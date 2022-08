Les stars d’Internet vont-elles trop loin ?

Une vidéo montrant la star des médias sociaux Bobby Kataria en train de fumer à l’intérieur d’un avion a une fois de plus soulevé des questions : la viralité sur les plateformes de médias sociaux se répand-elle dans le monde réel, suscitant de sérieuses inquiétudes, et jusqu’où est trop loin ? Après quel moment un acte cesse-t-il d’être la version terrestre du clickbait et vire-t-il sur le terrain du mal réel avec un impact tangible à long terme ? Des incidents récents avec Bobby Kataria, YouTuber Flying Beast alias Gaurav Taneja, la star extrêmement misogyne de TikTok Andrew Tate, Tamil Nadu YouTuber TTF Vasan indiquent un schéma problématique.

1. Bobby Kataria

Une vidéo de Bobby Kataria en train de fumer à l’intérieur d’un avion a semé le chaos et l’indignation sur les réseaux sociaux. S’adressant à ANI, Kataria a déclaré: «La vidéo dans laquelle j’ai été vue en train de fumer était un avion factice et cela faisait partie de mon tournage à Dubaï. Il est interdit de prendre un briquet à l’intérieur de l’avion. Cela contredit complètement la déclaration de la compagnie aérienne dans laquelle elle avait confirmé que l’incident s’était produit dans l’un de ses avions en janvier de cette année.

Le Bureau de la sécurité de l’aviation civile a confirmé que la vidéo désormais virale était ancienne et que des mesures appropriées avaient été prises contre Bobby à ce moment-là, a rapporté l’ANI. Le ministre de l’aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a également pris note de la vidéo car il a déclaré qu’il n’y aurait aucune tolérance pour un tel danger.

2. Andrew Tate

La nouvelle star de TikTok, le kickboxeur Andrew Tate, a déclenché des alarmes sur Internet pour ses prises violemment misogynes et homophobes. Tate a fait à plusieurs reprises des commentaires misogynes, homophobes et autres nuisibles. En commençant par suggérer que les femmes devraient « assumer la responsabilité » d’avoir été violées, en les qualifiant de « propriété de l’homme » pour affirmer que la dépression n’est pas réelle, Tate a tout dit.

Maintenant, les organismes de bienfaisance au grand public – tout le monde est devenu sérieusement préoccupé par l’impact à long terme que les vidéos de Tate pourraient avoir sur les esprits jeunes et impressionnables.

3. Flying Beast alias Gaurav Taneja

En juillet, YouTuber Gaurav Taneja alias Flying Beast a été arrêté par la police de Noida après que des milliers de fans, à la demande de sa femme Ritu Rathee, se soient rassemblés dans une station de métro pour fêter son anniversaire. Taneja a d’abord été détenue par la police pour avoir enfreint les ordonnances d’interdiction qui ont été imposées à Noida en raison de l’augmentation des cas de COVID-19, puis arrêtée. Il a été libéré sous caution quelques heures après l’arrestation.

4. TTF Vasan

TTF Vasan, 22 ans, YouTuber et motard populaire de Coimbatore au Tamil Nadu, est passé sous le radar des flics du Tamil Nadu pour sa récente publication sur les réseaux sociaux. Vasan compte des millions d’abonnés sur YouTube. Le jeune YouTuber a récemment fêté son anniversaire dans la ville de Coimbatore, et la circulation locale a été impactée à cause des jeunes qui s’y sont rassemblés pour le voir. Il a une énorme base de jeunes fans et a conduit ses vélos coûteux dans de nombreux endroits, dont le Népal et le Ladakh, se faisant souvent rôtir pour ses excursions.

Vasan avait précédemment révélé sur Facebook qu’il s’était rendu dans un magasin d’articles de sport renommé à Chennai. Par la suite, de nombreux admirateurs s’y sont rassemblés pour le voir. Une vidéo de lui faisant du vélo à 243 km/h est devenue virale sur les réseaux sociaux, incitant les jeunes à essayer de l’imiter. La vie d’adolescents et d’autres personnes sur la route est en danger, ont affirmé des gens.

