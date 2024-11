Les stars des Avengers se réunissent pour soutenir Kamala Harris – en réfléchissant à un slogan électoral | Films

Les acteurs des films Marvel’s Avengers se sont prononcés en faveur de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris moins d’une semaine avant les élections américaines.

Dans une vidéo publiée pour la première fois sur Vanity Fair jeudi soir, les acteurs Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Chris Evans, Danai Gurira et Paul Bettany ont interprété de manière ludique leurs personnages respectifs dans l’univers cinématographique Marvel tout en encourageant les téléspectateurs à voter. pour Harris.

La vidéo, qui dure un peu plus de 90 secondes, s’ouvre avec les acteurs prenant un appel vidéo entrant de Johansson. À l’écran, ils réfléchissent à des idées pour un slogan pour Harris, atterrissant sur le douteux « À bas la démocratie », qu’ils transforment en une brève vidéo de campagne Harris/Walz de style Marvel avec une musique dramatique et des graphismes de style bande dessinée. La dernière image de la vidéo encourage les téléspectateurs à voter le 5 novembre.

Partager la vidéo sur XRuffalo, un fervent partisan démocrate qui est surtout connu pour son rôle de Hulk, a écrit : « Ne restez pas de côté. C’est celui où nous perdrons gros : le projet 2025, les droits reproductifs des femmes, le changement climatique, les droits LGBTQIA+, l’éducation publique, l’allégement de la dette étudiante, la loi sur les soins abordables, la sécurité sociale et, à partir d’aujourd’hui, les vaccins qui sauvent des vies. Cette merde est réelle et elle va venir pour toi.

S’adressant à Vanity Fair À propos de la réalisation de la vidéo, Johansson, qui a joué Black Widow dans les films Marvel, a déclaré: « Cela s’est immédiatement transformé en des gens essayant de s’affronter avec des répliques », et a plaisanté en disant que Downey Jr et Ruffalo se « challadaient ». comme deux vieilles dames. Et bien sûr, c’est moi qui essaie juste d’organiser tout le monde. C’est très similaire à notre dynamique dans les films. C’était merveilleux de sentir tout le monde se rassembler autour de cela, et j’espère que cela engagera nos fans dans le processus de vote.

Johansson a lancé le projet, contactant ses collègues anciens du MCU via leur discussion de groupe et leur rappelant : « Nous avons beaucoup de personnes puissantes sur ce fil, et ce serait formidable de s’unir… dans l’espoir de créer un petit message viral. moment pour Kamala.

Le casting des Avengers rejoint une liste de célébrités qui ont soutenu la campagne Harris/Walz, notamment Taylor Swift, Bruce Springsteen et Oprah. Rien que la semaine dernière, Beyoncé, Madonna, Bad Bunny, Ricky Martin, LeBron James et l’ancien gouverneur républicain de Californie Arnold Schwarzenegger ont tous exprimé leur soutien à Harris.