Les stars des gladiateurs se réunissent et «renversent la mèche de la série» 20 ans après la diffusion de l’épisode final

Les stars de GLADIATOR sont sur le point de se réunir et de « répandre la mèche de la série » 20 ans après la diffusion du dernier épisode.

Les favoris de la télévision Jet, Cobra, Saracen, Phoenix, Zodiac, Panther et Scorpio participeront au festival Comic-Con en novembre.

Les stars du gladiateur devraient se réunir plus de deux décennies après leur dernier épisode

Les patrons ont dit au Étoile du jour: « Nous sommes ravis d’organiser une réunion de Gladiators lors de notre événement plus tard dans l’année.

« Tant de fans ont déjà été en contact pour exprimer leur enthousiasme de voir leurs héros d’enfance se réunir pour la première fois depuis des années. Les fans ne voudront pas le manquer.

Les Gladiators révéleront également quelques secrets en coulisses et feront des rencontres et des salutations avec les fans.

Un initié a déclaré à la publication: « Tout le monde espère qu’ils révéleront des potins juteux sur ce qui s’est passé dans les coulisses. »

Kate Staples alias Zodiac sera de retour

Les téléspectateurs seront ravis de savoir que l’actrice Amanda Abbington et Ronnie Le Drew, qui a exprimé Zippy sur Rainbow, se joindront également à la réunion.

Le spectacle mettait également en vedette Wolf, alias Mike van Wijk, qui a joué le parfait méchant pantomime et nageur olympique Sharron Davies, alias Amazon.

Les amateurs de télé britannique seront peut-être surpris d’apprendre que le premier épisode a été diffusé il y a plus de 25 ans.

Plus tôt cette année, Jet a fait allusion à un retour à la télé pour son 30e anniversaire.

Les Gladiators sont sur le point de « renverser la fève » dans l'émission ITV

L’ancienne compétitrice super en forme, de son vrai nom Diane Youdale, a déclaré qu’elle avait entendu dire que les roues étaient en mouvement pour marquer le jalon.

S’exprimant sur le nouveau GladPod, qui célèbre l’émission télévisée à succès, Diane, 50 ans, a déclaré: « Un petit oiseau m’a dit qu’il y avait quelque chose sur la table qui avait l’air de gladiateur et qui sera peut-être là pour notre 30e année. Peut-être qu’il y aura une version de celui-ci.

Mais Diane n’enfilera pas sa fameuse tenue en lycra pour ça.

Elle a déclaré: «Vous ne pourriez pas me payer assez pour revenir en arrière et recommencer, mais je pense que le concept d’avoir ces super-héros plus grands que nature Gladiator est intemporel.

Diane Youdale aka Jet fera également un retour

« Et je pense que ça marchera toujours. Je ne changerais rien à mon temps en tant que Gladiator.

Plus tôt cette année, Diane a déclaré au Sun qu’elle pouvait encore entendre le «craquement» écoeurant qui a claqué la porte de sa carrière de gladiateurs – et lui a presque coûté la vie.

Elle n’avait que 22 ans lorsqu’elle a fait la roue sur les écrans de télévision britanniques – et les murs des chambres des garçons – en tant que Jet, mais elle se sent chanceuse d’être en vie.

Sa carrière de haut vol s’est effondrée en 1996 dans une chute maladroite presque fatale d’une pyramide géante en noir et blanc lors d’un spectacle.

Diana a parlé de son expérience de mort imminente «terrifiante»





Elle a déclaré: « Je volais dans les airs avec elle, et au moment où j’ai touché le sol au bas de la pyramide, ma tête était sur le chemin. »

Diane n’avait que 26 ans lorsque sa chute défiant la mort a eu lieu lors d’une version en direct non télévisée de Gladiators tenue dans l’ancien stade de Wembley.

Des tests à l’hôpital ont révélé qu’elle avait comprimé sa moelle épinière – mais des médecins stupéfaits lui ont dit qu’elle avait de la chance d’être en vie.

Pendant sa convalescence, Diane a pensé à quel point elle était proche d’être paralysée ou tuée pour une émission de télévision.

« Cela m’a tellement terrifié que j’aurais pu rester assis sur une chaise pour le reste de ma vie et peut-être pire », a déclaré Diane.