épreuves individuelles féminines et masculines respectivement avec des victoires confortables aux Jeux du Commonwealth de Birmingham vendredi.

Sindhu, médaillée d’argent lors de l’édition 2018, n’a dû faire face à aucune résistance de la part de l’Ougandaise Husina Kobugabe, s’imposant 21-10 21-9 lors de son match d’avant-quarts de finale.

Srikanth, qui avait également terminé deuxième à Gold Coast, n’a pas non plus transpiré en route vers une victoire 21-9 21-12 contre Dumindu Abeywickrama du Sri Lanka en simple messieurs.

Plus tôt, le duo féminin indien de Gayatri Gopichand et Treesa Jolly était entré dans les huit derniers avec une victoire 21-2 21-4 sur Jemimah Leung For Sang et Ganesha Mungrah de Maurice.

Le double médaillé olympique Sindhu affrontera Goh Jin Wei de Malaisie au tour suivant pour une place en demi-finale.

Sindhu avait battu Goh en deux matchs serrés lors de la finale de la finale par équipes mixtes et peut difficilement se permettre de baisser sa garde contre les 22 -un Malaisien d’un an, vainqueur de l’or aux Championnats du monde juniors en 2015 et 2018.

Ancien Le numéro un mondial Srikanth affrontera l’Anglais Toby Penty, qui est classé 54e au monde.

Gayatri et Treesa rencontreront ensuite les Jamaïcaines Tahlia Richardson et Katherine Wynter.

