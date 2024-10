Les stars d’Outer Banks, Rudy Pankow et Madison Bailey, racontent un moment de plongée sous-marine « intimidant » proche de la mort

Bien qu’il y ait un certain nombre de tournants intéressants dans l’histoire de Netflix Banques extérieures Saison 4, partie 1, JJ (Rudy Pankow) est le personnage qui nous a tenus en haleine. Qu’il s’agisse de laisser les émotions prendre le dessus lors de la vente aux enchères de la propriété, ce qui a amené les Pogues à payer trop cher pour « Poguelandia 2.0 », ou de parier leur dernière pépite d’or sur une course de moto tout-terrain contre les Kooks, JJ n’a pas rendu les choses plus faciles pour John B ( Chase Stokes), Sarah (Madelyn Cline), Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss) et Cleo (Carlacia Grant).

« Grandir est une grande peur pour les JJ », a déclaré Rudy Pankow. Yahoo Canada. « La responsabilité et le fait de savoir si ses amis vont rester avec lui pour le reste de sa vie peuvent lui causer beaucoup d’anxiété. »

Cette image publiée par Netflix montre Chase Stokes dans le rôle de John B, à gauche, et Rudy Pankow dans le rôle de JJ, dans une scène de « Outer Banks ». (Jackson Lee Davis/Netflix via AP)

Comme le dit Kiara dans le premier épisode de la saison, « il n’a tout simplement jamais vraiment eu de maison », et cette pression conduit à des choix discutables de la part de JJ. Mais il est toujours prêt à aller jusqu’aux extrêmes pour trouver une solution également.

« Je pense que lorsqu’il se rend compte que c’est peut-être de sa faute s’il a perdu l’argent, (…) il se sent coupable, et ensuite il doit le faire, comme d’habitude, même s’il peut nier que c’est [his] faute, il prend sur lui d’essayer de se rattraper », a déclaré Pankow. « Et cela ne se passe pas toujours de la meilleure façon. »

« Ça a été génial de représenter cette personne en disant : ‘Très bien, que puis-je faire ?’ Montez-le jusqu’au bout, aussi loin que vous pouvez aller.

Madison Bailey dans le rôle de Kiara dans l’épisode 402 d’Outer Banks (Jackson Lee Davis/Netflix)

‘Un fou’

Avec cela est venu l’un des moments les plus stressants de la première partie de la saison, sous la forme d’une autre expérience de mort imminente dans la série.

JJ se porte volontaire pour plonger sous-marine à la recherche de l’amulette qui appartenait à l’épouse de Barbe Noire, Elizabeth, sur le navire coulé, en échange de Wes Genrette (David Jensen) payant 50 000 $ aux Pogues.

Kiara sait que JJ ne peut pas plonger seul et décide de l’accompagner, mais il y a quelqu’un d’autre là-bas, Lightner (Rigo Sanchez), qui cherche la même chose. Quand il voit Kiara et JJ, il essaie de les tuer, mais ils parviennent à sortir de l’eau grâce à l’amulette.

Cela ne s’arrête pas là. Kiara et JJ prennent les virages et doivent passer 12 heures dans une chambre hyperbare. Bien sûr, à la manière des Pogue, ils s’éclatent lorsque Lightner se présente à l’hôpital.

« Les activités de plongée sous-marine sont énormes pour Kiara, et surtout pour Madison cette saison », a déclaré Madison Bailey. « Je pense que lire cela sur la page était un peu intimidant et que le faire était beaucoup plus amusant que je ne le pensais. »

« Le décor était tellement impressionnant. Ce bateau qu’ils ont construit et coulé dans cette piscine était tellement cool, et en nageant à travers lui, je ne sais pas, on se sent comme un poisson. Très intéressant de respirer sous l’eau. C’est une chose vraiment folle que Personnellement, je n’aurais certainement pas vécu cette expérience autrement, et c’était amusant et fou. »

« C’est une de ces scènes où vous vous dites : ‘OK JJ, c’était rapide de vous porter volontaire et de dire que nous pouvons faire de la plongée sous-marine' », a ajouté Pankow dans une interview séparée. « C’était un moment génial de filmer ce genre de choses parce que c’était un décor tellement incroyable à explorer. »