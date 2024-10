Les stars d’Hollywood jouent leur réputation et leur ego dans les spectacles de Broadway

Broadway est inondé de stars.

C’est une liste impressionnante. Robert Downey Jr., George Clooney, Mia Farrow, Denzel Washington, Jake Gyllenhaal, Julianna Margulies, Sarah Snook, Katie Holmes, Shailene Woodley, Jim Parsons et Nicole Scherzinger apparaissent tous dans les émissions cette saison.

À eux deux, cinq Oscars, huit Emmy Awards et 15 Golden Globes.

Et surtout, un seul Tony.

Pourquoi ces célébrités viennent-elles toutes de Los Angeles ? Sûrement pas pour sentir l’East River.

Robert Downey Jr. joue dans « McNeal » à Broadway. Matthieu Murphy

Les raisons sont nombreuses. Certains sont d’anciens pros de la scène, tandis que d’autres ont connu des trous dans leurs calendriers de tournage habituellement chargés, ouverts par les grèves hollywoodiennes de 2023. Quelques-uns n’ont pas fait de film depuis des années, et l’un d’entre eux, Washington (celui-ci, Tony), est présumé candidat à l’Oscar en mars prochain pour « Gladiator II ».

Mais pour tout le monde, Broadway – malgré le plaisir nostalgique de monter un spectacle – représente un risque énorme pour la fierté et la réputation d’une star.

Le théâtre new-yorkais n’est pas comme le cinéma, où les acteurs passent quelques jours à se demander « est-ce qu’il s’est passé quelque chose de drôle sur le plateau ?! appuyez sur des mois après le tournage et passez au projet suivant.

McNeal – qui a obtenu 1 étoile du Post – a été un succès au box-office. Evan Zimmermann

Après que les critiques aient chuté lors d’une soirée d’ouverture à Broadway – mettant parfois un terme à la fête arrosée – le A-Lister doit revenir et recommencer un jour plus tard. Quoi qu’il en soit.

Downey Jr. a reçu les premiers coups durs de la saison. J’ai donné une étoile à sa pièce fastidieuse sur l’IA, « McNeal », tandis que le Times la qualifiait de « opportune mais turgescente ».

Une source a déclaré au magazine Closer« Les critiques brutales l’ont brisé. Il a mis tout son cœur dans ce projet, mais cela a explosé – cela a été un coup dur pour son ego.

Commencez votre journée avec tout ce que vous devez savoir Morning Report propose les dernières nouvelles, vidéos, photos et bien plus encore. Merci de vous être inscrit !

Un autre a déclaré : « il ne mettra plus les pieds sur une scène de théâtre ».

Il devrait le faire, si Downey Jr. pouvait élaborer un meilleur scénario. Il se sent bien dans le rôle d’un imbécile lauréat du prix Nobel. C’est la migraine d’une pièce d’Ayad Akhtar qui coule le navire.

Le fait est que « McNeal » est en rupture de stock. La pièce, produite « en association » avec la société de Downey Jr, Team Downey, a rapporté 1,35 million de dollars la semaine dernière. Les fans de Marvel sont légions.

Mais après ces remarques cinglantes, Downey Jr. a encore dû se produire huit fois par semaine pendant deux mois supplémentaires. Pour les stars du mégawatt qui n’ont pas l’habitude d’être aussi vulnérables, c’est embarrassant.

Julianna Margulies et Peter Gallagher tirent leur révérence dans « Left on Tenth ». Bruce Glikas/Getty Images

Margulies était la suivante. L’actrice de « Good Wife » et de « Morning Show » dirige « Left on Tenth » de la dramaturge Delia Ephron, un long sit-in sur une femme qui trouve l’amour après la mort de son mari, pour ensuite recevoir un diagnostic de cancer.

Je lui ai donné 1,5 étoiles mercredi dernier, dans le cadre d’un raz-de-marée de réponses mitigées à négatives. « Left » est une comédie romantique maladroite qui ne se réalise jamais. Et, aïe, cela dure jusqu’au 2 février.

Le désastre n’a pas frappé tout le monde. L’ancienne Pussycat Doll Scherzinger a reçu des éloges pour sa performance dans le rôle de Norma Desmond dans « Sunset Boulevard ». Et Kit Connor, un nouveau phénomène sur « Heartstopper » de Netflix, a été bien accueilli dans « Romeo + Juliet » – même si la production de type rave a suscité une réaction plus tiède.

Mais il nous reste encore des mois avant la fin de la saison 2024-25 en avril prochain.

George Clooney fera bientôt ses débuts à Broadway dans la pièce « Good Night and Good Luck ». FilImage

Un grand moment viendra au printemps lorsque George Clooney fera ses débuts à Broadway dans « Good Night, and Good Luck », qui, selon une source, se dirigera vers le Winter Garden après que « Retour vers le futur » ait laissé tomber sa DeLorean à la casse. .

C’est un grand début à Broadway pour un grand nom. Et George espérera ne pas subir le même sort que Julia Roberts, avec qui il a notamment joué dans cinq films.

L’actrice d’Erin Brockovich est montée sur la scène new-yorkaise en 2006 pour la première et unique fois dans Three Days of Rain.

Non conquis par la seule célébrité, Clive Barnes du Post n’a pas mâché ses mots.

« J’ai détesté la pièce. Pour être malheureusement honnête, je la détestais même. Au moins, j’ai aimé la pluie – même si trois jours peuvent sembler une éternité », a écrit Clive.

Après une phrase comme celle-là, Roberts devait penser : « Hourra pour Hollywood ! »