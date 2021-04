« ER » n’a apparemment pas été la bonne prescription pour la vie domestique de George Clooney ces derniers temps.

Clooney, qui a joué le Dr Doug Ross au cours des cinq premières saisons du drame médical NBC dans les années 1990, a rejoint Julianna Margulies (infirmière Carol Hathaway) et plus d’une douzaine d’autres camarades de la distribution, dont Noah Wyle (Dr John Carter), Anthony Edwards (Dr Mark Greene) et Laura Innes (Dr Kerry Weaver), jeudi pour une conversation animée de deux heures sur YouTube afin de collecter des fonds pour une campagne mondiale sur l’eau potable le Jour de la Terre.

Le double lauréat d’un Oscar a déclaré que sa femme Amal Clooney regardait des rediffusions du drame médical à succès de la NBC et que cela a été «une chose désastreuse pour moi, car j’oublie toutes les choses terribles que j’ai faites en tant que Dr (Doug) Ross». un joueur renommé qui s’est finalement uni à Hathaway.

« Ma femme continue, » Est-ce que c’est ça? Avez-vous fini? Saison 3, vous installez-vous avec l’infirmière Hathaway? » Et je me dis: « Oui, je pense que oui. » C’était comme: Non! Ça a été un désastre pour mon mariage », a-t-il plaisanté lors de la réunion à distance du casting jeudi.

Boost de carrière:George Clooney sur sa série télévisée « Catch-22 » et l’expérience « qui change la vie » de « ER »

Mis à part les «malheurs» conjugaux de l’acteur, la discussion a porté sur la nature révolutionnaire du drame médical, des souvenirs de farces sur le plateau (dont beaucoup ont été rédigées par Clooney) et de nombreuses célébrations les unes des autres.

La réunion, organisée dans le cadre de la série de rassemblements de célébrités «Stars in the House» pendant la pandémie COVID-19, a été conçue pour collecter des fonds pour Waterkeeper Alliance, un groupe qui aide les efforts de base pour rendre l’eau potable disponible dans le monde entier. « Stars in the House » accueille Seth Rudetsky et James Wesley, qui ont créé la série en direct pour collecter des fonds pour The Actors Fund, ont présidé la discussion sur le service d’urgence très fréquenté d’un hôpital de Chicago.

Gloria Reuben, qui a joué l’assistante du médecin Jeanie Boulet et est présidente de Waterkeeper Alliance, a organisé l’événement. Parmi les autres participants figuraient Ming-Na Wen (Dr Jing-Mei Chen), Goran Visnjic (Dr Luka Kovac), Laura Cerón (infirmière Chuny Marquez), Conni Marie Brazelton (infirmière Connie Oligario) et CCH Pounder (Dr Angela Hicks) , avec Alex Kingston (Dr. Elizabeth Corday) envoyant un message vidéo.

Tellement de membres de la distribution ont participé qu’ils ont dû apparaître dans des groupes séparés en raison des limites du nombre de personnes pouvant apparaître à l’écran en même temps pour se remémorer une série qui s’est déroulée de 1994 à 2009.

Tous étaient ravis de se voir. Quand Visnjic est apparu, Edwards a remarqué: « Eh bien, quelqu’un n’a pas vieilli. »

Clooney, toujours très beau mais nettement plus gris que pendant ses jours à l’hôpital général du comté, est passé à l’autodérision, en disant: « Je suis comme ‘La (photo) de Dorian Gray’ pour vous tous. Je vieillis. Vous avez l’air génial. »

Alors que Wen, Edwards et Innes parlaient de leurs enfants désormais adultes, Clooney, le père de jumeaux de trois ans, notait différemment le passage du temps: «Voilà du plaisir. Dans environ 10 jours, j’aurai 60 ans. (bip) éteignez-vous tous! «

Le casting était satisfait de la série terminée et n’a pas vu un redémarrage « ER » dans le but – « Vous ne pouvez pas attraper la foudre dans une bouteille deux fois », a déclaré Margulies. Cependant, Wyle a déclaré que la télévision pourrait utiliser une autre émission de type «ER» pour examiner les problèmes de santé, y compris l’inégalité de traitement, soulevés pendant la pandémie.

« Nous sommes arrivés à l’antenne en 1994, juste au moment où Bill Clinton (allait) réorganiser l’industrie des soins de santé. Nous étions dans la conversation nationale sur ce que les soins de santé allaient être en Amérique », a-t-il dit. Un «ER» contemporain «serait un spectacle intéressant à voir».

Autres faits saillants:

• La résurrection de l’infirmière Hathaway dans la série régulière après la mort de son personnage dans le pilote: « Je pense vraiment que la seule raison pour laquelle mon personnage a vécu était la façon dont ils (ont tiré) sur son entrée sur la civière, une overdose », a déclaré Margulies. « La façon dont (le directeur de la photographie a montré) les yeux de tout le monde a soudainement élevé mon caractère, parce que tout le monde à qui vous teniez dans cette émission se souciait de cette personne. Cela a énormément aidé à me garder là-bas. »

• Blagues pratiques sur le plateau: Le spectacle filmerait des scènes de nouveau-nés avec de vrais bébés, mais le casting a répété avec une poupée bébé coûteuse et réaliste. Les acteurs feraient peur aux parents des bébés avant de filmer avec leurs enfants, a déclaré Clooney.

«Chaque fois que les parents étaient assis là, tenant leurs bébés sur le plateau, nous faisions la répétition et nous lâchaions le bébé (poupée), juste pour voir leurs réactions», a-t-il dit.

A quoi Wyle a ajouté: « C’était avant que nous soyons parents. C’était quand nous étions (des connards). »

• Histoires de personnages révolutionnaires: Les acteurs ont dit que «ER» était à l’avant-garde pour aborder des sujets médicaux et sociaux importants, y compris Boulet de Reuben étant séropositif.

« Cela a littéralement sauvé des vies. Les gens, encore à ce jour, (les gens) sont reconnaissants et reconnaissants d’avoir brisé la stigmatisation. Jeanie Boulet l’a géré avec tant de force, de grâce et de dignité. (C’est) un rôle dont je serai fier pour le reste de ma vie », a déclaré Reuben.

• Le temps que Tarantino a réalisé: Lorsque Quentin Tarantino a pris un détour du travail cinématographique pour diriger « ER », il a trouvé un moyen de garantir qu’il pourrait mettre sa propre marque sur l’épisode, a déclaré Margulies.

« Il était un si grand fan de la série. Il n’a fait qu’une seule prise, donc ils n’avaient pas le choix de monter. Nous répétions, répétions, répétions et ensuite ferions une prise. Il dit: ‘Bien. Passons à autre chose, ‘ » elle a dit. «J’ai dit: ‘Pourquoi faites-vous cela?’ Il a dit: « Ce sera ma coupure, quoi qu’il arrive. » «