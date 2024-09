Les stars d’Harry Potter rendent hommage à Maggie Smith

Dame Maggie Smith est décédée à 89 ans, et elle Harry Potter les costars partagent leurs plus beaux souvenirs du double oscarisé.

Daniel Radcliffe, qui a joué le garçon sorcier titulaire dans les huit films, s’est souvenu chaleureusement de Smith dans une déclaration partagée avec Divertissement hebdomadaire. « Elle avait une intelligence féroce, une langue glorieusement acérée, pouvait intimider et charmer en même instant et était, comme tout le monde vous le dira, extrêmement drôle », a-t-il déclaré. « Je me considérerai toujours incroyablement chanceux d’avoir pu travailler avec elle et de passer du temps avec elle sur le plateau. Le mot légende est galvaudé, mais s’il s’applique à n’importe qui dans notre industrie, alors il s’applique à elle. Merci Maggie. »

Maggie Smith dans le rôle de Minerva McGonagall.

Warner Bros/Everett



Emma Watson, qui incarne Hermione Granger dans chaque épisode de la série, a publié un hommage à Smith sur son histoire Instagram. « Quand j’étais plus jeune, je n’avais aucune idée de la légende de Maggie, la femme avec qui j’ai eu la chance de partager un espace », a-t-elle écrit. « Ce n’est qu’en devenant adulte que j’ai compris que je partageais l’écran avec une vraie définition de la grandeur. Elle était réelle, honnête, drôle et honorée. Maggie, il y avait beaucoup d’hommes. professeurs et par Dieu vous avez tenu bon. Merci pour toute votre gentillesse.

Rupert Grint, qui a joué Ron Weasley dans les huit films, a rendu hommage à son Coupe de feu partenaire de danse dans une publication Instagram Samedi. « J’ai le cœur brisé d’entendre parler de Maggie », a-t-il écrit. « Elle était si spéciale, toujours hilarante et toujours gentille. Je me sens incroyablement chanceuse d’avoir partagé un set avec elle et particulièrement chanceuse d’avoir partagé une danse. Tu vas me manquer, Maggie. J’envoie tout mon amour à sa famille. »

Gary Oldman, qui a joué Sirius Black dans quatre films, a partagé une déclaration avec EW louant les talents de la défunte actrice. « Maggie Smith, l’une des vraies grandes avec [Laurence] Olivier et [John] Gielgud… ceux qui ont vu son talent éblouissant sur scène disent qu’ils ne pourront jamais l’oublier », a-t-il déclaré. « Ses magnifiques performances cinématographiques restent à la vue et à l’appréciation de tous. Un tel artiste se rencontre à peu près toutes les autres générations. Si on a de la chance. »

Maggie Smith dans le rôle de Minerva McGonagall et Rupert Grint dans le rôle de Ron Weasley dans « Harry Potter et la Coupe de Feu ».

Warner Brothers/avec la permission d’Everett Collection



Mark Williams, qui a joué Arthur Weasley dans sept des huit Potier films, a rappelé un souvenir avec Smith dans une déclaration partagée avec Divertissement hebdomadaire. « Dans l’un des Harry Potter « Pour les premières (oublies lesquelles), j’ai décidé de ne pas porter de costume », a déclaré Williams. « Un de mes amis tailleur m’a habillé d’une tenue qui comprenait un blazer rayé très chic. Maggie m’a repéré, une lueur dans les yeux : « Tu viens juste de Henley ? Je n’ai jamais eu le courage de le porter à nouveau. »

Bonnie Wright, qui incarnait Ginny Weasley dans tous les films de la série, a également posté une douce déclaration à propos de Smith sur Instagram. « Notre chef bien-aimé et vénéré de la maison Gryffondor, vous nous manquerez tellement Harry Potter communauté », a-t-elle écrit. « Ma scène préférée avec Maggie était celle où nous apprenions tous à danser pour le bal de Noël. Elle incarnait cet équilibre parfait entre audace et attention aimante que McGonagall possède. Elle a gardé les Gryffondors sur leurs gardes. Mes plus sincères condoléances à la famille de Maggie en ce moment. »

Tom Felton, qui a joué Draco Malfoy dans chaque Potier film, a écrit un hommage à l’actrice également. « Je suis profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Maggie », a-t-il déclaré sur Instagram. « Il n’y avait tout simplement personne comme elle. Merci d’avoir pris soin de nous dès le premier jour. Merci de ne pas m’avoir fait quitter le plateau alors que je ne pouvais pas m’empêcher de rire pendant votre cours de métamorphose. Merci de nous avoir montré le chemin. . Levez vos baguettes.

Devon Murrayqui a joué Seamus Finnigan dans les huit épisodes de la série, a partagé quelques anecdotes douces (et bizarres) sur Smith. « Je suis attristé d’apprendre le décès de la « Lady » qu’est Maggie Smith », a-t-il déclaré. a écrit sur Instagram. « Maggie était la personne la plus intimidante que j’ai jamais rencontrée, mais une fois craquée, elle était la dame la plus gentille, la plus attentionnée et la plus aimante que j’aie jamais rencontrée. »

Il a poursuivi : « J’ai tellement de bons souvenirs avec Maggie. De m’être saoulé en attendant un fax à la réception d’un hôtel, de recevoir certains des meilleurs câlins et câlins au monde, et même de Maggie essayant de garder un visage impassible pendant qu’elle filmait un film. scène pendant qu’un babouin se masturbait continuellement dès qu’elle parlait. Nous avons partagé tellement de bons moments ensemble que je chérirai.

Maggie Smith dans « Harry Potter à l’école des sorciers ».

Warner Bros/avec la permission d’Everett Collection



Murray a également posté une affiche pour le premier Harry Potter film, connu au Royaume-Uni sous le nom de Harry Potter et la pierre philosophale et comme Harry Potter et la pierre du sorcier aux États-Unis, avec la légende « Cette affiche frappe différemment maintenant » avec un emoji triste. En plus de Smith, l’affiche présente également Richard Harris (Albus Dumbledore), Alan Rickman (Severus Snape) et Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), tous aujourd’hui décédés.

James Phelpsqui a joué Fred Weasley dans les huit films, a publié un hommage à Smith sur son histoire Instagram. « Très triste d’apprendre la nouvelle aujourd’hui », a-t-il écrit. « C’était un honneur d’avoir été sur les mêmes plateaux que Dame Maggie Smith. Sur HP, elle a toujours été accueillante, drôle et a également montré comment jouer non seulement sur le plateau, mais aussi en dehors. Mes pensées vont à sa famille à ce moment-là. triste période. »

Afshan Azadqui a incarné Padma Patil dans cinq Potier films, a partagé une photo de Smith sur son histoire Instagram et a écrit : « Icon. Un honneur absolu d’avoir partagé la même pièce que vous, sans parler de l’écran. Il n’y en aura pas d’autre. Les pensées et l’amour vont à tous ses amis et à sa famille et toute la famille Potter.

Anna Shafferqui a joué Romilda Vane dans trois films, a également partagé une photo de Smith sur son histoire Instagram. « Je ne peux pas croire que je suis arrivé à [breathe] le même air. Quelle femme vraiment étonnante, quel acteur vraiment étonnant », a-t-elle écrit. Dans une autre histoire, elle a écrit : « J’espère que tout le monde regardera Thé avec les dames ce week-end, la brillante Dame M dans toute sa splendeur. Un sur un !!! »

Maggie Smith et Daniel Radcliffe dans « Harry Potter à l’école des sorciers ».

Warner Bros.



Chris Rankinqui a joué Percy Weasley dans cinq films, a également publié un court hommage à Smith. « Il n’y a pas beaucoup de gens dans le monde qui étaient aussi brillamment talentueux, aussi espiègles, drôles, gentilles ou intimidantes que Maggie Smith », a-t-il déclaré. a écrit sur Instagram. « J’ai vraiment de la chance d’avoir partagé un plateau de tournage avec elle. Ils ne les font plus comme ça. »

Josh Herdmanqui a incarné Gregory Goyle dans les huit films, a posté une photo de Smith sur son histoire Instagram avec la légende « RIP » et un emoji qui pleure.