Les stars d’Hollywood et les hipsters de New York affluent vers notre ville balnéaire britannique… mais nous sommes hors de prix – ce n’est pas juste

Les RÉSIDENTS d’une ville balnéaire ont raconté à quel point ils sont hors de prix parce que les réalisateurs hollywoodiens et les hipsters new-yorkais affluent vers leur ville.

Margate, dans le Kent, a récemment figuré sur un certain nombre de listes “cool”, notamment en étant répertorié comme l’un des quartiers les plus branchés du Royaume-Uni par Time Out.

Margate est inondée de hipsters “cool” Crédit : Gary Stone

Sam Mendes, Olivia Colman et Toby Jones après une projection spéciale de “Empire of Light” à Dreamland, Margate Crédit : Getty

L’ancien homme sauvage Pete Doherty est un autre résident célèbre Crédit : Frank Leppard/Triangle News

Tracey Emin allume les néons de Dreamland le 26 mai 2017 Crédit : Getty

John Horler, employé d’un magasin local, dit que les nouveaux arrivants sont bons pour la ville Crédit : Gary Stone

Et la réputation de la ville, avec ses plages de sable et son architecture classique, a été renforcée par le nouveau film de Sam Mendes, Empire of Light, avec Olivia Colman.

Le buzz récent autour de la ville a attiré des artistes du monde entier.

La célèbre Tracey Emin est revenue dans le centre côtier en 2016 après y avoir grandi.

Pendant ce temps, Pete Doherty a passé une grande partie de sa carrière musicale à Margate, ouvrant même un studio et un hôtel dans la ville.

Robert Diament, directeur de la Carl Freedman Gallery aux côtés de l’acteur Russel Tovey, a déclaré au Guardian que Margate devenait “internationale”.

Il a ajouté: “Les artistes quittent Brooklyn pour être ici.”

Certains sont même allés jusqu’à la surnommer «Ibiza» au Royaume-Uni, selon Tatler.

Mais maintenant, les habitants sont divisés sur le nouveau statut de “hipster” de la ville.

John Horler, 36 ans, a déménagé à Margate il y a huit ans depuis le sud de Londres et travaille à temps partiel dans le magasin de skateboard Skatepark de la ville.

Il a déclaré: “Au fil des années où je suis ici, j’ai vraiment vu les choses changer.

“Il y a beaucoup plus d’opportunités maintenant et il y a une communauté très forte et prospère.

“Pendant l’hiver, cela peut être un peu calme, mais cela reprend vraiment en été.

“Cela devient définitivement international. Je ne connais pas trop d’Américains en particulier, mais beaucoup d’artistes sont attirés par la ville.

“Les galeries sont incroyables et il y a tellement de choses à faire ici.

“Lorsque le skatepark sera construit, ce qui est prévu l’année prochaine, il fera descendre encore plus de monde.

“Je recommanderais certainement aux artistes et aux personnes du monde entier qui recherchent un endroit pour être plus créatif de venir ici.”

Simon Hutchinson est copropriétaire du café Big Shot situé dans la partie ancienne de la ville.

Il a déménagé à Margate il y a trois ans depuis la ville voisine de Canterbury et est également enthousiasmé par le développement de la ville.

Le joueur de 35 ans a déclaré: “Je pense que c’est une ville incroyable et il y a eu beaucoup de progrès au cours des dernières années.

“Quand j’étais plus jeune, Margate avait une assez mauvaise réputation et il y avait peu d’attrait à ce sujet, même pour les résidents locaux.

“Mais maintenant, il y a tellement de choses à faire. La nourriture dans cette ville est incroyable car elle a un si large éventail de restaurants de qualité.

“Nous sommes ouverts depuis un peu plus d’un an maintenant et nous semblons aller bien. Il est difficile d’évaluer n’importe où en ce moment, avec l’économie et la gueule de bois de covid, mais Margate semble définitivement être une ville en hausse.

“Cela ne me surprend pas que de plus en plus de gens viennent dans la ville, même des Américains.”

Mais tous les résidents locaux n’ont pas une opinion aussi positive de la ville.

Robyn Evans, qui est née et a grandi à Margate, n’était pas si sûre que le battage médiatique récent était justifié.

L’assistant d’enseignement spécialisé de 27 ans a déclaré: “Nous entendons toutes ces choses sur le fait que Margate est l’endroit en plein essor, mais pour les habitants, ce n’est pas la réalité.

“Avoir le tournage ici était vraiment cool, et nous avons adoré les lumières, mais rien de permanent n’est resté ici. Ne pas garder les lumières était une mauvaise décision.

“Les loyers deviennent trop chers et les habitants sont expulsés de la ville. La plupart des logements sont achetés et transformés en AirBNB. Ce n’est pas du tout durable.

“Plus de Londoniens et d’artistes viennent ici, c’est bien beau, mais à moins qu’ils ne dépensent leur argent localement, cela ne nous fait pas vraiment beaucoup de bien.”

Ben Olive, 30 ans, a convenu que les habitants de Margate voient rarement l’avantage des artistes qui en font leur nouvelle maison.

L’employé du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Il est vrai que nous avons constaté une augmentation des investissements dans certaines parties de la vieille ville, mais la majorité de la ville a activement décliné récemment – en particulier après la pandémie.

“La plupart des magasins du centre sont fermés et l’argent ne reste tout simplement pas en ville. Les habitants n’en retirent vraiment rien.

“C’était super d’avoir filmé Empire of Light ici, mais rien n’est resté. Le conseil n’a même pas gardé les lumières qui leur ont été données.”

Ryan Smith, qui travaille chez Margate Book Shop, a pu voir les deux côtés de l’argument.

L’écrivain et musicien écossais qui a déménagé de Londres il y a trois ans après s’être lassé de la nature trépidante de la vie urbaine.

L’homme de 38 ans a déclaré que la ville lui avait offert, ainsi qu’à son partenaire, un niveau de vie nettement meilleur.

Mais il a ajouté qu’il sympathisait avec les populations locales qui estimaient que l’argent ne restait pas dans la ville.

Il a déclaré : « J’adore cet endroit. Il y a un tel sens de la communauté et la ville a un caractère si unique qu’il n’est pas surprenant que des artistes internationaux y soient attirés.

“Pour les personnes fatiguées de la vie en ville, cela offre une expérience tellement différente. Il y a beaucoup de culture ici, avec les galeries et la scène musicale live, et c’est une belle région.

“C’est un endroit très attrayant pour les artistes et je comprends pourquoi de plus en plus de gens viennent ici… bien que cela se produise bien avant le nouveau film de Sam Mendes.

“Je comprends parfaitement pourquoi les habitants ont un peu de ressentiment envers certaines personnes qui emménagent. Beaucoup de gens achètent simplement des maisons dans la ville mais ne dépensent pas d’argent ici, en faisant payer les gens ordinaires.

“Mais encore une fois, quand je gérais un pub local, il y avait tellement d’habitués qui disaient que la ville s’est transformée au cours de la dernière décennie grâce aux gens qui sont venus.

“Vraiment, si vous venez ici, vous devez faire un effort pour vous impliquer dans la communauté locale et contribuer à l’économie de la ville.

“J’ai bon espoir pour l’avenir de la ville car je pense qu’elle a un esprit merveilleux qui devrait la protéger contre les effets de la gentrification.”